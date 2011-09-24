Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул

Осмотрите византийские и османские достопримечательности Стамбула во время экскурсии на целый день

4
2 отзыва
В группе
до 15 чел.
Осмотрите византийские и османские достопримечательности Стамбула во время экскурсии на целый день.

Осмотрите знаменитую Голубую мечеть, прогуляйтесь по Гранд-базару и посетите бывшую резиденцию османских султанов.
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул
Береговая экскурсия: византийский и османский Стамбул

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Мечеть Султанахмет
  • Фатих
  • Змеиная колонна
  • Собор Святой Софии
  • Площадь Султанахмет
  • Гранд-базар
  • Район Султанахмет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Стамбул византийской и османской эпох
  2. Посетите знаменитую Голубую мечеть, чтобы полюбоваться великолепными изникскими изразцами
  3. Посетите бывшую резиденцию османских султанов во дворце Топкапы
  4. Откройте для себя римский ипподром — место проведения всех спортивных и политических мероприятий древнего Стамбула
  5. Купите сувениры в лабиринтах крытого Гранд-базара
Откройте для себя самый большой и самый важный город Турции — единственный город мира, расположенный в двух частях света, — в рамках экскурсии на целый день по знаменитым османским и византийским достопримечательностям Стамбула. Посетите Голубую мечеть, исторический ипподром, дворец Топкапы и оживленный Гранд-базар.
Частный гид встретит вас в терминале круизных лайнеров и отвезет на автомобиле с кондиционером к ипподрому, бывшему центру всех спортивных и политических событий Константинополя. Осмотрите обелиск из Египта, Змеиную колонну из Дельф и фонтан Вильгельма II.
Затем посетите изысканную Голубую мечеть. Одна из крупнейших мечетей Стамбула, построенная в XVII веке, — одно из главных украшений Стамбула. Она наиболее известна голубыми изникскими изразцами и шестью минаретами. Посетите дворец Топкапы, бывшую императорскую резиденцию, откуда велось правление Османской империей. Сегодня это впечатляющий музей с одной из крупнейших коллекций китайского и японского фарфора, а также знаменитой сокровищницей королевской семьи. Посетите церковь Святой Софии, также известную как Айя-София, и полюбуйтесь великолепной византийской архитектурой.
Тур закончится на Гранд-базаре, одном из старейших и крупнейших крытых рынков в мире. На базаре, который непрерывно работает с XV века, можно приобрести памятные подарки: ковры, антиквариат, безделушки и назар — амулеты от сглаза. Вернитесь на круизный корабль к началу вечерних мероприятий или к отплытию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на частном автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Персональный COS-агент
  • Все указанные входные билеты
  • Плата за газ и парковку
  • Местные налоги и сервисные сборы
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Чаевые и личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, уточняйте цены для групп из более чем шести человек
  • В дополнение к перечисленным выше языкам City of Sultans может найти гида, говорящего на вашем родном языке. Уточните информацию через раздел запросов в правом верхнем углу этой страницы
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
24 сен 2011
Гид опоздал более чем на час и 15 минут на время нашего запланированного тура. Мы не теряли время в длинных очередях в Голубой мечети или Святой Софии, так что это был плюс. Он привел нас в очень хорошее место для обеда, где подавали блюда местной кухни. Он также привел нас на презентацию по продаже ковров и кожи с небольшим количеством свободного времени для Большого базара. Тур не посетил дворец Топкапы, так как он был закрыт во вторник и должен был быть заменен Базилической цистерной, которая не была покрыта в тот день этой экскурсией. Этот маршрут был предварительно согласован с туристическим офисом до начала тура. Он был очень осведомлен о достопримечательностях.
m
12 фев 2016
Даже если я заказал визит на французском языке, визит был сделан на английском языке, и в ваучере подтверждения также указывался английский

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