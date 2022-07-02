Быстрая доставка на автомобиле или подъемнике на 1600 метров выше моря — само по себе классное развлечение с отличными видами. Затем неторопливый подъем через лес, чтобы выйти в зону субальпики и рассмотреть все горнолыжные курорты Красной Поляны. Не будем толпиться на вытоптанной поляне карниза среди палаток. Поднимемся на гору Табунная, пик Бзерпи (2482 м), а уже потом спустимся на туристическую стоянку.
Если останутся время и силы, дойдем до горного озера, чтобы искупаться и освежиться перед спуском. На обратном пути вы увидите потрясающее освещение, созданное садящимся за горы солнцем.