- Заразилося 1401+76
- Померло 4+1
- Видужала 261+38
- Хворіють зараз 1136+37
- Летальність 0.29%близько 3 чол. на 1000 хворих
В Кабардино-Балкарії, включаючи Нальчик, знаходиться 0.6%, 1401 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 261 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 1136 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Нальчике i Кабардино-Балкарії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кабардино-Балкарії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нальчике i Кабардино-Балкарії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Кабардино-Балкарія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1401+76+6%
|4+1+33%
|261+38+17%
|▲1136+37
|11 тра 2020
|1325+80+6%
|3
|223+24+12%
|▲1099+56
|10 тра 2020
|1245+77+7%
|3
|199+7+4%
|▲1043+70
|9 тра 2020
|1168+79+7%
|3
|192+23+14%
|▲973+56
|8 тра 2020
|1089+81+8%
|3
|169+13+8%
|▲917+68
|7 тра 2020
|1008+83+9%
|3
|156+9+6%
|▲849+74
|6 тра 2020
|925+105+13%
|3
|147+11+8%
|▲775+94
|5 тра 2020
|820+81+11%
|3+1+50%
|136+14+11%
|▲681+66
|4 тра 2020
|739+105+17%
|2
|122+21+21%
|▲615+84
|3 тра 2020
|634+90+17%
|2
|101+10+11%
|▲531+80
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