2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
В трендеИстория китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
Завтра в 17:00
9 сен в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Водная прогулка
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
Начало: По договорённости в г. Владивосток
9 сен в 12:00
11 сен в 12:00
12 100₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1964918 667₽ за всё до 4 чел.
7.5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Групповая экскурсия по Владивостоку: поднимемся на фуникулёре, прокатимся по мостам и посетим форты на острове Русский
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
9 900₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТоп-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 05:00
9 сен в 15:00
11 950₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
9 сен в 11:00
10 сен в 10:00
7 536₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 сентября 2024Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод Александра. Поверьте, сами там ничего не увидите и не поймете. Только опытный гид покажет, как разглядеть и почувствовать историю за современными постройками. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
- ААнастасия1 сентября 2024Большое спасибо Марине за интереснейшую экскурсию, рассказ был захватывающий настолько, что мы как будто погрузились в прошлые эпохи города и прожили эти старицы эпохи района Миллионка
- ЮЮлия28 августа 2024Экскурсия отличная, очень интересная. С нами была гид Ольга. Узнали историю города и квартала Миллионка. Экскурсия проходит в комфортном темпе, по пути Ольга без перерыва рассказывала увлекательные факты и истории из жизни квартала. Спасибо большое, мы отлично провели время.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На Рождество»
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