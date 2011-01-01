Мы предлагаем вам увлекательную поездку в парк 🌳 приключений на высоте Skypark, экскурсию ⛳ по живописной Красной Поляне и просмотр Шоу олимпийских фонтанов!

В экстрим-парке 🌳 вы сможете наблюдать потрясающие виды с высоты птичьего полёта. Прогуляетесь 👣 по подвесному мосту на высоте 207 метров над уровнем моря 🌊 с возможностью совершить банджи-джампинг с высоты 69 или 207 метров! Также у вас будет возможность опробовать Zipline – спуск по канату над землей.

После наших экстремальных приключений, мы направимся обозревать три популярных курорта посёлка Красная поляна – Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром. На одном из курортов совершим подъем на канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря 🌊. Ну а завершат нашу экскурсию ⛳ светомузыкальные фонтаны в грандиозном олимпийском парке 🌳 Сочи.