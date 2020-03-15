19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в колоритную атмосферу, историю и быт азиатской части города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Когда Стамбульская «Европа» исхожена вдоль и поперёк, пора приниматься за другую сторону столицы — азиатскую! Гостеприимный, почти не туристический Кадыкей гораздо интереснее открыть на дружеской квест-прогулке.

Вы пройдете по антикварным и ремесленным улочкам, посетите любимые заведения местных и вдохнете ароматы восточного базара.

Услышите рассказ о турецком Пушкине и взглянете на Мраморное море с лучшего ракурса.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на пристани района Кадыкей
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею

Что вас ожидает

История, архитектура и религиозные постройки
Прогулка-квест начнется на пристани Кадыкей, откуда открывается чудесный вид на полуостров. Возле железнодорожного вокзала Хайдарпаша вы узнаете, почему его архитектура столь заметно отличается от окружающих построек. А чуть позже рассмотрите великолепный фасад оперного театра Сюрейа. По пути поговорим об истории древнего города Халкедон, который со временем превратился в один из районов необъятного Стамбула. А также затронем духовную сторону города — у православных храмов Св. Троицы и Св. Ефимии, где проходил Четвертый Вселенский собор, я расскажу, как получилось, что в Кадыкее церквей больше, чем мечетей.

Антикварные и ремесленные улочки
Пройдя через тихие переулки с запылённым антиквариатом и кафе на несколько столиков, вы доберетесь до самого известного символа района — статуи быка. Заглянете на улицу ремесленников и посетите чайный сад при культурном центре им. Назыма Хикмета, где в тени деревьев я расскажу о турецком Пушкине — писателе и поэте, личность которого неразрывно связана с Москвой.

Богемный район Мода
В этом атмосферном месте, где не бывает суеты, туристических толп и навязчивых продавцов, а местные жители неспешно прогуливаются, общаются и наслаждаются жизнью, вы откроете совсем другой Стамбул — живой и настоящий. Услышите интересную историю об особняке Арифа Паши, старейшей таверне (мейханэ) и необычном месте в ее подвалах. Полюбуетесь видами на Мраморное море, увидите знаменитый исторический ретро трамвайчик, на котором, при желании, сможете прокатиться. И посетите стилизованное кафе, созданное турецким фанатом американского сериала «Во все тяжкие», где можно перевоплотиться в образ химика-эксперементатора и сделать интересные фотографии.

Вкусы и ароматы Азиатского Стамбула
Путь будет пролегать через настоящий восточный шумный базар, куда местные жители приходят за свежайшей рыбой, сырами и оливками. Здесь вы вдохнете весь спектр ароматов и, при желании, продегустируете традиционные продукты. Вы наверняка пробовали классический турецкий кофе — но мы предложим вам Османский кофе, рецепт которого был создан во дворце Султана. А в завершении прогулки в проверенном заведении вы отведаете вкусные блюда национальной кухни и оцените местный десерт — нет, это не будет баклава или классическая сладость: мы за новые знания, новые впечатления и новые вкусы!

В конце экскурсии помимо впечатлений у вас останется и квест-брошюра нашего маршрута с названиями мест, которые мы посетели, интересными фактами и другими полезными сведениями.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведем я или моя коллега Олеся
  • Прогулка полностью пешеходная
  • Дополнительные расходов, кроме личных трат в кафе, не предусмотрено
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею
Прогулка-квест по самобытному Кадыкею

