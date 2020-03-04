251 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Всё, что вам нужно знать о Кадыкее

После самостоятельного 20-минутного путешествия на босфорском пароме вы окажетесь в самом неожиданном районе Стамбула — Кадыкей. Наша прогулка будет проходить по самому древнему поселению на берегах Босфора — Халкидону, который раньше называли городом слепцов, и вы обязательно узнаете, почему. Для представителей творческой и научной интеллигенции Кадыкей является своеобразным местом силы, и этому тоже найдется объяснение.

Вкусы Стамбула

Мы прогуляемся по гастрономическому семейному рынку со 150-летней историей среди развалов с десятками видов рыб, морепродуктов, сыров, оливок, солений, овощей, фруктов, мясных деликатесов и готовых холодных закусок-мезе. Если аппетитные деликатесы не оставят вас равнодушными, мы сможем кое-что продегустировать или оставить это приятное действо, как и покупки, на свободное время после прогулки. Не обойдем вниманием и турецкие сладости и попробуем десерт с 243-летней историей от старинной кондитерской династии. Самое время остановиться на чашечку кофе, сваренного в медной джезве на углях прямо на ваших глазах, обсудить дальнейшие планы и послушать увлекательные легенды и истории.

Настоящий Кадыкей: вкусный, винтажный, рок-н-ролльный

Современный Кадыкей интересен не меньше, ведь он так напоминает Питер, Патриаршие пруды в Москве, Амстердам и Тель-Авив одновременно, при этом оставаясь оригинальным и неповторимым. Среди антикварных и букинистических лавок, красочных граффити, художественных галерей и скульптурных мастерских, магазинов винтажной и авторской одежды, аксессуаров и бижутерии вы ощутите его рок-н-ролльный дух, очаруетесь ароматом свободолюбивой Турции без паранджи и точно захотите следующий раз поселиться именно тут.

На кадыкейских улочках с эркерными домами мы не увидим мечетей, зато христианские церкви встретятся не раз, и это не случайно. Вы увидите и святой источник в часовне Святой Екатерины, укрытой от любопытных взглядов, и место, где был проведен один из вселенских соборов.

Еще вы узнаете, почему на местных улицах так много кошек и собак и как они связаны с историей ислама. Посетите знаменитое семейное заведение, входящее в топ-10 кафе-мороженых мира. А вишенками на торте будут один из самых роскошных в городе чайных садов, старинная пристань и та самая стамбульская набережная, с которой открывается канонический вид на закат, нанесенный на проездной istanbulkart.

Краткий маршрут нашей прогулки