Располагается в национальном парке Дюден и разбивается двумя потоками о голубую чашу озера. Скала за потоком воды давно заросла толстым слоем мха, а на склонах появились тропические растения. Перебираясь через мостик над водопадом, обязательно обратите внимание на огромный платан. Возраст этого дерева составляет больше 700 лет.
За стеной воды Дюденского водопада скрывается самая настоящая пещера, в которой может побродить каждый желающий. Поднявшись по узкому сырому коридору, вы окажетесь в просторном зале, прямо под водопадом.
Водопад Куршунлу.
В жаркой Анталии всего в 20 минутах езды от города скрылся великолепный райский оазис. Это — водопад Куршунлу. Его воды падают вниз вытекая из притока реки Аксу. Название водопада в переводе на русский означает «свинцовый».
Сюда приезжает большое количество туристов и жителей города чтобы провести пикник, скрыться в тени прохладных деревьев от жаркого зноя, или же просто полюбоваться на величественное и одновременно успокаивающее зрелище.
Нижний Дюден
Водопад Нижний Дюден — возможно самое красивое и эпическое зрелище, которое ждёт вас при отдыхе на курортах Антальи. Впервые водопад можно увидеть уже с самолёта, при приближении к аэропорту. Нижний Дюден — один из самых больших водопадов в мире, падающий в море: тонны пресной воды с оглушающим шумом разбиваются о солёную воду Средиземного моря.
Цены на экскурсию
Для 6 человек
Для 4 человек
Для 5 человек
Для 2 человек
Для 3 человек
Стандартное предложение
$220
$150
$190
$80
$120
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из/в отель
Все билеты
Что не входит
Вода
соки
мороженое
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Отвозим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.