Вступите в схватку с природой.
Маршрут уровня hard. Специально для любителей острых ощущений. Требует хорошей подготовки. Вас ждет трасса по непроходимому лесу, море луж, грязи, сложных участков и переход в брод реку. Весь путь займет 8–9 часов. А в конце маршрута — спуск в пещеру и застолье с шашлыком из настоящего тандыра. Воронцовские пещеры всегда отличались своей необычность и вызывали интерес у туристов. Внутренние водопады, подземные реки и вековые сталактиты — все это вы увидите воочию.
Важно знать:
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.