Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах

В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость

В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость.

Вы увидите Ахштырское ущелье — одну из самых известных достопримечательностей Сочи.

Бурный поток реки Мзымта размыл скалы и обнажил известняковые породы, создав этот удивительный памятник природы.

Скалы ущелья выглядят настолько необычно, что похожи на громадные корабельные паруса.

Здесь же находится и Ахштырская пещера, в которой останавливались еще древние люди! Пересядьте с автобусов на квадроциклы и промчитесь по бездорожью к природным красотам Сочи.
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах

Что вы увидите 🤩

  • Горы
  • Воронцовские пещеры.
Вступите в схватку с природой.
Маршрут уровня hard. Специально для любителей острых ощущений. Требует хорошей подготовки. Вас ждет трасса по непроходимому лесу, море луж, грязи, сложных участков и переход в брод реку. Весь путь займет 8–9 часов. А в конце маршрута — спуск в пещеру и застолье с шашлыком из настоящего тандыра. Воронцовские пещеры всегда отличались своей необычность и вызывали интерес у туристов. Внутренние водопады, подземные реки и вековые сталактиты — все это вы увидите воочию.

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
🚩 Начало и место завершения: В Адлере или Красной поляне
 Что входит
  • Трансфер (Адлер, район Олимпийского парка) туда/обратно
  • Полная экипировка для защиты от грязи и воды
  • Обучение и тест-драйв перед началом маршрута
  • Аренда нового квадроцикла
  • Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута
  • Посещение всех достопримечательностей на маршруте.
 Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер с центрального Сочи
  • Питание.
Время проведения: Ежедневно 09:00; 11:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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