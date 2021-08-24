От всей души благодарим Кирилла за прекрасную прогулку по вершине Аигба и за чуткое к нам отношение! За прекрасные фотографии, которые мы с удовольствие пересматривали по возвращении и вспоминали нашу прогулку и рассказы Кирилла о вершинах и цирках Аигба. За чай с блинами, приготовленными тут же при нас на привале. Потрясающе! Была с ребенком 10 лет. У него это был первый настоящий поход в горы. До этого его только на перевалы на машине поднимали. Описать красоты природы и ощущение, которые ты испытываешь, невозможно. Это нужно созерцать и прочувствовать самому! Их Величество - Горы! Валуны, которым около 1 млн. лет… Нас не было - они были! Нас не будет - они будут! Просто Шамбала какая-то. Ребенок в один момент выпалил, что все, хочет обратно, но потом видно что-то щелкнуло или открылось 2-ое дыхание, или еще что-то… мало ли что в горах может открыться и довольно энергично завершил маршрут. Мы прошли от Розы до Красной поляны. Изначально я хотела вернуться на Розу, что б потом съездить в парк водопадов! Наивная! Не делайте так! Парк водопадов очень большой, со спусками и подъемами, и мы там провели весь следующий день! Ну а закончили мы этот день в бассейне отеля, ребенок, тот который вроде где-то и когда-то устал, как заведенная механическая игрушка нырял и кувыркался… Горы заряжают и дают энергию. Рекомендую эту прогулку с Кириллом!