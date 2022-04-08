Пешеходная экскурсия по Белграду

Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Калемегдан
  • Церкви Св. Ружицы и Св. Петки
  • Улица Князя Михайло
  • Площадь Республики
  • Палата "Албания"
  • Площадь Теразие
  • Площадь Николы Пашича
  • Парламент Сербии
  • Подворье Русской православной церкви
  • Церковь Святого Марко
  • Музей Николы Тесла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время 2,5-часовой прогулки с профессиональным русскоговорящим гидом вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями Белграда и посетите самые интересные места.

Крепость Калемегдан, расположенная на холме, считается центром древнего поселения, а ее история восходит своими корнями к эпохе Римской империи. С высоты зубчатых стен открывается панорама всего города, а на территории крепости находится древняя церковь Святой Ружицы с уникальной особенностью, о которой поведает гид. Рядом расположен еще один православный храм Святой Петки с чудодейственным источником.

В ходе экскурсии вы увидите пешеходную улицу Князя Михаила с интересной архитектурой и здание Народной Скупщины республики Сербия (Парламент), побываете на площади Республики и площади Теразие.

Одна из самых необычных достопримечательностей Белграда — научный музей Николы Тесла, посвященный жизни и деятельности великого изобретателя.

Познакомиться поближе с историей православия в Сербии вы сможете во время осмотра величественной церкви Святого Марка, монументального Храма Святого Саввы — самого крупного на Балканах, а также подворья Русской православной церкви.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 09:00

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