Дорога до Каппадокии

Мы заберем вас из отеля ранним утром и отвезем в аэропорт. До Каппадокии будем добираться на самолете ✈️. Лететь около 1, 5 часов, поэтому в стране лунных пейзажей вы окажетесь еще до обеда. В аэропорту Кайсери (Каппадокия) вас встретит местный гид. Он кратко познакомит с достопримечательностями 🏛️ региона Каппадокия.

Экскурсия по индивидуальному маршруту

После краткого знакомства с регионом мместе с вашим гидом решите, какие места вы хотели бы увидеть. Можно посетить музеи 🖼, местные рынки и местные рестораны или просто полюбоваться удивительной природой.