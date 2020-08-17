1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Заповедная зона: царство флоры

Мы едем в Сочинский национальный парк! Я покажу место, где Малая и Большая Хоста сливаются воедино, рождая бурный поток. Много тысяч лет вода точила скалы — и образовала живописный каньон «Чертовы ворота», отвесные стены которого достигают пятидесяти метров в высоту. Вы попробуете угадать, почему каньону дали такое название, услышите местную легенду и сделаете памятные фото. А после мы организуем привал на берегу реки. В летнее время нет ничего лучше купания в Хосте, глубина которой колеблется и подходит как детям, так и взрослым!

На берегу речном играли дети, а взрослые устроили привал

После отдыха в тени листопадного леса вас ждет обед на специально оборудованной турбазе. Блюда простые, но вкусные: шашлык из свинины, овощи свежие и на мангале, вкуснейший домашний соус из томатов, форель, запеченная на решетке, традиционные екка, хлеб или лаваш, а также ароматный травяной чай.

Поток стремителен и ярок

Следующая природная достопримечательность 🏛️ парка — водопады на реке Змейка. Во время прогулки по тропе вы узнаете об уникальной флоре края, обитателях сочинского леса, первобытных людях, живших на территории нынешнего Сочи 45 тысяч лет назад, и классификациях водопадов мира. Я научу отличать виды, и вы попробуете самостоятельно на примере пяти потоков Змейки определить, к какому типу относятся ее водопады. Наиболее полноводны водопады Сочи весной, но водопады на Змейке можно смотреть в любое время года, они не пересыхают летом.

Организационные детали

В экскурсии 🧭 могут принимать участие дети от 7 лет.

Дополнительные расходы