Также вы можете добавить сами места, которые хотели бы посетить
Дорога до Каппадокии
Мы заберем вас из отеля ранним утром и отвезем в аэропорт. До Каппадокии будем добираться на самолете ✈️. Лететь около 1, 5 часов, поэтому в стране лунных пейзажей вы окажетесь еще до обеда. В аэропорту Кайсери (Каппадокия) вас встретит местный гид. Он кратко познакомит с достопримечательностями 🏛️ региона Каппадокия.
Экскурсия по индивидуальному маршруту
После краткого знакомства с регионом мместе с вашим гидом решите, какие места вы хотели бы увидеть. Можно посетить музеи 🖼, местные рынки и местные рестораны или просто полюбоваться удивительной природой.
Экскурсия рассчитана на целый день. Пройдет на частном автобусе 🚌. Как только ваш тур будет завершен, вас отвезут в аэропорт Кайсери (обратный перелет в Стамбул). В Стамбуле вас встретит водитель 🚗, который доставит вас обратно в отель 🏨 знать:
Трансфер осуществляется из центральных отелей Стамбула (Шишли, Бешикташ, Султанахмет, Таксим)
Трансфер из отеля за пределами центра города осуществляется при наличии возможности и может потребовать дополнительной платы.
Водители будут приветствовать вас с табличкой с вашим именем при встречать вас в аэропорту
Что входит
билеты на самолет (внутренние рейсы)
профессиональный гид
трансфер
Что не входит
входные билеты на эскпозиции
напитки на протяжении тура
обед и напитки
чаевые
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отели Стамбула
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.