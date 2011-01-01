Кафе – этнографический комплекс «Рубеж Юга России»
Курорты Красной Поляны (Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром)
Олимпийский парк
Мы предлагаем вам увлекательную поездку в парк 🌳 приключений на высоте Skypark, экскурсию ⛳ по живописной Красной Поляне и просмотр Шоу олимпийских фонтанов!
В экстрим-парке 🌳 вы сможете наблюдать потрясающие виды с высоты птичьего полёта. Прогуляетесь 👣 по подвесному мосту на высоте 207 метров над уровнем моря 🌊 с возможностью совершить банджи-джампинг с высоты 69 или 207 метров! Также у вас будет возможность опробовать Zipline – спуск по канату над землей.
После наших экстремальных приключений, мы направимся обозревать три популярных курорта посёлка Красная поляна – Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром. На одном из курортов совершим подъем на канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря 🌊. Ну а завершат нашу экскурсию ⛳ светомузыкальные фонтаны в грандиозном олимпийском парке 🌳 Сочи.
+Что входит
Транспорт
Экскурсионное сопровождение
Дегустация сыра и меда
–Что не входит
Прогулка по мосту Skybridge (1500 руб. /взрослый 700 руб. /детский (7-15 лет) бесплатно/детский (0-6 лет) 1200 руб. /льготный (для студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью 2 и 3 группы, ветеранов и участников боевых действий, а также сопровождающих людей с инвалидностью 1 группы))
Минеральный источник Чвижепсе (вход 100 руб. /чел. )
Обед, по желанию (600 руб. / чел. )
Канатная дорога курорта Роза Хутор (1950 руб. /взрослый 1450 руб. / детский 1450 руб. / льготный бесплатно/детский (0-6 лет) бесплатно/ туристам 70+.
Начало
🚩 Ближайшая остановка у места проживания туриста
Место завершения
🏁 Та же остановка, откуда началась экскурсия для туриста
Доступно Ежедневно в 9:00
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.