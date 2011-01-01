Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов

4.8
5 отзывов
Стрелкова Н.
Стрелкова Н. – Гид из Сочи
Все самые популярные локации Сочи — в одной экскурсии 🧭 всего за день! Вместе с нами вы побываете на трех курортах Красной Поляны, прокатитесь с ветерком в Skypark и посмотрите незабываемое Шоу фонтанов в Олимпийском парке 🌳.
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1 400 ₽ за человека

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Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов

Что вы увидите

  • Skypark
  • Ахштырское ущелье
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Кафе – этнографический комплекс «Рубеж Юга России»
  • Курорты Красной Поляны (Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром)
  • Олимпийский парк
Мы предлагаем вам увлекательную поездку в парк 🌳 приключений на высоте Skypark, экскурсию ⛳ по живописной Красной Поляне и просмотр Шоу олимпийских фонтанов!
В экстрим-парке 🌳 вы сможете наблюдать потрясающие виды с высоты птичьего полёта. Прогуляетесь 👣 по подвесному мосту на высоте 207 метров над уровнем моря 🌊 с возможностью совершить банджи-джампинг с высоты 69 или 207 метров! Также у вас будет возможность опробовать Zipline – спуск по канату над землей.
После наших экстремальных приключений, мы направимся обозревать три популярных курорта посёлка Красная поляна – Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром. На одном из курортов совершим подъем на канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря 🌊. Ну а завершат нашу экскурсию ⛳ светомузыкальные фонтаны в грандиозном олимпийском парке 🌳 Сочи.
+Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Дегустация сыра и меда
Что не входит
  • Прогулка по мосту Skybridge (1500 руб. /взрослый 700 руб. /детский (7-15 лет) бесплатно/детский (0-6 лет) 1200 руб. /льготный (для студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью 2 и 3 группы, ветеранов и участников боевых действий, а также сопровождающих людей с инвалидностью 1 группы))
  • Минеральный источник Чвижепсе (вход 100 руб. /чел. )
  • Обед, по желанию (600 руб. / чел. )
  • Канатная дорога курорта Роза Хутор (1950 руб. /взрослый 1450 руб. / детский 1450 руб. / льготный бесплатно/детский (0-6 лет) бесплатно/ туристам 70+.
Начало
🚩 Ближайшая остановка у места проживания туриста
Место завершения
🏁 Та же остановка, откуда началась экскурсия для туриста
Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Сочи за один день: Skypark, Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов

Доступно Ежедневно в 9:00

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Стрелкова Н.
Стрелкова Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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