Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров

Открыть современные районы, узнать о жизни местных и попробовать самую «странную» турецкую еду

Если памятники истории сконцентрированы в европейском Стамбуле, то за современным духом города нужно отправляться в его азиатскую часть. Я открою для вас районы, где почти нет туристов, мечетей и донеров.

Зато можно понаблюдать за жизнью местных, заглянуть в антикварные лавки, попробовать необычные блюда и ощутить себя героем сериала. И все это — с чудесными видами на море!
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
Азиатский Стамбул: по следам европейцев, антикваров и хипстеров
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Описание

Что вас ожидает

«Европейские» районы азиатского Стамбула

Почему в азиатских районах Стамбула там мало мечетей, но много церквей? Как живут местные жители, что они едят и что любят? Я помогу вам разобраться в этой части города и почувствовать дух современной Турции. Мы полюбуемся вокзалом Хайдарпаша, посмотрим на храм Святой Троицы и оперный театр Сюрейа. А еще поговорим о временах, когда земли, по которым мы прогуливаемся, были древнегреческим городом Халкедон.

Затеряться в антикварных улочках

Я проведу вас по кварталам и улочкам, где прямо на глазах прохожих творят турецкие мастера и ремесленники. Вы понаблюдаете за уличными художниками и скульпторами в деле, заглянете в антикварные лавочки и загадочные магазинчики, где можно купить старинные книги и вещицы из прошлых столетий.

Прогулка в духе богемы Стамбула

Из винтажного Стамбула перемещаемся в хипстерский! Гуляя по району Мода, вы представите себя персонажем стильного турецкого сериала. Жизнь здесь течет без суеты, размеренно, в обрамлении морских пейзажей. Если захотите добавить впечатлений, можем прокатиться на трамвайчике или купить восхитительное местное мороженое.

Турецкая еда, о которой никто не знает

Чтобы развеять гастро-стереотипы о Турции, держим путь в Кадыкей: здесь вы убедитесь, что Стамбул — это не только балык-экмек и донер. Как насчет турецких панкейков с начинками на любой вкус? А может, вы готовы попробовать самый необычный суп в вашей жизни? Я и Кадыкей придумаем, чем вас удивить!

На протяжении нашей прогулки я с удовольствием пофотографирую вас и сниму на видео. А в завершение вас ждет от меня небольшое угощение — самый вкусный чай в Стамбуле.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви
  • В стоимость входит угощение турецким чаем, фото и видео во время прогулки. Дополнительно оплачиваются только личный покупки и посещение кафе (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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