Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз

Комфортный, безопасный, интересный новичкам и опытным путешественникам поход по зрелищному маршруту

Бзерпинский Карниз — пожалуй, самое популярное походное направление из Красной Поляны.

Минуя палаточные площадки, вы погуляете среди субальпийских пейзажей, откроете замечательные виды, рассмотрите горнолыжные курорты и искупаетесь в озере. Устроим дружеский пикник с полезными угощениями. А в качестве бонуса вы получите фотографии вашего приключения.
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Максимально видовой маршрут

Быстрая доставка на автомобиле или подъемнике на 1600 метров выше моря — само по себе классное развлечение с отличными видами. Затем неторопливый подъем через лес, чтобы выйти в зону субальпики и рассмотреть все горнолыжные курорты Красной Поляны. Не будем толпиться на вытоптанной поляне карниза среди палаток. Поднимемся на гору Табунная, пик Бзерпи (2482 м), а уже потом спустимся на туристическую стоянку.

Если останутся время и силы, дойдем до горного озера, чтобы искупаться и освежиться перед спуском. На обратном пути вы увидите потрясающее освещение, созданное садящимся за горы солнцем.

Пикник, фото и рассказы

  • Важная часть похода — необычное угощение. Я предлагаю собрать ланчбокс из специально приготовленных для вас блюд: удобно и питательно.
  • Не менее важны атмосферные фотографии, которые я отправлю вам после похода совершенно бесплатно.
  • Конечно, я разбираюсь в истории региона, буду рад рассказать о посещаемых местах и ответить на ваши вопросы. Но не буду заполнять эфир названиями и цифрами. Горы прекрасны тишиной, простором и близостью к небу. Будем этим наслаждаться!

Организационные детали

  • Входит в стоимость: трансферы по Красной Поляне, групповая аптечка и дождевик
  • Оплачивается дополнительно: трансфер из Сочи/Адлера (1800/1200 руб.); подъемник (1500 руб. /человека) или въезд на территорию Газпром Лаура к началу маршрута (3000 руб. /автомобиль); вход в Кавказский заповедник (300 руб. /человека); ланч бокс, разные варианты (650 руб. /человека); треккинговые палки (300 руб., очень рекомендуем)
  • Учитываем время года, погоду и ваши возможности, чтобы поход был максимально комфортным

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на территории курорта Газпром «Альпика»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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