Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Прогулка по посёлку Ахштырь и его живописным окрестностям

Полюбоваться горами, реками, водопадом и узнать интересные факты о местной природе

Краснодарский край — настоящая шкатулка с природными сокровищами и завораживающими видами.

Вы пройдете по подвесному мосту через реку Мзымта, исследуете руины храма X века и отдохнете у чудесного водопада.

А я стану вашим надежным проводником, который проведет по самым безопасным тропам и расскажет увлекательные истории.
Прогулка по посёлку Ахштырь и его живописным окрестностям
Прогулка по посёлку Ахштырь и его живописным окрестностям
Прогулка по посёлку Ахштырь и его живописным окрестностям
Прогулка по посёлку Ахштырь и его живописным окрестностям
Прогулка по посёлку Ахштырь и его живописным окрестностям
Прогулка по посёлку Ахштырь и его живописным окрестностям

Что вас ожидает

День на лоне природы

Наше путешествие начнется у Форелевого хозяйства, где мы познакомимся и посвятим немного времени технике безопасности. Далее отправимся гулять по идиллическим местам: полюбуемся рекой Мзымта, перейдем подвесной мост, поднимемся на смотровую площадку и рассмотрим с высоты Скайпарк. Насладившись панорамными видами, спустимся к водопаду и организуем привал на реке Дзыхра.

Водохранилище, карьер и загадочный храм

Отдохнув у водопада, мы вернемся обратно на тропу. Рассмотрим поросшие мхом деревья, отыщем небольшое водохранилище, карьер Царский мостик и развалины древнего храма. А если пожелаете, посетим Ахштырскую пещеру, достигающую в глубину 120 метров. В пути я не дам вам заскучать и расскажу любопытные факты о флоре, фауне, истории мест, которые мы будем проходить.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 10 км, уровень сложности — средний
  • Входные билеты в Ахштырскую пещеру не включены в стоимость — 200 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на остановке Форелевое хозяйство
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовь с первого взгляда. Мое увлечение туризмом, начавшееся в институте, который я окончил по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», привело меня на курсы инструкторов. Потом окончил курсы экскурсоводов. Сейчас я постоянно живу в Сочи и изучаю историю и развитие города как курорта.
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