Что вас ожидает:

Город Гагра

Погуляем по знаменитой колоннаде, где снимались многие известные советские фильмы. Посмотрим культовый ресторан Гагрипш, привезённый с парижской выставки и собранный без единого гвоздя.

Кафе в Тисо-самшитовой роще

Тут, в Апацху — местном кафе, пройдёт завтрак, который включен в стоимость экскурсии. А также сделаем заказ на обед. Так же в наш тур включены три бесплатные дегустации вина, сыра и мёда.

Рицинский заповедник

Голубое озеро. Сделаем остановку у водоёма, который не темнеет даже в самую ненастную погоду, и не замерзает круглый год. Юпшарский каньон. Каньон имеет протяженность 8 км, высота скал составляет около 400 метров. Водопады Мужские и Девичьи слезы. Это сотни маленьких тоненьких хрустальных ручейков, стекающих вниз по скале. Озеро Рица. Посетим две основные, живописные смотровые площадки высокогорного озера.

Город Новый Афон

Посмотрим уникальный памятник средневекового зодчества — Храм Симона Кананита. Посетим Новоафонский монастырь, состоящий из шести храмов. Остановимся у Новоафонского рукотворного водопада. Покормим чёрных и белых лебедей на озере Псырцха.

Пицунда

Искупаемся в самом чистом море на побережье и позагораем на песчаном пляже (примерно 1, 5 часа).

Важно знать: