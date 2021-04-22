Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Вокзалы и верхний город Сочи

Узнать историю главных врат, ощутить дух советской эпохи и осознать размах, с которым строился город

5
3 отзыва
Никита
Никита – Гид из Сочи
Вы детально познакомитесь с яркими архитектурными проектами — железнодорожным и морским вокзалами.

Через их историю 📖 и символику взглянете на этапы развития курорта и идеи, которые воплощали в облике советского Сочи.

Услышите о судьбах выдающихся архитекторов.

А в районе 19 века поговорим о дальновидных землевладельцах, старинных учреждениях и приморском быте города.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Вокзалы и верхний город Сочи
Вокзалы и верхний город Сочи

Что вас ожидает

Железнодорожный вокзал
На примере истории 📖 сооружения вы узнаете, как провинциальный Сочи становился летним центром отдыха всей страны и как формировалась система сообщений с другими городами региона. Поговорим об особом подходе к проекту курортного вокзала и известном советском градостроителе с нелегкой судьбой — А. Душкине, торжественном открытии комплекса и победе в европейском конкурсе. А рассматривая элементы архитектурной композиции, вы поймете, насколько она сложна и символична.

Навагинская улица — ось симметрии города
Здесь вы увидите с прекрасных ракурсов шпили обоих вокзалов, а неподалеку встретите ЦУМ, возле которого я расскажу, почему не столь привлекательное здание оказалось в три раза дороже, чем нарядный ж/д комплекс. Также на прогулке 👣 вы услышите об античной и не таких далеких эпохах побережья, бесконечных войнах и истории 📖 заселении черноморского края.

Морской вокзал
Далее в программе один из самых узнаваемых символов Сочи, памятник архитектуры и градостроительства периода социализма. Вы узнаете, какой была местная портовая жизнь до строительства ж/д путей и как недостроенный мол спас город 🏙️. Детально познакомитесь с образцом советского монументального классицизма и услышите еще об одном знаковом архитекторе — К. Алабяне.

Верхний город 🏙️
Кроме того, поговорим о районе, где ютились хижины турецкой колонии, располагались оригинальные виллы среднего класса с гостиницами и разные ведомственные учреждения. Вы услышите о дальновидных сочинских землевладельцах и хозяине великолепного парка, ставшего основой современного «Дендрария». А в завершение осмотрите Зимний театр, узнаете о его необычных архитектурных решениях и выясните, что за легенды ходят о его подземелье.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала
Вокзалы и верхний город Сочи
Вокзалы и верхний город Сочи
Вокзалы и верхний город Сочи
Вокзалы и верхний город Сочи
Вокзалы и верхний город Сочи
Вокзалы и верхний город Сочи
Вокзалы и верхний город Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Никита
Никита
Здравствуйте, меня зовут Никита. Я сочинец, окончил РГУТиС по специальности «Туризм», так что работаю по своему направлению. Изучаю историю страны в различных экспедициях Русского Географического Общества. Стараюсь помочь своим гостям узнать не только ключевые места и события города, но познакомить с местным бытом и колоритом Кавказской Ривьеры. Жду встречи с вами!
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3 настоящих отзыва от туристов

22 апр 2021
Экскурсия очень интересна и информативна, мы увидели все достопримечательности города и получили максимум информации. Никита прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями об истории города и региона. По нашей просьбе Никита помог нам разобраться с необходимым временем начала экскурсии чтобы мы успели на следующее мероприятие, а также любезно согласился "развернуть" маршрут и пойти от Зимнего театра в сторону вокзала. Никита, большое спасибо за прекрасную экскурсию!!
Александра
1 апр 2021
Спасибо огромное Никите за отличную экскурсию по Сочи. Именно я в городе была в первый раз и для меня было важно увидеть как можно больше. Начали мы с ЖД вокзала, дошли до Морского вокзала, а закончили у Зимнего театра. Прогулка длинная и всеохватывающая. Никита - отличный собеседник, его приятно слушать. Он терпеливо относился к желанию пофотографироваться и покормить котиков, за это отдельное спасибо! Однозначно рекомендую.
31 мар 2021
Все мы смотрим на новые места глазами гида. Если гид любит свой город, экскурсия превращается в настоящую историю про жизни, судьбы, события, свершения. Никита - великолепный рассказчик, явно увлеченный своим делом, любящий город. Он не рассказывает даты и события, он оживляет образы живших раньше, живущих сейчас. В Никите есть очень редкое сочетание академической подготовки, профессиональной подачи материала, искренних человеческих эмоций и тонкой интеллигентности! Нам явно повезло начать знакомство с Сочи с таким прекрасным экскурсоводом. И взрослая, и детская части нашей шумной компании были в восторге от экскурсии. Несомненно продолжим узнавать город и окрестности с Никитой. Идите, не сомневайтесь!

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