Что вы увидите
- Долина Оймапынар
- Озеро Оймапынар (Зеленое озеро)
Экскурсия к каньону позволит узнать немало интересного:• полюбоваться красотой первозданной природы и уникальных изумрудных вод;
- насладиться панорамным видом на долину Оймапинар с высоты 1500 метров;
- всем участникам предлагается искупаться в чистой прохладной воде во время остановки;
- осмотреть растущие в округе цитрусовые, миндальные и гранатовые рощи, от которых исходит невероятно приятный аромат;
- будет несколько остановок, чтобы искупаться в каньоне на реке Кепрючай;
- по желанию туристы могут остановиться на обед и принять участие в рыбной ловле. Для этого всем выдаются удочки и наживки, а также выделяется полтора часа для рыбалки.
Организационные детали:
- Не забудьте купальники и полотенца.
Что входит
- Трансфер до места тура и обратно
- Услуги сопровождающего
- Обед
- Страховка
Что не входит
- Напитки за обедом
- Личные расходы
Начало
🚩 Холл отеля и место по договоренности
Место завершения
🏁 Место откуда вас забрали утром
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
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Talya T. проводит ещё 5 экскурсий
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