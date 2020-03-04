251 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Турция без паранджи: ешь, молись, люби

Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации

Tatiana
Задать вопрос
Tatiana – ваш гид
Стамбул многогранен, каждый его район обладает своим неповторимым ритмом, ароматом и цветом.

Чтобы почувствовать особую колоритную атмосферу города, мы переместимся в малоизученную Азиатскую часть города, обладающую притягательным флером богемности и загадочности.

Ленивый и гедонистический стиль местной жизни окутает вас уютом так сильно, что вы не захотите возвращаться в отель на Европейком берегу.
€128
90 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча пристань Кадыкей
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии251 отзыв
4.76
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
Турция без паранджи: ешь, молись, люби

Что вас ожидает

Всё, что вам нужно знать о Кадыкее
После самостоятельного 20-минутного путешествия на босфорском пароме вы окажетесь в самом неожиданном районе Стамбула — Кадыкей. Наша прогулка будет проходить по самому древнему поселению на берегах Босфора — Халкидону, который раньше называли городом слепцов, и вы обязательно узнаете, почему. Для представителей творческой и научной интеллигенции Кадыкей является своеобразным местом силы, и этому тоже найдется объяснение.

Вкусы Стамбула
Мы прогуляемся по гастрономическому семейному рынку со 150-летней историей среди развалов с десятками видов рыб, морепродуктов, сыров, оливок, солений, овощей, фруктов, мясных деликатесов и готовых холодных закусок-мезе. Если аппетитные деликатесы не оставят вас равнодушными, мы сможем кое-что продегустировать или оставить это приятное действо, как и покупки, на свободное время после прогулки. Не обойдем вниманием и турецкие сладости и попробуем десерт с 243-летней историей от старинной кондитерской династии. Самое время остановиться на чашечку кофе, сваренного в медной джезве на углях прямо на ваших глазах, обсудить дальнейшие планы и послушать увлекательные легенды и истории.

Настоящий Кадыкей: вкусный, винтажный, рок-н-ролльный
Современный Кадыкей интересен не меньше, ведь он так напоминает Питер, Патриаршие пруды в Москве, Амстердам и Тель-Авив одновременно, при этом оставаясь оригинальным и неповторимым. Среди антикварных и букинистических лавок, красочных граффити, художественных галерей и скульптурных мастерских, магазинов винтажной и авторской одежды, аксессуаров и бижутерии вы ощутите его рок-н-ролльный дух, очаруетесь ароматом свободолюбивой Турции без паранджи и точно захотите следующий раз поселиться именно тут.

На кадыкейских улочках с эркерными домами мы не увидим мечетей, зато христианские церкви встретятся не раз, и это не случайно. Вы увидите и святой источник в часовне Святой Екатерины, укрытой от любопытных взглядов, и место, где был проведен один из вселенских соборов.

Еще вы узнаете, почему на местных улицах так много кошек и собак и как они связаны с историей ислама. Посетите знаменитое семейное заведение, входящее в топ-10 кафе-мороженых мира. А вишенками на торте будут один из самых роскошных в городе чайных садов, старинная пристань и та самая стамбульская набережная, с которой открывается канонический вид на закат, нанесенный на проездной istanbulkart.

Краткий маршрут нашей прогулки

  • пристань Кадыкей
  • железнодорожный вокзал Хайдарпаша
  • ностальгический красный трамвай
  • дегустация Османских сладостей и кофе на углях
  • гастрономический семейный рынок
  • улица антикваров и букинистов
  • хенд-мейд, винтажная одежда и бижутерия
  • знаметитый Кадыкейский бык и улица Бахарие
  • оперный театр Сюрейя
  • 2 действующие армянские и 2 греческие церкви
  • район Мода
  • культовая кофейня по мотивам сериала «Breking Bad»
  • Чайный сад с видом на мраморное море
  • часовня Святой Екатерины
  • кафе-мороженое из мирогово топ-10
  • набережная Мода

