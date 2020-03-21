  1. Коронавірус 🦠 в Нальчике i Кабардино-Балкарії

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Хворі коронавірусів в Кабардино-Балкарії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1401+76
  • Померло 4+1
  • Видужала 261+38
  • Хворіють зараз 1136+37
  • Летальність 0.29%близько 3 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Кабардино-Балкарії, включаючи Нальчик, знаходиться 0.6%, 1401 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 261 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 1136 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Нальчике i Кабардино-Балкарії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кабардино-Балкарії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3.1 разив Кабардино-Балкарії ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
3 осібв середньому помирає в Кабардино-Балкарії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нальчике i Кабардино-Балкарії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Кабардино-Балкарія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201401+76+6%4+1+33%261+38+17%1136+37
11 тра 20201325+80+6%3223+24+12%1099+56
10 тра 20201245+77+7%3199+7+4%1043+70
9 тра 20201168+79+7%3192+23+14%973+56
8 тра 20201089+81+8%3169+13+8%917+68
7 тра 20201008+83+9%3156+9+6%849+74
6 тра 2020925+105+13%3147+11+8%775+94
5 тра 2020820+81+11%3+1+50%136+14+11%681+66
4 тра 2020739+105+17%2122+21+21%615+84
3 тра 2020634+90+17%2101+10+11%531+80
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Кабардино-Балкарії по днях

Кабардино-Балкария і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Кабардино-Балкарія: останні новини

Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии
Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии
РБК
06.05.2020 18:43
Проверки будут проведены в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, а также в нескольких областях Центральной России

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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