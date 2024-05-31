Чтобы не терять даром драгоценные часы после прибытия во Владивосток, предлагаем проехать на комфортабельном автомобиле по главным достопримечательностям региона: бухтам, сопкам и видовым площадкам вдоль залива.
Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после водитель отвезёт вас в отель или апартаменты.
Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после водитель отвезёт вас в отель или апартаменты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Эта экскурсия-трансфер идеально подойдёт тем, кто только приехал во Владивосток и хочет сразу погрузиться в его атмосферу, не теряя ни минуты. Но даже если вы уже бывали у нас в городе, вам всё равно будет интересно прокатиться по лучшим достопримечательностям.
В маршруте поездки:
- Бухта Стеклянная – известное место, где море потрудилось над обработкой осколков, а затем выбросило их на берег.
- Монастырская сопка – смотровая площадка с видами на остров Русский, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока.
- Назимовская батарея – видовая площадка на Русский мост и кампус ДВФУ.
- Токаревский маяк – сюда, на символический «край земли», привозят гостей города показать точку, где «начинается Тихий океан».
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать один из наших опытных гидов-водителей
- Если вы путешествуете с детьми, сообщите об этом заранее для установки детского кресла
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Привет, меня зовут Аня. Я родилась и выросла во Владивостоке. Люблю путешествовать и активно проводить время, побывала во многих местах нашего края, и хочу, чтобы вы тоже увидели эти невероятные пейзажи. Мы с командой поможем вам в этом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
31 мая 2024
Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
Александр
29 мая 2024
Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)
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