ШиК А. – Гид из Сочи

Мы называем эту экскурсию «женской» потому что в результате, у вас останется много фотографий в очень красивых 🤩, инстаграмных местах, но экскурсия ⛳ будет интересна всем, независимо от пола и возраста.



Кроме этого, вы услышите легенды и подлинную историю 📖 этих мест в Сочи.