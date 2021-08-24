Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны

Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото

5
3 отзыва
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, знакомиться с горными сернами, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны.

Я стану вашим надежным проводником и помогу сохранить воспоминания на профессиональных фотографиях.

Осторожно, спойлер: это будет незабываемый поход!
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны

Что вас ожидает

Треккинг к потрясающим панорамам Аибги
После подъема по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга. Маршрут пройдет через все 3 курорта Красной Поляны: Розу Хутор, Газпром Альпика и бывший Горки-город. Приготовьтесь восхищаться — с тропы нам будут открываться невероятные виды на 360 градусов! На севере вы рассмотрите Главный Кавказский хребет и его величественную вершину Чугуш, на склоне которой притаился ледник. С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море.

📸 Наедине с вершинами Кавказа
По пути мы будем охотиться за самыми красивым ракурсами и локациями Аибги, чтобы делать для вас интересные фотографии. На вершине хребта устроим небольшой перекус с горячим чаем или, если захотите, разместимся в горном цирке у снежника или идиллического озерца. Кстати, в горах Аибги обитают горные серны, которых мы наверняка встретим. А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов.

Организационные детали

  • После прогулки вы получите около 10 — 20 профессиональных фотографий
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу: 1950 руб. /взр., 1200руб. /дет.
  • Специальная подготовка для прохождения маршрута не требуется
  • Возьмите с собой перекус. А свежим чаем, приготовленным на горелке, угощаю я:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на курорте Роза Хутор
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Кирилл
Кирилл
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. Я живу здесь уже 4-ый год: катаюсь на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фотопоходы летом и осенью. Красная поляна — сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
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3 настоящих отзыва от туристов

И
24 авг 2021
От всей души благодарим Кирилла за прекрасную прогулку по вершине Аигба и за чуткое к нам отношение! За прекрасные фотографии, которые мы с удовольствие пересматривали по возвращении и вспоминали нашу прогулку и рассказы Кирилла о вершинах и цирках Аигба. За чай с блинами, приготовленными тут же при нас на привале. Потрясающе! Была с ребенком 10 лет. У него это был первый настоящий поход в горы. До этого его только на перевалы на машине поднимали. Описать красоты природы и ощущение, которые ты испытываешь, невозможно. Это нужно созерцать и прочувствовать самому! Их Величество - Горы! Валуны, которым около 1 млн. лет… Нас не было - они были! Нас не будет - они будут! Просто Шамбала какая-то. Ребенок в один момент выпалил, что все, хочет обратно, но потом видно что-то щелкнуло или открылось 2-ое дыхание, или еще что-то… мало ли что в горах может открыться и довольно энергично завершил маршрут. Мы прошли от Розы до Красной поляны. Изначально я хотела вернуться на Розу, что б потом съездить в парк водопадов! Наивная! Не делайте так! Парк водопадов очень большой, со спусками и подъемами, и мы там провели весь следующий день! Ну а закончили мы этот день в бассейне отеля, ребенок, тот который вроде где-то и когда-то устал, как заведенная механическая игрушка нырял и кувыркался… Горы заряжают и дают энергию. Рекомендую эту прогулку с Кириллом!
Т
13 июня 2021
Эта экскурсия- треккинг превзошла все наши ожидания! Покрытые цветущими родендронами склоны, снежные лощины, потрясающие панорамные виды запомнятся надолго! Спасибо, Кирилл! Рекомендую треккинг всем возрастам, тк гид внимателен и готов учесть индивидульные пожелания.
Л
12 июня 2021
Мы ходили вдвоём с мужем. Виды действительно очень красивые, тишина, целые склоны рододендронов и серны, бегающие по снежнику. ) На возвышенности мы сделали остановку, Кирилл приготовил нам чай на горелке. Недолго накрапывал мелкий дождичек, но, когда идёшь, совершенно не холодно. Мы ходили в том числе и по снегу, что в обычных кедах не очень удобно, но Кирилл шёл впереди, протаптывая нам дорожку, и делился трекинговыми палками, где был крутой уклон, что очень помогало. Приятная компания, приятная беседа, было супер)

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