Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

1000 и 1 достопримечательность в центре Стамбула

Вело-формат позволит вам всего за 5 часов увидеть так много знаковых мечетей и церквей, красочных старинных домов и разнообразных архитектурных стилей. Итак, наш маршрут:

Районы Балат и Фенер — самобытные кварталы, где живут ортодоксальные турки и которые облюбовала творческая молодежь. Здесь почти нет туристов, зато колорит в избытке: граффити среди трущоб, антикварные лавки, концептуальные кафе.

Район Эминёню, где мы не пропустим мечеть великого визиря Рустема-паши 16 века. С холма посмотрим на возвышающуюся Галатскую башню, бухту Золотой Рог и ее старейший мост. Затем доедем до Египетского базара и Новой мечети 17 века.

Район Сиркеджи и парк Гюльхане. Полюбовавшись вокзалом из «Восточного экспресса» Агаты Кристи, мы покатаемся по крупнейшему парку Старого города. Он особенно живописен в апреле, во время фестиваля тюльпанов.

Район Султанахмет — место притяжения всех путешественников в Стамбуле. Здесь вы, конечно, увидите султанский дворец Топкапы; собор Святой Софии — шедевр византийской архитектуры; бывший римский ипподром — современную площадь с древними обелисками; монументально-изящную Голубую мечеть.

Гранд-базар и мечеть Сулеймание: в районе Фатих мы проедем через «торговый город» и рассмотрим его ворота у мечети Нуруосмание. Заглянем на площадь Беязит, средневековый базар быков, проедем мимо Стамбульского университета и восхитимся мечетью Сулеймание.

Район Фатих, который запомнится вам интересной мечетью Шехзаде в стороне от известных памятников и римским акведуком Валента. А завершится прогулка в районе Ункапаны, около крепостных стен Константинополя.

Путешествие во времени

Во время остановок и за чашечкой турецкого кофе вы узнаете о прошлом Константинополя, османской эпохе и современной жизни Стамбула. Услышите об особенностях архитектуры и сориентируетесь на европейской стороне мегаполиса.

Кому подойдет вело-экскурсия

Это легкая прогулка для активных путешественников, которые хотят увидеть больше за один день. Мы проедем около 11 км, будем часто останавливаться, в том числе по желанию на чай-кофе. А еще 4 раза оставим велосипеды для более долгих пеших прогулок (в районах Фенер, Балат, Эминёню и Султанахмет).

Организационные детали