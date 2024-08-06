Круизы однодневные – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Паттайе, цены от $55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
10 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
$55 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
5 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
1 отзыв
10 часов
Водная прогулка
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
$98 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    6 августа 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Отличная программа для любого возраста! Команда работает СУПЕР!
  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Спасибо огромное Айдару нашему экскурсоводу, очень внимательный к деталям. Отличный отдых, пляж замечательный, народу не много, покормили вкусно. Заказала ещё одну поездку
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
  • П
    Павел
    12 апреля 2024
    Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
    Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
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    это, конечно, туристическая, экскурсионная морская рыбалка, а не реальнвя рыбалка на БОЛЬШУЮ рыбу. Тем не менее, Ваша морская рыбалка отличается в лучшую сторону от других морских рыбалок представленных для туристов в Паттайе. Вы ставите несколько снастей на большую рыбу, на живца (Но не троллинг). В нашем случае удача улыбнулась и мы поймали достаточно крупную рыбу! Это была желтая королева весом около 5-6 кг. И конечно этот результат очень понравился! Общая организация была на отличном уровне! Трансфер, гид, обед — все было хорошо. Команда на корабле была внимательна и доброжелательна к туристам- рыбакам. Моя общая оценка — пять! Но все-таки есть небольшой минус. Это ожидание Большой рыбалки троллингом на Бльшую рыбу! Но это видимо издержки не совсем правильно понятой рекламы Вашего экскурсионного тура «Морская рыбалка».

  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
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    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
  2. Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
  3. Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Аюттайя
  2. Самое главное
  3. Муанг Боран
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в августе 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 750. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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