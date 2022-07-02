Бзерпинский Карниз — пожалуй, самое популярное походное направление из Красной Поляны. Минуя палаточные площадки, вы погуляете среди субальпийских пейзажей, откроете замечательные виды, рассмотрите горнолыжные курорты и искупаетесь в озере. Устроим дружеский пикник с полезными угощениями. А в качестве бонуса вы получите фотографии вашего приключения.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Максимально видовой маршрут

Быстрая доставка на автомобиле или подъемнике на 1600 метров выше моря — само по себе классное развлечение с отличными видами. Затем неторопливый подъем через лес, чтобы выйти в зону субальпики и рассмотреть все горнолыжные курорты Красной Поляны. Не будем толпиться на вытоптанной поляне карниза среди палаток. Поднимемся на гору Табунная, пик Бзерпи (2482 м), а уже потом спустимся на туристическую стоянку.

Если останутся время и силы, дойдем до горного озера, чтобы искупаться и освежиться перед спуском. На обратном пути вы увидите потрясающее освещение, созданное садящимся за горы солнцем.

Пикник, фото и рассказы

Важная часть похода — необычное угощение. Я предлагаю собрать ланчбокс из специально приготовленных для вас блюд: удобно и питательно.

Не менее важны атмосферные фотографии, которые я отправлю вам после похода совершенно бесплатно.

Конечно, я разбираюсь в истории региона, буду рад рассказать о посещаемых местах и ответить на ваши вопросы. Но не буду заполнять эфир названиями и цифрами. Горы прекрасны тишиной, простором и близостью к небу. Будем этим наслаждаться!

Организационные детали