Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Хитрости грузинской кухни 🥧

На 3 часа вы не просто погрузитесь в кулинарную тему, но лучше прочувствуете соседнюю гостеприимную Грузию — ведь её культура и кухня связаны неразрывно. Наш гид и повар расскажут историю 📖 и легенду о появлении хинкали, откроют их особенности в разных регионах Сакартвело. Об остальных блюдах в нашем меню мы тоже обязательно поговорим.

Хинкали, баклажанные рулетики, мчади — готовим и едим

Следуя указаниям шеф-повара, вы своими руками слепите хинкали. Поймете, каким должно получаться тесто, какой консистенции нужен фарш, какие специи добавлять. Для вегетарианцев отличная новость: хинкали с сыром или грибами существуют! Второе блюдо, которое вы приготовите — рулетики из баклажанов с орехами. На закуску к этим вкусностям слепите мчади, традиционную лепешку из кукурузной муки, которая в западной Грузии заменяет хлеб.

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