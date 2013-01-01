Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

День на лоне природы

Наше путешествие начнется у Форелевого хозяйства, где мы познакомимся и посвятим немного времени технике безопасности. Далее отправимся гулять по идиллическим местам: полюбуемся рекой Мзымта, перейдем подвесной мост, поднимемся на смотровую площадку и рассмотрим с высоты Скайпарк. Насладившись панорамными видами, спустимся к водопаду и организуем привал на реке Дзыхра.

Водохранилище, карьер и загадочный храм

Отдохнув у водопада, мы вернемся обратно на тропу. Рассмотрим поросшие мхом деревья, отыщем небольшое водохранилище, карьер Царский мостик и развалины древнего храма. А если пожелаете, посетим Ахштырскую пещеру, достигающую в глубину 120 метров. В пути я не дам вам заскучать и расскажу любопытные факты о флоре, фауне, истории мест, которые мы будем проходить.

Организационные детали