На нашей экскурсии вы увидите три самых красивых водопада Анталии

5
3 отзыва
На нашей экскурсии вы увидите три самых красивых водопада Анталии.

Вас заберут из отеля и вы поедете на индивидуальном трансфере навстречу красивой природе Анталии.

Никаких больших групп и автобусов, только вы и ваша семья.

Время на водопадах не ограниченно, а билеты входят в стоимость.
Три водопада
Три водопада
Три водопада
Три водопада
Три водопада
Три водопада
Три водопада

Что вы увидите 🤩

  • Канатная дорога Тюнектепе
  • Водопад Дюден
  • Музеи
  • Мечеть

Вас ожидает:

  • Верхний Дюден
  • Располагается в национальном парке Дюден и разбивается двумя потоками о голубую чашу озера. Скала за потоком воды давно заросла толстым слоем мха, а на склонах появились тропические растения. Перебираясь через мостик над водопадом, обязательно обратите внимание на огромный платан. Возраст этого дерева составляет больше 700 лет.
  • За стеной воды Дюденского водопада скрывается самая настоящая пещера, в которой может побродить каждый желающий. Поднявшись по узкому сырому коридору, вы окажетесь в просторном зале, прямо под водопадом.
  • Водопад Куршунлу.
  • В жаркой Анталии всего в 20 минутах езды от города скрылся великолепный райский оазис. Это — водопад Куршунлу. Его воды падают вниз вытекая из притока реки Аксу. Название водопада в переводе на русский означает «свинцовый».
  • Сюда приезжает большое количество туристов и жителей города чтобы провести пикник, скрыться в тени прохладных деревьев от жаркого зноя, или же просто полюбоваться на величественное и одновременно успокаивающее зрелище.
  • Нижний Дюден
  • Водопад Нижний Дюден — возможно самое красивое и эпическое зрелище, которое ждёт вас при отдыхе на курортах Антальи. Впервые водопад можно увидеть уже с самолёта, при приближении к аэропорту. Нижний Дюден — один из самых больших водопадов в мире, падающий в море: тонны пресной воды с оглушающим шумом разбиваются о солёную воду Средиземного моря.

Цены на экскурсию

Для 6 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 2 человекДля 3 человек
Стандартное предложение
$220
$150
$190
$80
$120

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Все билеты
Что не входит
  • Вода
  • соки
  • мороженое
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Отвозим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости

Виктория К.
Виктория К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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