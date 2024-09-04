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же дня, в 19:35, был вылет домой. Поэтому маршрут сократили по согласованию и пожеланиям, исходя из времени рейса. Меня ждала комфортная машина и приятный гид, Азат. Пока ехали по городу, он дал вводную информацию, а когда выехали на шоссе, сказал: «Ну, давайте получше знакомиться». Надо отметить, что у меня диплом экскурсовода общества «Знание», и я понимаю, что это не праздное любопытство, а способ понять интересы экскурсанта, его степень осведомленности и общий настрой на информацию, что очень профессионально. Разговор сложился легкий, но глубокий, попутно Азат знакомил с башкирской культурой, историей, сохраняющимися традициями и особенностями, проводил изящные параллели. Все точки маршрута впечатлили не только благодаря самобытной красоте мест, но и за счет тех историй и пояснений, которые давал гид. На неожиданные вопросы (туристы грешат такими, как говорится, «у кого чего болит») у него были развернутые ответы. У Голубого озера поднялись на гору, посмотрели карстовый разлом, покидали туда камушки, чем удостоверились в его глубине, посмотрели в бинокль на окрестности. Наличие у гида таких важнейших мелочей, как бинокль – очень приятный бонус. Возле шихана Торатау зашли в информационный центр, посмотрели фильм о формирующемся геопарке. На шихан ведет лестница из 600 ступеней. Очень забавно наблюдать, как люди преодолевают это расстояние – вот женщина стоит на промежуточной площадке, честно пыхтит и отдувается, ворча на мужа, в вот папа-герой тащит вверх на себе двоих маленьких детей с а-ля совершенно невозмутимым лицом, хотя понятно, что ему нелегко… Но все эти трудности совершенно стираются в момент, когда оказываешься на «вершине мира», с совершенно захватывающими видами, и ты понимаешь, ради чего пыхтел) Совет туристам – одевайтесь в удобную немаркую одежду, в стиле «капусты», так, чтобы каждый слой легко можно было снять, или надеть, берите головные уборы, солнечные очки, дождевики (погода может меняться быстро), и конечно – вода, комфортная обувь и легкие рюкзаки для удобства… Увидели все три сохранившихся шихана, посетили еще ряд очаровательных мест. В том числе, Азат показал красивейшие локации для фотографий, сделал их сам и прислал после поездки. Рассказал о том, где еще стоит побывать в Башкирском предуралье. А еще слушали в дороге башкирскую музыку, и я с удивлением открыла для себя современных исполнителей в самых разных стилях. Гид доставил меня в аэропорт, в строго оговоренное время. Сокращенный маршрут ничуть не расстроил, ведь это повод обязательно вернуться еще раз. Большое спасибо за возможность в индивидуальном формате провести незабываемый день!