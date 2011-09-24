Откройте для себя самый большой и самый важный город Турции — единственный город мира, расположенный в двух частях света, — в рамках экскурсии на целый день по знаменитым османским и византийским достопримечательностям Стамбула. Посетите Голубую мечеть, исторический ипподром, дворец Топкапы и оживленный Гранд-базар.

Частный гид встретит вас в терминале круизных лайнеров и отвезет на автомобиле с кондиционером к ипподрому, бывшему центру всех спортивных и политических событий Константинополя. Осмотрите обелиск из Египта, Змеиную колонну из Дельф и фонтан Вильгельма II.

Затем посетите изысканную Голубую мечеть. Одна из крупнейших мечетей Стамбула, построенная в XVII веке, — одно из главных украшений Стамбула. Она наиболее известна голубыми изникскими изразцами и шестью минаретами. Посетите дворец Топкапы, бывшую императорскую резиденцию, откуда велось правление Османской империей. Сегодня это впечатляющий музей с одной из крупнейших коллекций китайского и японского фарфора, а также знаменитой сокровищницей королевской семьи. Посетите церковь Святой Софии, также известную как Айя-София, и полюбуйтесь великолепной византийской архитектурой.

Тур закончится на Гранд-базаре, одном из старейших и крупнейших крытых рынков в мире. На базаре, который непрерывно работает с XV века, можно приобрести памятные подарки: ковры, антиквариат, безделушки и назар — амулеты от сглаза. Вернитесь на круизный корабль к началу вечерних мероприятий или к отплытию.