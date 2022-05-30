Вечерние огни Сочи

Эта экскурсия для тех, кто хочет окунуться в вечернюю атмосферу Сочи. Мы создали недлительный маршрут для яркой поездки

Эта экскурсия для тех, кто хочет окунуться в вечернюю атмосферу Сочи. Мы создали недлительный маршрут для яркой поездки в самом сердце города.

По пути мы увидим главные достопримечательности Сочи, узнаем много интересных фактов об этом городе и даже сможем встретить закат на яхте или теплоходе по желанию.
Вечерние огни Сочи
Вечерние огни Сочи
Вечерние огни Сочи
Вечерние огни Сочи
Вечерние огни Сочи
Вечерние огни Сочи
Вечерние огни Сочи

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Ахун
  • Парк развлечений «Пик 701»
  • Смотровая башня
  • Колесо обозрения
  • Музей микроминиатюр
  • ЖД вокзал Сочи
  • Башня с часами
  • Улица Навагинская
  • Площадь Флага
  • Платановая Аллея
  • Памятник «Морская прогулка»
  • Поющие фонтаны центрального Сочи
  • Морской порт Сочи

Что вас ждет:

Гора Ахун

На горе Ахун нас встретит парк развлечений «Пик 701». Там, по желанию, мы сможем подняться на смотровую башню или колесо обозрения, с которых открывается панорама на весь Сочи и Адлер, а также посетить музей микроминиатюр.

ЖД вокзал Сочи

Далее посетим железнодорожный вокзал, где наш гид расскажет вам загадку башни с часами, после чего отправляемся на небольшой променад к одной из главных достопримечательностей города — морской порт.

Навагинская улица

Это одна из главных пешеходных улиц в городе-курорте. Большие пальмы и кипарисы, зелёные зоны отдыха, множество летних кафе и др. заведений будут сопровождать нас по всему пути. Также тут мы встретим площадь флага.

Платановая Аллея

Множество локаций для ярких фотографий, красочные садово-парковые объекты и богатая история — это то, чем известна платановая аллея. Тут мы увидим знаменитый памятник «морская прогулка» и небольшие поющие фонтаны, что начинают свою работу в тёмное время суток.

Морской порт

Жемчужину Сочи — главный морской порт мы посетим прямо на закате. Это уникальное место по своей архитектуре и со своей увлекательной историей. Все желающие смогут отправиться на морскую прогулку во время посещения порта на яхте или теплоходе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение профессионального гида-экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустации
Что не входит
  • Все дополнительные расходы только по желанию! Среди них:
  • Смотровая башня (200 руб.)
  • Колесо обозрения (350 руб.)
  • Музей микроминиатюр (200 руб.)
  • Морская прогулка (яхта или теплоход)
  • Взрослый 800 руб.
  • Детский 600 руб.
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Завершение: Привозим к месту отправки
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, среду и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В понедельник, среду и субботу в 15:00

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