Организационные детали

Дополнительные расходы
• паромная переправа Эминоню-Кадыкёй-Эминоню — 3 лиры в одну сторону
• поездка на ностальгическом красном трамвае (по желанию) — 2,6 лиры
• кофе на углях — 10 лир за порцию
• мороженое — 7 лир за шарик
• расходы на покупки на гастрономическом рынке после прогулки

Как добраться
Для путешественников, остановившихся в Старом городе (СултанАхмет), добраться до Кадыкей не составит труда:

  • Нужно приобрести в автомате возле трамвайной остановки пластиковый проездной ıstanbulkart или карточку на 5 поездок.
  • Далее воспользоваться трамваем линии t1 по направлению к конечной Kabataş и выйти на третьей по счету остановке Эминеню (Eminonu)
  • Перейти дорогу к набережной Золотого Рога и выбрать пристань, на которой будет написано KADIKOY. Время отправления нужного Вам парома и точное место встречи можно уточнить у меня за день до прогулки.
  • Если вы планируете поселиться в другом районе города, то я с радостью составлю оптимальный маршрут до Кадыкей.
  • Перед посещением Стамбула рекомендую скачать оффлайн карту maps.me, и я с удовольствием отмечу на ней все важные локации для последующих дней в городе.
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
Турция без паранджи: ешь, молись, люби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура пристань Кадыкей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tatiana
Tatiana
Турция — гостеприимная, яркая, контрастная и вкусная! Если вы хотите прочувствовать все ее удивительные истории, легенды, самобытность и гастрономические сюрпризы и посмотреть на Стамбул глазами, влюбленными в него от начала до конца, то буду рада сопроводить вас в этом приключении. Мне 32 года, я блогер, профессиональный журналист и гид, обладающий пытливым умом. Каждый день ищу новое и интересное и с радостью делюсь этими находками! Мои экскурсии активные и насыщенные, но от них не устанет даже ребенок — я легко и с юмором рассказываю даже о серьезном и всегда готова к приключениям. Делюсь знаниями о Турции c путешественниками с 2011 года. Моя миссия — показать как современную Турцию с ее укладом жизни, так и заглянуть вглубь времен, подарить моменты, о которых вы не прочитаете в путеводителях. Вперед навстречу небанальному Стамбулу!
Напишите мне