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на пристани района Кадыкей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Нас зовут Татьяна и Олеся. Мы живем в прекрасном, загадочном, вечно старом и вечно новом Стамбуле! Мы любим гулять по ковру его пёстрых кварталов и каждый раз открывать и узнавать что-то новое. А у Стамбула всегда припасены ещё не хоженные тропы и неизвестные истории в его запутанных улицах и переулках, как припрятана горсть конфет в кармане у дедушки для внуков. Татьяна — любитель покопаться в пыльных страницах истории, Олеся — обладатель ценных способностей организатора. А ещё мы придумываем квесты! Мы за новые знания и яркие впечатления в лёгком и увлекательном формате.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Экскурсия замечательная! Благодаря Татьяне и Олесе мы увидели другой Стамбул. Экскурсия увлекательная, колоритная и вкусная. Благодаря нашим очаровательным гидам узнали много интересных фактов из истории и современной жизни стамбульцев. То, что экскурсия это еще и легкий квест- особенно здорово. Все вовлечены и увлечены. Во время экскурсии есть возможность выпить вкуснейший кофе, попробовать необычные десерты, купить сладости. После экскурсии мы еще побродили по Кадыкею и посетили рыбный ресторан. Нам понравилось.
14 января 2020
Большое спасибо Татьяне и Олесе! Наша экскурсия выпала на очень дождливый и ветреный день 6 января. Мы долго думали не перенести ли нам экскурсию на более подходящее время, но альтернатива просидеть в помещении весь день была еще хуже. И мы не прогадали. Мало одной - обе девушки пришли нас поддержать и оберегать от дождя:) Конечно мы мало что видели вокруг из-за зонтов, но посетили очень много интересных мест - кофешки, церкви, культурные центры. Везде гиды старались, чтобы нам было и интересно, и тепло, и вкусно:) У нас был ребенок 8 лет и, благодаря квесту и ему экскурсия очень понравилась и запомнилась (и он не сильно ругался, что его вытащили в такую погоду на улицу). Отдельно хочется поблагодарить за знакомство с очень вкусным асманским кофе. Мы потом были еще на нескольких экскурсиях с местными гидами, которые нам говорили, что не могут найти в Стамбуле где готовят хороший асманский кофе, а Татьяна с Олесей знают такое место:)! Еще раз большое спасибо гидам. Их формат проведения экскурсий-квестов будет очень интересен людям с детьми. Мы потом еще с ними посетили морской музей и тоже были очень довольны.
8 января 2020
Олеся и Татьяна несомненно умеют сделать экскурсию увлекательной и интересной. Несмотря на дождливую погоду прогулка получилась, мы не только познакомились с новым для нас районом Стамбула, но и узнали много нового о культуре, быте, традициях и истории Турции. Брошюрка с нашими ответами - хорошее дополнение к сувенирам, которые мы привезли из поездки. Большое спасибо!
20 ноября 2019
Спасибо Татьяне и Олесе за прекрасную экскурсию! Экскурсия сбалансирована, там есть всего понемногу : исторические сведения о важных объектах района, поданы легко, но ёмко, советы от местных жителей по интересным местечкам района- где продаются лучшие десерты, где вкуснейшие традиционные сладости типа лукума и карамели ручной работы , которые оценил родные и коллеги, где выпить вкусного кофе и где купить свежемолотый самый знаменитый стамбульский кофе. Прошлись по хипстерскому району Мода с посещением интересных местечек. Девочкам удалось влюбить нас в район Кадыкёй, жалко , что не было времени затем самостоятельно долго там погулять, но такие планы у нас теперь есть для следующего приезда
9 ноября 2019
Очень приятно и интересно провели эти четыре часа в Кадыкее! Большое спасибо Тане и Олесе за эту экскурсию!
Были в Стамбуле второй раз, поездка в «азиатскую» часть города, где нет таких бесспорных шедевров, как в «европейском» Стамбуле, казалась мероприятием неоднозначным. И тем большее удовольствие мы получили. Было и познавательно, и без излишних цифр, в формате приятной прогулки по аутентичному и очень колоритному району.
Отдельная благодарность- за совет посетить музей Карие!
С приветом, Борис и Игорь!
7 ноября 2019
Спасибо большое за экскурсию! Квест- это прекрасный формат, особенно если вы приехали с детьми. Мы замечательно прогулялись и узнали много нового. 😃
5 ноября 2019
Очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового. Огромное спасибо экскурсоводам!
16 октября 2019
Девчонки, Таня и Олеся- просто мегакрутые)))) Экскурсия прошла замечательно! Очень заметно, что они любят своё дело! Если вы хотите помимо основных достопримечательностей открыть для себя другой Стамбул - эта экскурсия для вас! Интересные рассказы, уникальные места, элементы квеста -вообщем СПАСИБО, вы сделали наш день!!!!!!
10 октября 2019
Были с подружками, очень понравилась экскурсия. Благодаря квесту очень многие вещи запоминаются, которые я уверена иначе бы не запомнились точно. Названия которое сложно выговорить, то чем были места раньше. И вообще девушки гиды очень хорошо интересно рассказывают, отвечают на вопросы. Сами мы в этот район вряд ли дошли, и точно бы прошли мимо стольких интересных мест. Большое спасибо за экскурсию, очень рекомендую
30 мая 2019
Большое спасибо милым девушкам! С их помощью мы увидели интересные места в азиатской части Стамбула, мимо которых мы, скорее всего, прошли бы мимо при самостоятельной прогулке. Форма квеста добавила красок экскурсии. Наше общение было весьма располагающим, кроме, собственно, экскурсионной части девушки рассказали много интересного про жизнь в Стамбуле в целом.
Рекомендуем! Не пожалеете!
Ещё 9 отзывов

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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