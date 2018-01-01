Анна проводит ещё 2 экскурсии

Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы ⛰️. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак, обед и ужин, а также технические остановки.
Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце ☀️, — и не удержитесь от инстаграмных фотографий.
Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой.
Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.
Горячие источники Карахаит. Еще один вариант, чтобы укрепить здоровье: здесь вы сможете омыться в термальной воде красного цвета и сделать грязевые маски.
Программа
Как проходит экскурсия ⛳
— С собой обязательно возьмите паспорт
— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— В программу входит посещение нескольких фабрик и знакомство с продукцией, которой славится регион
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет 🎫.
Что входит в стоимость
— Трансфер туда и обратно (сбор участников из отелей в 06:00 — 06:30; расстояние от центра Анталии до Памуккале в 244 км)
— Входной билет 🎫 в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол, чай)
— Обед и ужин (шведский стол, напитки не включены)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Входной билет 🎫 в Античный бассейн Клеопатры (для путешественников старше 12 лет): 100 TL
— Входной билет 🎫 в Памуккале и Иераполис для детей 6-11 лет: 50 TL
— Входной билет 🎫 в горячие источники Карахаит: 10 USD