1 отзыв оставили туристы

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Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур

Отдохнуть на живописном Бзерпинском карнизе, увидеть долину озер и подняться на гору Коготь

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – Гид из Сочи
Вы прогуляетесь 👣 по древнейшему хвойному лесу 🌲, насладитесь захватывающими видами на перевалах и увидите чистейшие горные озера с питьевой водой.

Мы поговорим о культуре, традициях и истории 📖 региона, а также флоре и фауне заповедника.

А если повезет, даже пообщаемся с горными ⛰️ козами — сернами.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 6 500 ₽ за человека

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Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур

Что вас ожидает

Гора Коготь
Коготь — это главный пик заповедника, откуда открывается головокружительная панорама на хребты Аибга Ассара и массив Чугуш. Вы увидите более 10 горных вершин Кавказа с высоты 2500 метров и даже прикоснетесь рукой к облакам.

Ночевка в палаточном лагере
Ночевать мы будем на Бзерпинском карнизе — одном из самых живописных уголков заповедника — в палаточном лагере под звездами. По желанию можно будет выбрать, ночевать в палатке ⛺ или в специальном домике из экологически чистых материалов, древесины местных пород.

Природа края
Исследуя лесные массивы и водопады, мы поговорим об уникальных особенностях природы Сочи. Я расскажу о здешней местности и климате, поделюсь необычными фактами и историями из жизни, отвечу на все ваши вопросы о сочинском крае, а после, если захотите, пройдемся в тишине, наслаждаясь музыкой леса. С собой у меня будет фотоаппарат, поэтому дополнением к походу станут ваши живые фотографии 📸 на фоне реликтовых лесов, речных порогов, озер и горных массивов.

Организационные детали

  • Предоставляются: походный рюкзак, спальный мешок, палатка (спальное место в палатке), туристический коврик, газовая горелка (общая) для разогрева кипятка (чай, кофе) и готовки еды. Питание включено в стоимость (если есть предпочтения в меню, то это оговаривается заранее до оплаты).
  • С собой необходимо взять: одежду, обувь, воду, дождевик. Подробности об экипировке будут доступны в билете после бронирования.
  • Протяженность маршрута: минимум 7 км в день, максимум 25 км в день. По вашему желанию.
  • Дополнительные расходы:
    — канатная дорога: 1400 руб.
    — вход в заповедник: 600 руб. за два дня
  • По желанию вы можете заказать полноценную фотосессию 📷, в которую войдут 100 фотографий с цветокоррекцией и 15-20 фото в ретуши: стоимость — 5000 рублей.
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур
Кавказский биосферный заповедник: двухдневный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Мне 27 лет. Хожу в горы уже более 5 лет. Профессиональный фотограф, любящий природу. Обожаю посещать живописные места, фотографировать их, устраивать пикники и набираться сил. Если вам нужны красивые, даже нет, умопомрачительные фотографии от профессионального фотографа — то это ко мне!:) Со мной всегда есть, о чём поговорить, и есть, о чём помолчать. Чтобы чаще проводить время в горах, уволился и зарабатываю на жизнь фотографией.
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1 отзыв оставили туристы

2 августа 2020
Очень сильно понравилась работа гида. Сергей грамотно, главное чётко провел экскурсию. Во время похода было не только тяжело, но и весело. Даже в не погоду мы не унывали ( всегда шли с песней). Хотелось бы отметить Сергея как отличного повара ( все пожелания по еде были учтены). В целом я бы поставил 10/10. Рекомендую!

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