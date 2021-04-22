Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Железнодорожный вокзал

На примере истории 📖 сооружения вы узнаете, как провинциальный Сочи становился летним центром отдыха всей страны и как формировалась система сообщений с другими городами региона. Поговорим об особом подходе к проекту курортного вокзала и известном советском градостроителе с нелегкой судьбой — А. Душкине, торжественном открытии комплекса и победе в европейском конкурсе. А рассматривая элементы архитектурной композиции, вы поймете, насколько она сложна и символична.

Навагинская улица — ось симметрии города

Здесь вы увидите с прекрасных ракурсов шпили обоих вокзалов, а неподалеку встретите ЦУМ, возле которого я расскажу, почему не столь привлекательное здание оказалось в три раза дороже, чем нарядный ж/д комплекс. Также на прогулке 👣 вы услышите об античной и не таких далеких эпохах побережья, бесконечных войнах и истории 📖 заселении черноморского края.

Морской вокзал

Далее в программе один из самых узнаваемых символов Сочи, памятник архитектуры и градостроительства периода социализма. Вы узнаете, какой была местная портовая жизнь до строительства ж/д путей и как недостроенный мол спас город 🏙️. Детально познакомитесь с образцом советского монументального классицизма и услышите еще об одном знаковом архитекторе — К. Алабяне.

Верхний город 🏙️

Кроме того, поговорим о районе, где ютились хижины турецкой колонии, располагались оригинальные виллы среднего класса с гостиницами и разные ведомственные учреждения. Вы услышите о дальновидных сочинских землевладельцах и хозяине великолепного парка, ставшего основой современного «Дендрария». А в завершение осмотрите Зимний театр, узнаете о его необычных архитектурных решениях и выясните, что за легенды ходят о его подземелье.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.