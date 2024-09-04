2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборБашкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 сентября 2024Наша поездка была с 2мя маленькими детьми 3 и 5 лет, очень сомневалась про шихан, но дети его осилили, а
- ЕЕвгения29 августа 2024Были впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроила экскурсию под наш темп
- ИИрина28 августа 2024… И вот, в 8 часов утра, в воскресенье, я вышла из апартаментов с полным набором багажа, ведь вечером того
- ООльга28 августа 2024Спасибо. Все понравилось
- ООльга27 августа 2024Наверное как и многие, перепутали время лв Уфе (+2мск). Но нас подождали, прошлись по вечерней Уфе. В этом тоже есть свое очарование! Много узнали про город, было интересно!
- ИИрина25 августа 2024Рекомендую!
- ГГеоргий14 августа 2024👍
- ЗЗоя18 июля 2024Спасибо за быструю организацию экскурсии.
- ДДмитрий18 июля 2024Замечательный экскурсовод, отлично знает город и его историю. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в сентябре 2024
Сейчас в Уфе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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