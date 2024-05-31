Чтобы не терять даром драгоценные часы после прибытия во Владивосток, предлагаем проехать на комфортабельном автомобиле по главным достопримечательностям региона: бухтам, сопкам и видовым площадкам вдоль залива. Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после водитель отвезёт вас в отель или апартаменты.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Эта экскурсия-трансфер идеально подойдёт тем, кто только приехал во Владивосток и хочет сразу погрузиться в его атмосферу, не теряя ни минуты. Но даже если вы уже бывали у нас в городе, вам всё равно будет интересно прокатиться по лучшим достопримечательностям.

В маршруте поездки:

Бухта Стеклянная – известное место, где море потрудилось над обработкой осколков, а затем выбросило их на берег.

– известное место, где море потрудилось над обработкой осколков, а затем выбросило их на берег. Монастырская сопка – смотровая площадка с видами на остров Русский, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока.

– смотровая площадка с видами на остров Русский, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока. Назимовская батарея – видовая площадка на Русский мост и кампус ДВФУ.

– видовая площадка на Русский мост и кампус ДВФУ. Токаревский маяк – сюда, на символический «край земли», привозят гостей города показать точку, где «начинается Тихий океан».

Организационные детали