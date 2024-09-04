На Рождество – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Уфе, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Уфа: первые впечатления
Пешая
75 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
4 900 за всё до 5 чел.
Уфа - первая встреча
На машине
64 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
На машине
108 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    4 сентября 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Наша поездка была с 2мя маленькими детьми 3 и 5 лет, очень сомневалась про шихан, но дети его осилили, а
    читать дальше

    вид оттуда просто необыкновенный Ферма со страусами красивая, ухоженная, но дороговато за те деньги, еда в кафе там тоже вкусная Сама экскурсия очень понравилось, спасибо большое

    Наша поездка была с 2мя маленькими детьми 3 и 5 лет, очень сомневалась про шихан, но дети его осилили, а вид оттуда просто необыкновенныйНаша поездка была с 2мя маленькими детьми 3 и 5 лет, очень сомневалась про шихан, но дети его осилили, а вид оттуда просто необыкновенный
  • Е
    Евгения
    29 августа 2024
    Уфа: первые впечатления
    Были впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроила экскурсию под наш темп
    читать дальше

    и даже задержалась с нами на время нашего опоздания. Хорошо поставленная речь, отличные знания истории и легкость в проведении экскурсии оставили только самые положительные впечатления, как о городе, так и самом экскурсоводе. Всем рекомендую брать эту экскурсию. 🔥🔥🔥

    Были впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроилаБыли впервые в городе, Римма провела нас по всем самым главным достопримечательностям. Рассказала все подробно, подстроила
  • И
    Ирина
    28 августа 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    … И вот, в 8 часов утра, в воскресенье, я вышла из апартаментов с полным набором багажа, ведь вечером того
    читать дальше

    же дня, в 19:35, был вылет домой. Поэтому маршрут сократили по согласованию и пожеланиям, исходя из времени рейса. Меня ждала комфортная машина и приятный гид, Азат. Пока ехали по городу, он дал вводную информацию, а когда выехали на шоссе, сказал: «Ну, давайте получше знакомиться». Надо отметить, что у меня диплом экскурсовода общества «Знание», и я понимаю, что это не праздное любопытство, а способ понять интересы экскурсанта, его степень осведомленности и общий настрой на информацию, что очень профессионально. Разговор сложился легкий, но глубокий, попутно Азат знакомил с башкирской культурой, историей, сохраняющимися традициями и особенностями, проводил изящные параллели. Все точки маршрута впечатлили не только благодаря самобытной красоте мест, но и за счет тех историй и пояснений, которые давал гид. На неожиданные вопросы (туристы грешат такими, как говорится, «у кого чего болит») у него были развернутые ответы. У Голубого озера поднялись на гору, посмотрели карстовый разлом, покидали туда камушки, чем удостоверились в его глубине, посмотрели в бинокль на окрестности. Наличие у гида таких важнейших мелочей, как бинокль – очень приятный бонус. Возле шихана Торатау зашли в информационный центр, посмотрели фильм о формирующемся геопарке. На шихан ведет лестница из 600 ступеней. Очень забавно наблюдать, как люди преодолевают это расстояние – вот женщина стоит на промежуточной площадке, честно пыхтит и отдувается, ворча на мужа, в вот папа-герой тащит вверх на себе двоих маленьких детей с а-ля совершенно невозмутимым лицом, хотя понятно, что ему нелегко… Но все эти трудности совершенно стираются в момент, когда оказываешься на «вершине мира», с совершенно захватывающими видами, и ты понимаешь, ради чего пыхтел) Совет туристам – одевайтесь в удобную немаркую одежду, в стиле «капусты», так, чтобы каждый слой легко можно было снять, или надеть, берите головные уборы, солнечные очки, дождевики (погода может меняться быстро), и конечно – вода, комфортная обувь и легкие рюкзаки для удобства… Увидели все три сохранившихся шихана, посетили еще ряд очаровательных мест. В том числе, Азат показал красивейшие локации для фотографий, сделал их сам и прислал после поездки. Рассказал о том, где еще стоит побывать в Башкирском предуралье. А еще слушали в дороге башкирскую музыку, и я с удивлением открыла для себя современных исполнителей в самых разных стилях. Гид доставил меня в аэропорт, в строго оговоренное время. Сокращенный маршрут ничуть не расстроил, ведь это повод обязательно вернуться еще раз. Большое спасибо за возможность в индивидуальном формате провести незабываемый день!

    … И вот, в 8 часов утра, в воскресенье, я вышла из апартаментов с полным набором… И вот, в 8 часов утра, в воскресенье, я вышла из апартаментов с полным набором… И вот, в 8 часов утра, в воскресенье, я вышла из апартаментов с полным набором… И вот, в 8 часов утра, в воскресенье, я вышла из апартаментов с полным набором
  • О
    Ольга
    28 августа 2024
    Уфа: первые впечатления
    Спасибо. Все понравилось
  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    Уфа: первые впечатления
    Наверное как и многие, перепутали время лв Уфе (+2мск). Но нас подождали, прошлись по вечерней Уфе. В этом тоже есть свое очарование! Много узнали про город, было интересно!
  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Рекомендую!
  • Г
    Георгий
    14 августа 2024
    Уфа - первая встреча
    👍
  • З
    Зоя
    18 июля 2024
    Уфа - первая встреча
    Спасибо за быструю организацию экскурсии.
  • Д
    Дмитрий
    18 июля 2024
    Уфа - первая встреча
    Замечательный экскурсовод, отлично знает город и его историю. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уфа: первые впечатления
  2. Уфа - первая встреча
  3. Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Памятник Салавату Юлаеву
  4. Гостиный Двор
  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в сентябре 2024
Сейчас в Уфе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2024 год на рождество, 247 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам