1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Гора Коготь

Коготь — это главный пик заповедника, откуда открывается головокружительная панорама на хребты Аибга Ассара и массив Чугуш. Вы увидите более 10 горных вершин Кавказа с высоты 2500 метров и даже прикоснетесь рукой к облакам.

Ночевка в палаточном лагере

Ночевать мы будем на Бзерпинском карнизе — одном из самых живописных уголков заповедника — в палаточном лагере под звездами. По желанию можно будет выбрать, ночевать в палатке ⛺ или в специальном домике из экологически чистых материалов, древесины местных пород.

Природа края

Исследуя лесные массивы и водопады, мы поговорим об уникальных особенностях природы Сочи. Я расскажу о здешней местности и климате, поделюсь необычными фактами и историями из жизни, отвечу на все ваши вопросы о сочинском крае, а после, если захотите, пройдемся в тишине, наслаждаясь музыкой леса. С собой у меня будет фотоаппарат, поэтому дополнением к походу станут ваши живые фотографии 📸 на фоне реликтовых лесов, речных порогов, озер и горных массивов.

Организационные детали