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Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)

4.8
4 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Любоваться Зеленым каньоном лучше всего с воды, в чем вы убедитесь во время нашей экскурсии 🧭.

С борта яхты перед вашими глазами раскинется самое большое турецкое водохранилище с прозрачной водой и скалистыми берегами, заросшими изумрудным лесом.

Всего за несколько часов вы зарядитесь энергией природы, искупаетесь и отдохнете от городской суеты в окружении первозданной красоты.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $40 за человека

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Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)
Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)

Что вы увидите

  • Долина Оймапынар
  • Озеро Оймапынар (Зеленое озеро)
Экскурсия к каньону позволит узнать немало интересного:• полюбоваться красотой первозданной природы и уникальных изумрудных вод;
  • насладиться панорамным видом на долину Оймапинар с высоты 1500 метров;
  • всем участникам предлагается искупаться в чистой прохладной воде во время остановки;
  • осмотреть растущие в округе цитрусовые, миндальные и гранатовые рощи, от которых исходит невероятно приятный аромат;
  • будет несколько остановок, чтобы искупаться в каньоне на реке Кепрючай;
  • по желанию туристы могут остановиться на обед и принять участие в рыбной ловле. Для этого всем выдаются удочки и наживки, а также выделяется полтора часа для рыбалки.

Организационные детали:

  • Не забудьте купальники и полотенца.
Что входит
  • Трансфер до места тура и обратно
  • Услуги сопровождающего
  • Обед
  • Страховка
Что не входит
  • Напитки за обедом
  • Личные расходы
Начало
🚩 Холл отеля и место по договоренности
Место завершения
🏁 Место откуда вас забрали утром
Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)
Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)
Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)
Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
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4 отзыва оставили туристы

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