Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде

Поездка в Абхазию, вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и...

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1 отзыв
Поездка в Абхазию, вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и гостеприимной страны, а также угоститесь продуктами местного виноделия и пчеловодства.

Вы посетите все самые знаменитые красивейшие места, накупаетесь в чистейшем море в Пицунде, отведаете местную кухню.

Всё путешествие вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод, а отправляемся мини группой на комфортабельных автобусах!
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде

Что вы увидите 🤩

  • Гагра
  • Колоннада
  • Культовый ресторан Гагрипш
  • Тисо-самшитовая роща
  • Апацху
  • Рицинский заповедник
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопады Мужские и Девичьи слезы
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Храм Симона Кананита
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонского рукотворного водопада
  • Чёрные и белые лебеди на озере Псырцха
  • Пицунда

Что вас ожидает:

    Город Гагра
    Погуляем по знаменитой колоннаде, где снимались многие известные советские фильмы. Посмотрим культовый ресторан Гагрипш, привезённый с парижской выставки и собранный без единого гвоздя.
    Кафе в Тисо-самшитовой роще
    Тут, в Апацху — местном кафе, пройдёт завтрак, который включен в стоимость экскурсии. А также сделаем заказ на обед. Так же в наш тур включены три бесплатные дегустации вина, сыра и мёда.
    Рицинский заповедник
    Голубое озеро. Сделаем остановку у водоёма, который не темнеет даже в самую ненастную погоду, и не замерзает круглый год. Юпшарский каньон. Каньон имеет протяженность 8 км, высота скал составляет около 400 метров. Водопады Мужские и Девичьи слезы. Это сотни маленьких тоненьких хрустальных ручейков, стекающих вниз по скале. Озеро Рица. Посетим две основные, живописные смотровые площадки высокогорного озера.
    Город Новый Афон
    Посмотрим уникальный памятник средневекового зодчества — Храм Симона Кананита. Посетим Новоафонский монастырь, состоящий из шести храмов. Остановимся у Новоафонского рукотворного водопада. Покормим чёрных и белых лебедей на озере Псырцха.
    Пицунда
    Искупаемся в самом чистом море на побережье и позагораем на песчаном пляже (примерно 1, 5 часа).

    Важно знать:

    • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-18 человек
    Стандартное предложение
    2 300 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспорт
    • Все экологические сборы.
    Что не входит
    • Вход в пещеру — 500 руб.
    • Обед.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Заберём с ближайшей остановки
    Завершение: Отвезём по местам сбора
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневное отправление в 06:45
    Экскурсия длится около 13 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневное отправление в 06:45

    Арина Г.
    Арина Г.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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