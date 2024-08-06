7 часов
Водная прогулка
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
$55 за человека
6 часов
Водная прогулка
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
10 часов
Водная прогулка
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
$98 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga6 августа 2024Отличная программа для любого возраста! Команда работает СУПЕР!
- ООльга14 июня 2024Спасибо огромное Айдару нашему экскурсоводу, очень внимательный к деталям. Отличный отдых, пляж замечательный, народу не много, покормили вкусно. Заказала ещё одну поездку
- ООксана4 мая 2024Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
- ППавел12 апреля 2024Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Круизы однодневные»
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