Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Велопрогулка по старому Стамбулу

Проехать по главным и неизведанным районам города, а по пути открыть его историю

Рассекая по колоритному Стамбулу, вы не только увидите топ-места из классических маршрутов, но заглянете в аутентичные кварталы и уловите суть города! Полюбуетесь видами от Балата до мечети Сулеймание, от Айя-Софии до стен Константинополя.

С меня — исторические рассказы понятным языком, комфортная организация и советы местного жителя.
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу
Велопрогулка по старому Стамбулу

Что вас ожидает

1000 и 1 достопримечательность в центре Стамбула
Вело-формат позволит вам всего за 5 часов увидеть так много знаковых мечетей и церквей, красочных старинных домов и разнообразных архитектурных стилей. Итак, наш маршрут:

  • Районы Балат и Фенер — самобытные кварталы, где живут ортодоксальные турки и которые облюбовала творческая молодежь. Здесь почти нет туристов, зато колорит в избытке: граффити среди трущоб, антикварные лавки, концептуальные кафе.
  • Район Эминёню, где мы не пропустим мечеть великого визиря Рустема-паши 16 века. С холма посмотрим на возвышающуюся Галатскую башню, бухту Золотой Рог и ее старейший мост. Затем доедем до Египетского базара и Новой мечети 17 века.
  • Район Сиркеджи и парк Гюльхане. Полюбовавшись вокзалом из «Восточного экспресса» Агаты Кристи, мы покатаемся по крупнейшему парку Старого города. Он особенно живописен в апреле, во время фестиваля тюльпанов.
  • Район Султанахмет — место притяжения всех путешественников в Стамбуле. Здесь вы, конечно, увидите султанский дворец Топкапы; собор Святой Софии — шедевр византийской архитектуры; бывший римский ипподром — современную площадь с древними обелисками; монументально-изящную Голубую мечеть.
  • Гранд-базар и мечеть Сулеймание: в районе Фатих мы проедем через «торговый город» и рассмотрим его ворота у мечети Нуруосмание. Заглянем на площадь Беязит, средневековый базар быков, проедем мимо Стамбульского университета и восхитимся мечетью Сулеймание.
  • Район Фатих, который запомнится вам интересной мечетью Шехзаде в стороне от известных памятников и римским акведуком Валента. А завершится прогулка в районе Ункапаны, около крепостных стен Константинополя.

Путешествие во времени
Во время остановок и за чашечкой турецкого кофе вы узнаете о прошлом Константинополя, османской эпохе и современной жизни Стамбула. Услышите об особенностях архитектуры и сориентируетесь на европейской стороне мегаполиса.

Кому подойдет вело-экскурсия

Это легкая прогулка для активных путешественников, которые хотят увидеть больше за один день. Мы проедем около 11 км, будем часто останавливаться, в том числе по желанию на чай-кофе. А еще 4 раза оставим велосипеды для более долгих пеших прогулок (в районах Фенер, Балат, Эминёню и Султанахмет).

Организационные детали

  • Аренда велосипедов, шлем и страховка для каждого участника включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед (по счету)
🚩 Начало и место завершения: в районе Балат
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нури
Нури
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Нури. Я сам турок и житель Стамбула. У меня 2 высших образования: история и туризм, я гид по специальности. Безумно люблю свою профессию, провожу экскурсии 15 лет. Работаю от души, что часто подтверждают мои путешественники. У меня есть официальная лицензия Экскурсовода от Министерства Культуры и Туризма — она даёт возможность проходить в музеи без очереди, что очень важно в Стамбуле. Буду рад встретить вас и познакомить со Стамбулом.
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