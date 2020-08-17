1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады

Насладиться первозданной природой Сочи, устроить пикник у реки и узнать об особенностях края

5
1 отзыв
Гала
Гала – Гид из Сочи
Я проведу вас к величественному каньону, реке, в народе прозванной Дикаркой, и ее шумному каскаду водопадов.

Во время авто-пешеходной экскурсии 🧭 вы узнаете все о природе региона и национальном парке 🌳 Сочи, исследуете его самые захватывающие достопримечательности 🏛️, а также перекусите блюдами местной кухни 🥧.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏞Парки
  • 💧Водопады
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады

Что вас ожидает

Заповедная зона: царство флоры
Мы едем в Сочинский национальный парк! Я покажу место, где Малая и Большая Хоста сливаются воедино, рождая бурный поток. Много тысяч лет вода точила скалы — и образовала живописный каньон «Чертовы ворота», отвесные стены которого достигают пятидесяти метров в высоту. Вы попробуете угадать, почему каньону дали такое название, услышите местную легенду и сделаете памятные фото. А после мы организуем привал на берегу реки. В летнее время нет ничего лучше купания в Хосте, глубина которой колеблется и подходит как детям, так и взрослым!

На берегу речном играли дети, а взрослые устроили привал
После отдыха в тени листопадного леса вас ждет обед на специально оборудованной турбазе. Блюда простые, но вкусные: шашлык из свинины, овощи свежие и на мангале, вкуснейший домашний соус из томатов, форель, запеченная на решетке, традиционные екка, хлеб или лаваш, а также ароматный травяной чай.

Поток стремителен и ярок
Следующая природная достопримечательность 🏛️ парка — водопады на реке Змейка. Во время прогулки по тропе вы узнаете об уникальной флоре края, обитателях сочинского леса, первобытных людях, живших на территории нынешнего Сочи 45 тысяч лет назад, и классификациях водопадов мира. Я научу отличать виды, и вы попробуете самостоятельно на примере пяти потоков Змейки определить, к какому типу относятся ее водопады. Наиболее полноводны водопады Сочи весной, но водопады на Змейке можно смотреть в любое время года, они не пересыхают летом.

Организационные детали

В экскурсии 🧭 могут принимать участие дети от 7 лет.

Дополнительные расходы

  • Транспортные расходы (точная сумма зависит от места вашего проживания — уточняйте в личных сообщениях)
  • Вход к водопадам (100 руб. /чел., дети до 10 лет проходят бесплатно)
  • Обед (оплачивается по прейскуранту заведения)
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гала
Гала
Мои экскурсии помогут вам не только узнать факты из истории Сочи и увидеть его достопримечательности, но также почувствовать атмосферу и попасть под обаяние приморского города. Я убеждена: только экскурсия, исполненная грамотно и тактично, эмоционально и ярко, откроет глаза на место, в котором вы оказались. Вы словно прозреете и обретёте слух, ведь теперь для вас это не просто дома и деревья, море и горы — а знакомые и друзья. Надеюсь, что именно так после прогулки со мной вы станете воспринимать наш любимый Сочи!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

17 августа 2020
Наш маршрут был немного изменен. Ранее мы уже были на Змейковских водопадах, Гала предложила нам несколько альтернативных мест, мы выбрали Каньон Белые скалы в русле р. Хосты. Оба места были очень живописными, Гала с увлечением рассказывала об уникальности Сочинского Причерноморья, нам было очень интересно, спасибо большое, вернемся еще!

Гала проводит ещё 3 экскурсии

Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
2 100
2.5 часа
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
18 отзывов
Рассмотреть дореволюционные виллы и перенестись в Сочи времен Серебряного века
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
1 300
1.5 часа
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Исследовать Олимпийский парк, насладиться живописными видами и попасть на шоу поющих фонтанов
Земля шапсугов – долина реки Шахе
3 500
7 часов
Земля шапсугов – долина реки Шахе
Долина легенд, 33 водопада и традиции древнего народа в этнографическом путешествии

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
100 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи