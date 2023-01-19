Если памятники истории сконцентрированы в европейском Стамбуле, то за современным духом города нужно отправляться в его азиатскую часть. Я открою для вас районы, где почти нет туристов, мечетей и донеров. Зато можно понаблюдать за жизнью местных, заглянуть в антикварные лавки, попробовать необычные блюда и ощутить себя героем сериала. И все это — с чудесными видами на море!

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Описание

Что вас ожидает

«Европейские» районы азиатского Стамбула

Почему в азиатских районах Стамбула там мало мечетей, но много церквей? Как живут местные жители, что они едят и что любят? Я помогу вам разобраться в этой части города и почувствовать дух современной Турции. Мы полюбуемся вокзалом Хайдарпаша, посмотрим на храм Святой Троицы и оперный театр Сюрейа. А еще поговорим о временах, когда земли, по которым мы прогуливаемся, были древнегреческим городом Халкедон.

Затеряться в антикварных улочках

Я проведу вас по кварталам и улочкам, где прямо на глазах прохожих творят турецкие мастера и ремесленники. Вы понаблюдаете за уличными художниками и скульпторами в деле, заглянете в антикварные лавочки и загадочные магазинчики, где можно купить старинные книги и вещицы из прошлых столетий.

Прогулка в духе богемы Стамбула

Из винтажного Стамбула перемещаемся в хипстерский! Гуляя по району Мода, вы представите себя персонажем стильного турецкого сериала. Жизнь здесь течет без суеты, размеренно, в обрамлении морских пейзажей. Если захотите добавить впечатлений, можем прокатиться на трамвайчике или купить восхитительное местное мороженое.

Турецкая еда, о которой никто не знает

Чтобы развеять гастро-стереотипы о Турции, держим путь в Кадыкей: здесь вы убедитесь, что Стамбул — это не только балык-экмек и донер. Как насчет турецких панкейков с начинками на любой вкус? А может, вы готовы попробовать самый необычный суп в вашей жизни? Я и Кадыкей придумаем, чем вас удивить!

На протяжении нашей прогулки я с удовольствием пофотографирую вас и сниму на видео. А в завершение вас ждет от меня небольшое угощение — самый вкусный чай в Стамбуле.

Организационные детали