Тур в Абхазию — лучшее решение, чтобы избавить себя от осенней хандры и полюбоваться невероятной природой этой горной страны.



Забудьте про скучные экскурсионные автобусы, которые постоянно сопровождают туристов по Абхазии.



Наш тур треккинговый, а значит мы будем много ходить, чтобы увидеть как можно больше интересного и заглянем в те места, куда никогда не доберутся любители кататься на автобусах!