Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!

Разведать кулинарные секреты и приготовить хинкали, рулетики из баклажанов и мчади

5
1 отзыв
Таня
Таня – представитель из Сочи
. Мммм. .. — девиз этого мастер-класса! Вы весело 🥳, интересно и вкусно проведете время в компании повара и нашего гида.

Своими руками слепите хинкали, научитесь делать знаменитую ореховую заправку для салата, баклажанные рулетики и кукурузную лепешку.

Параллельно разберетесь в тонкостях рецептов.

А финалом, конечно, станет душевный обед из приготовленных вами блюд.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.

Экскурсия

4 200 ₽ за человека

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Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!
Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!

Что вас ожидает

Хитрости грузинской кухни 🥧
На 3 часа вы не просто погрузитесь в кулинарную тему, но лучше прочувствуете соседнюю гостеприимную Грузию — ведь её культура и кухня связаны неразрывно. Наш гид и повар расскажут историю 📖 и легенду о появлении хинкали, откроют их особенности в разных регионах Сакартвело. Об остальных блюдах в нашем меню мы тоже обязательно поговорим.

Хинкали, баклажанные рулетики, мчади — готовим и едим
Следуя указаниям шеф-повара, вы своими руками слепите хинкали. Поймете, каким должно получаться тесто, какой консистенции нужен фарш, какие специи добавлять. Для вегетарианцев отличная новость: хинкали с сыром или грибами существуют! Второе блюдо, которое вы приготовите — рулетики из баклажанов с орехами. На закуску к этим вкусностям слепите мчади, традиционную лепешку из кукурузной муки, которая в западной Грузии заменяет хлеб.

Организационные детали

  • На мастер-классе с вами будут повар и гид из нашей команды
  • Мастер-класс понравится всем путешественникам, в том числе семьям с детьми — в ресторане есть детский уголок
🚩 Начало и место завершения: в районе Морского вокзала Сочи
Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!
Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!
Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!
Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!
Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!
Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!
Мастер-класс грузинской кухни в Сочи!
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Таня
Таня
Дорогие гости, добро пожаловать на Кавказ! На мой взгляд, это самый необычный регион. Однажды приехав сюда, многие горячо желают остаться в этом удивительно солнечном месте. Так случилось и со мной) И вот уже несколько лет я с огромным удовольствием доношу свою любовь к этому гостеприимному краю любимым гостям. Я являюсь сертифицированным гидом с правом сопровождения туристических групп на территории СНГ и членом общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков СОЧИВЕД. Работаю с командой гидов. Мы открыты и внимательны к вашим просьбам и предложениям. Всегда рады видеть вас в гостях!
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1 реальный отзыв

Н
20 мая 2021
Очент интересно и очень весело, потрясающе вкусная еда, прекрасная живая музыка! Нам все понравилось

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