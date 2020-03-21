Заразилося 1401 +76

Померло 4 +1

Видужала 261 +38

Хворіють зараз 1136 +37

Летальність 0.29% близько 3 чол. на 1000 хворих

В Кабардино-Балкарії, включаючи Нальчик, знаходиться 0.6%, 1401 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 261 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 1136 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Нальчике i Кабардино-Балкарії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кабардино-Балкарії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3.1 рази в Кабардино-Балкарії ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 3 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Кабардино-Балкарії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нальчике i Кабардино-Балкарії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Кабардино-Балкарія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1401 +76+6% 4 +1+33% 261 +38+17% ▲ 1136+37 11 тра 2020 1325 +80+6% 3 223 +24+12% ▲ 1099+56 10 тра 2020 1245 +77+7% 3 199 +7+4% ▲ 1043+70 9 тра 2020 1168 +79+7% 3 192 +23+14% ▲ 973+56 8 тра 2020 1089 +81+8% 3 169 +13+8% ▲ 917+68 7 тра 2020 1008 +83+9% 3 156 +9+6% ▲ 849+74 6 тра 2020 925 +105+13% 3 147 +11+8% ▲ 775+94 5 тра 2020 820 +81+11% 3 +1+50% 136 +14+11% ▲ 681+66 4 тра 2020 739 +105+17% 2 122 +21+21% ▲ 615+84 3 тра 2020 634 +90+17% 2 101 +10+11% ▲ 531+80 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Кабардино-Балкарії по днях