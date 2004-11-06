Мы покажем вам три таинственных и красивых 🤩 места:
Дача полковника Квитко — возможно, самая загадочная достопримечательность 🏛️ курортного города Сочи. В зарослях заброшенного сада, притаилось уникальное здание. Его история 📖 настолько богата разными сюжетами и перипетиями, что вам захочется вернуться сюда ещё не раз.
Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе — один из красивейших архитектурных комплексов Сочи, настоящий заброшенный рай. Вы поразитесь поразитесь красотой и размерами здешних парков 🌳 и колоритному внешнему облику здания.
Смотровая башня на горе Ахун. Гора Ахун — самая высокая гора в Сочи, именно отсюда открывается великолепный панорамный вид на весь город 🏙️ и побережье.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: Адлер (или Сочи), КПП любого отеля
🏁 Место завершения: Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Что входит
Легковой автомобиль Honda Civic с профессиональным водителем на весь маршрут
Входные билеты
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
Обед
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно с 09:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.