Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Сочи
Мы называем эту экскурсию «женской» потому что в результате, у вас останется много фотографий в очень красивых 🤩, инстаграмных местах, но экскурсия ⛳ будет интересна всем, независимо от пола и возраста.

Кроме этого, вы услышите легенды и подлинную историю 📖 этих мест в Сочи.
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Экскурсия

18 750 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды

Что вы увидите 🤩

  • Дача полковника Квитко
  • Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе
  • Смотровая башня на горе Ахун

Мы покажем вам три таинственных и красивых 🤩 места:

  • Дача полковника Квитко — возможно, самая загадочная достопримечательность 🏛️ курортного города Сочи. В зарослях заброшенного сада, притаилось уникальное здание. Его история 📖 настолько богата разными сюжетами и перипетиями, что вам захочется вернуться сюда ещё не раз.
  • Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе — один из красивейших архитектурных комплексов Сочи, настоящий заброшенный рай. Вы поразитесь поразитесь красотой и размерами здешних парков 🌳 и колоритному внешнему облику здания.
  • Смотровая башня на горе Ахун. Гора Ахун — самая высокая гора в Сочи, именно отсюда открывается великолепный панорамный вид на весь город 🏙️ и побережье.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: Адлер (или Сочи), КПП любого отеля
🏁 Место завершения: Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Что входит
  • Легковой автомобиль Honda Civic с профессиональным водителем на весь маршрут
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Обед
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды
Время проведения: Ежедневно с 09:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ШиК А.
ШиК А.
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