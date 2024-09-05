На Рождество – экскурсии во Владивостоке

Найдено 8 экскурсий в категории «На Рождество» во Владивостоке, цены от 5 300 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
Пешая
187 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
В тренде
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
Завтра в 17:00
9 сен в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
На катере
52 отзыва
3 часа
Водная прогулка
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 10 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
На машине
81 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
Начало: По договорённости в г. Владивосток
9 сен в 12:00
11 сен в 12:00
12 100 за всё до 3 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Джиппинг
На машине
скидка
5%
193 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1964918 667 за всё до 4 чел.
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
На машине
На микроавтобусе
22 отзыва
7.5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Групповая экскурсия по Владивостоку: поднимемся на фуникулёре, прокатимся по мостам и посетим форты на острове Русский
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
9 900 за человека
Топ-места в окрестностях Владивостока
На машине
68 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
На машине
385 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 05:00
9 сен в 15:00
11 950 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
На машине
10 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
9 сен в 11:00
10 сен в 10:00
7 536 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 сентября 2024
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
    Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод Александра. Поверьте, сами там ничего не увидите и не поймете. Только опытный гид покажет, как разглядеть и почувствовать историю за современными постройками. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
  • А
    Анастасия
    1 сентября 2024
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
    Большое спасибо Марине за интереснейшую экскурсию, рассказ был захватывающий настолько, что мы как будто погрузились в прошлые эпохи города и прожили эти старицы эпохи района Миллионка
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  • Ю
    Юлия
    28 августа 2024
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
    Экскурсия отличная, очень интересная. С нами была гид Ольга. Узнали историю города и квартала Миллионка. Экскурсия проходит в комфортном темпе, по пути Ольга без перерыва рассказывала увлекательные факты и истории из жизни квартала. Спасибо большое, мы отлично провели время.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На Рождество»

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  1. История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
  2. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
  3. Остров Русский и мыс Тобизина
  4. Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
  5. Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Бухта Теляковского
  6. Полуостров Гамова
  7. Кравцовские водопады
  8. Приморский Сафари-парк
  9. Набережная
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в сентябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На Рождество" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 300 до 28 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 998 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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