Talya T. – Гид из Антальи

Любоваться Зеленым каньоном лучше всего с воды, в чем вы убедитесь во время нашей экскурсии 🧭.



С борта яхты перед вашими глазами раскинется самое большое турецкое водохранилище с прозрачной водой и скалистыми берегами, заросшими изумрудным лесом.



Всего за несколько часов вы зарядитесь энергией природы, искупаетесь и отдохнете от городской суеты в окружении первозданной красоты.