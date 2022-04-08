Во время 2,5-часовой прогулки с профессиональным русскоговорящим гидом вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями Белграда и посетите самые интересные места.

Крепость Калемегдан, расположенная на холме, считается центром древнего поселения, а ее история восходит своими корнями к эпохе Римской империи. С высоты зубчатых стен открывается панорама всего города, а на территории крепости находится древняя церковь Святой Ружицы с уникальной особенностью, о которой поведает гид. Рядом расположен еще один православный храм Святой Петки с чудодейственным источником.

В ходе экскурсии вы увидите пешеходную улицу Князя Михаила с интересной архитектурой и здание Народной Скупщины республики Сербия (Парламент), побываете на площади Республики и площади Теразие.

Одна из самых необычных достопримечательностей Белграда — научный музей Николы Тесла, посвященный жизни и деятельности великого изобретателя.

Познакомиться поближе с историей православия в Сербии вы сможете во время осмотра величественной церкви Святого Марка, монументального Храма Святого Саввы — самого крупного на Балканах, а также подворья Русской православной церкви.