251 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 марта 2020
Мы заказали экскурсию Турция без паранджи и нисколько не пожалели! Экскурсия была очень хорошо продумана: посещение Храмов, исторических мест и архитектурных памятников. Хорошо продуманы места и время отдыха за чашкой кофе или чая. Хорошо познакомили нас с гастрономическими чудесами азиатской части Стамбула. Большое спасибо нашему гиду Ольге!
3 февраля 2020
Очень интересная экскурсия! Гид Татьяна очень увлечённый и эрудированный человек, влюблённый в азиатскую часть Стамбула. Эти чувства она сумела передать и нам! Большое спасибо!
2 февраля 2020
Замечательная экскурсия! теперь Кадыкёй мой любимый район!))
31 января 2020
Все хорошо, прогулка запомнилась дегустациями.
15 января 2020
Очень понравилась прогулка с Татьяной по району Кадыкёй! Заглянули в несколько тайных уголков, куда не зная - не попадёшь. Атмосфера улочек, рассказы гида, ароматы, доносящиеся с разных сторон вызвали огромный интерес к этому месту и желание вернуться. Затронутые темы захотелось открыть для себя шире. Стамбул открылся своей новой стороной. Спасибо Татьяне за свой взгляд на жизнь людей в этой стране, за уделённое нам время и за наш прекрасный день))))) За вяленные помидоры и вкуснейшую дорадо, за кофе у армянской (?) церкви и халуми, за граффити на стене школы. За наши великолепные воспоминания....
10 января 2020
Экскурсия оставила приятные впечатления. Увидели Стамбул с другого ракурса, более аутентичным и камерным. Татьяна - интересный рассказчик и эрудированный человек. Позже вернулись в Кадыкей еще раз и уже спокойно погуляли и попробовали много вкусностей в местах, рекомендованных нам ранее.
7 ноября 2019
Татьяна мне открыла Стамбул заново. Притом, что раньше я был тут не один раз.
Экскурсия оказалась ровно такой, какой я ее представлял. Отдельное спасибо за оперативную связь даже посреди ночи накануне, фактически до места встречи вела меня за руку.
Очень эрудирована, ответила на все мои вопросы. Отдельный респект за разметку карты у меня в телефоне, теперь я знаю куда и зачем идти.
После экскурсии я в качестве шопинга посетил все ключевые точки маршрута - сориентировался уже совершенно легко, несмотря на то, что ходили мы ни разу не прямым маршрутом.
Показателем высокой оценки такого путешествия считаю момент, что в следующий раз визита в Ствмбул я буду селиться именно в этом районе. Поверьте, он этого точно заслуживает.
Татьяне - огромное спасибо. Совершенно точно буду рекомендовать это мини-приключение своим друзьям.
P.S. А кальянная, что она посоветовала - это лучшее место этого типа во всем городе.
4 ноября 2019
Сразу оговорюсь, наша экскурсия была сразу пошла не так по нашей вине, так как мы не рассчитали расстояние и маршрут и опоздали на рекомендованный гидом паром, соответственно, приехали на 20 минут позже назначенного времени. Выбирали 2-часовой маршрут, в принципе, не пожалели, что не взяли больше. Татьяна создала впечатление харизматичного, знающего, но очень уставшего человека (неоднократно по дороге жаловалась, что тоже хотела бы гулять и отдыхать, да тут мы приехали). Проехались по кругу на трамвае, прошли 5 минут пешком, зашли в указанные в путеводителе Афиши лавки, рекомендованный продавец сока пытался нас обмануить, налив морковного сока вместо гранатового. За 15 минут до окончания экскурсии уже стояли на финальной точке маршрута и Татьяна всем языком тела транслировала, что хотела бы бежать к следующей группе. Потом выяснилось, что у нас еще и оплата в лирах, а не в евро (за 5 лет на трипстере проблем с этим не было)... В целом ничего критичного, но повторив маршрут с путеводителем в руках, мы бы мало что упустили.
4 ноября 2019
В целом, экскурсия не понравилась и не заинтересовала. Больше похожа на болтовню, трёп и сплетни. Также не понравилось, что гид высказывает свою точку зрения о политике Турции, считаю это непрофессиональным. Немного смешно, как гид пыталась нам показать хипстеров, людей с татуировками, рассказывала про турков-фрилансеров, показывала дома с квартирами за миллион долларов и с придыханием поведала о том, какую люстру и лепнину она видела с улицы в одном из старых домов. В общем, экскурсия на невзыскательного слушателя. Ну а после вопроса гида о том, москвичи ли мы или из понаехавших (именно так и высказалась гид), вообще стало противно. Гид была немного нервной и очень торопилась. Это связано, как мы поняли, с тем, что до нас гид уже провела экскурсию и после нас тоже её ожидали следующие клиенты, а промежутка между этими экскурсиями гид не делает.
3 ноября 2019
Спасибо большое за экскурсию, очень интересно. Открыли для себя новый район Стамбула, не уехали пока все не перепробовали по рекомендации Татьяны.
Ещё 241 отзыв

Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

Прогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидом
От 50 за экскурсию
1.5 часа
17 отзывов
Проплыть на катере по легендарному Босфору и прикоснуться к истории Стамбула
Вы проведете полтора часа в окружении морского бриза, восхитительных панорам Стамбула и захватывающих историй о городе и его главной водной артерии. Босфорские дворцы и тенистые виллы-ялы, колоритные районы города и величественные мосты – такое приключение просто невозможно пропустить! Битвы с пиратами, конечно, не будет, но историю одного из самых знаменитых морских волков вы все же узнаете.
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропуститьАзиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропуститьАзиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
200 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Проникнуться колоритом нетуристических районов Кузгунджук, Чамлыджа и Анадолу Кавагы
В этом маршруте переплелись истории и легенды азиатского Стамбула, традиции разных культур, архитектурные контрасты и панорамы Босфора. Вы проедете и прогуляетесь по малоизученным районам — Кузгунджуку, Анадолу Кавагы и Канлыдже, полюбуетесь видом на город с холма Чамлыджа и по желанию посетите крупнейшую в Турции мечеть. А в итоге убедитесь, что душа Стамбула скрыта отнюдь не на его туристических улицах.
Ночная жизнь Стамбула, или пора по барам!Ночная жизнь Стамбула, или пора по барам!Ночная жизнь Стамбула, или пора по барам!
125 за экскурсию
4 часа
16 отзывов
Открыть лучшие аутентичные бары и самые безопасные маршруты ночного Стамбула в компании завсегдатая
Стамбул — это не только мечети, смотровые площадки, дворцы и мосты, это также молодежные пабы, винные рестораны, клубы и дискотеки, бары под землей и на крышах, знаменитый Rasputin и панорамный 360… Я помогу вам с головой окунуться в яркий, переливающийся всеми красками, бурный ночной город, отведу в самые веселые аутентичные заведения, расскажу о местной молодежи, объясню, чего стоит остерегаться, и покажу самые безопасные маршруты. Вы откроете лучшие развлечения города, попробуете уникальные коктейли и местные напитки, а еще узнаете, как турки снимают похмельный синдром!

Исторические экскурсии в Стамбуле

Стамбул классический и современныйСтамбул классический и современныйСтамбул классический и современный
скидка20%
€111
89 за экскурсию
5 часов
76 отзывов
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и веселыми котами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
Истикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой истории
20 за человека
4 часа
Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля. Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы увидите роскошную Перу, первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой на Золотой Рог.
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!Знакомьтесь, поразительная Айя-София!Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
10 за человека
1 час
11 отзывов
Разобраться в истории храма и осознать ценность одной из величайших построек Средневекового мира
Вы проследите этапы культового памятника от древнего капища до современного музея; разглядите следы, оставленные в его облике былыми эпохами; услышите легенды о византийских императорах и принцессах. А также узнаете, как в разные времена выглядел храм, который тысячелетие был крупнейшим в мире, и что происходило за его могучими стенами.
Азиатский Стамбул: история, краски и душевностьАзиатский Стамбул: история, краски и душевностьАзиатский Стамбул: история, краски и душевность
88 за экскурсию
3.5 часа
111 отзывов
Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города
Гости Стамбула, как правило, живут в европейской части, часто оставляя азиатскую на потом, по остаточному принципу. Цель этой экскурсии — показать, что уехать на другой континент обязательно стоит для вдохновения и для того, чтобы посмотреть на непривычный Стамбул. Вас ждут потрясающие виды на Босфор, колоритные кварталы с душевной атмосферой, настоящий балык экмек и османские сладости!
Чарующий СтамбулЧарующий СтамбулЧарующий Стамбул
110 за экскурсию
6.5 часов
5 отзывов
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Вы посетите известные исторические достопримечательности и тайные уголки Стамбула, насладитесь его завораживающими видами с лучших смотровых площадок и ощутите восточный колорит на Египетском базаре. Я помогу раскрыть характер этого удивительного города и расскажу о нем самое интересное!
Константинополь — по следам белой эмиграцииКонстантинополь — по следам белой эмиграцииКонстантинополь — по следам белой эмиграции
140 за экскурсию
2.5 часа
27 отзывов
Пройти по местам, связанным с русскими мигрантами, и взглянуть на Стамбул по-новому
200 тысяч из 2 миллионов человек, бежавших из революционной России, выбрали Стамбул в качестве города, где можно было пережить эпоху потрясений. О том, как устраивали новую жизнь графини, генералы и писатели в турецкой столице, и какой вклад они внесли в ее культуру и облик, вы узнаете на прогулке по местам русских эмигрантов.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи