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Однодневный тур в Каппадокию из Стамбула

TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Стамбула
Вы в Стамбуле и уже успели все посмотреть.

У вас есть свободные пару дней.

Вы бы хотели посетить еще какие - нибудь места этой замечательной страны.

Тогда этот тур предназначен для вас.

Это индивидуальный тур на целый день из/обратно в Стамбул на самолете ✈️.

Насладитесь экскурсией с профессиональным гидом и вместе решите, какие места вы хотели бы увидеть, сосредоточившись на достопримечательностях 🏛️, которые важны для вас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €270 за экскурсию

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Однодневный тур в Каппадокию из Стамбула
Однодневный тур в Каппадокию из Стамбула

Что вы увидите

  • Национальный парк Гереме
  • Подземный город
  • Долина Голубятен
  • Также вы можете добавить сами места, которые хотели бы посетить
Дорога до Каппадокии
Мы заберем вас из отеля ранним утром и отвезем в аэропорт. До Каппадокии будем добираться на самолете ✈️. Лететь около 1, 5 часов, поэтому в стране лунных пейзажей вы окажетесь еще до обеда. В аэропорту Кайсери (Каппадокия) вас встретит местный гид. Он кратко познакомит с достопримечательностями 🏛️ региона Каппадокия.
Экскурсия по индивидуальному маршруту
После краткого знакомства с регионом мместе с вашим гидом решите, какие места вы хотели бы увидеть. Можно посетить музеи 🖼, местные рынки и местные рестораны или просто полюбоваться удивительной природой.
Экскурсия рассчитана на целый день. Пройдет на частном автобусе 🚌. Как только ваш тур будет завершен, вас отвезут в аэропорт Кайсери (обратный перелет в Стамбул). В Стамбуле вас встретит водитель 🚗, который доставит вас обратно в отель 🏨 знать:
  • Трансфер осуществляется из центральных отелей Стамбула (Шишли, Бешикташ, Султанахмет, Таксим)
  • Трансфер из отеля за пределами центра города осуществляется при наличии возможности и может потребовать дополнительной платы.
  • Водители будут приветствовать вас с табличкой с вашим именем при встречать вас в аэропорту
Что входит
  • билеты на самолет (внутренние рейсы)
  • профессиональный гид
  • трансфер
Что не входит
  • входные билеты на эскпозиции
  • напитки на протяжении тура
  • обед и напитки
  • чаевые
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отели Стамбула
Однодневный тур в Каппадокию из Стамбула
Однодневный тур в Каппадокию из Стамбула
Однодневный тур в Каппадокию из Стамбула
Однодневный тур в Каппадокию из Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
TourAltinkum
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