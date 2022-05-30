Что вас ждет:

Гора Ахун

На горе Ахун нас встретит парк развлечений «Пик 701». Там, по желанию, мы сможем подняться на смотровую башню или колесо обозрения, с которых открывается панорама на весь Сочи и Адлер, а также посетить музей микроминиатюр.

ЖД вокзал Сочи

Далее посетим железнодорожный вокзал, где наш гид расскажет вам загадку башни с часами, после чего отправляемся на небольшой променад к одной из главных достопримечательностей города — морской порт.

Навагинская улица

Это одна из главных пешеходных улиц в городе-курорте. Большие пальмы и кипарисы, зелёные зоны отдыха, множество летних кафе и др. заведений будут сопровождать нас по всему пути. Также тут мы встретим площадь флага.

Платановая Аллея

Множество локаций для ярких фотографий, красочные садово-парковые объекты и богатая история — это то, чем известна платановая аллея. Тут мы увидим знаменитый памятник «морская прогулка» и небольшие поющие фонтаны, что начинают свою работу в тёмное время суток.

Морской порт

Жемчужину Сочи — главный морской порт мы посетим прямо на закате. Это уникальное место по своей архитектуре и со своей увлекательной историей. Все желающие смогут отправиться на морскую прогулку во время посещения порта на яхте или теплоходе.