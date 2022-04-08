Дьёр – старинный городок с уютной атмосферой и архитектурой 18 века в историческом центре. Австрийское барокко представлено красивыми дворцами, церквями и городскими зданиями.

Мы увидим второй по величине монастырь в мире — Аббатство Паннонхалма, основанное отцом короля Иштвана Святого в 996 году. Именно здесь, согласно преданию, родился знаменитый французский святой Мартин Турский. В архитектуре монастыря встречаются черты разных стилей — романского и готики, барокко и неоклассицизма. Главным сооружением комплекса считается базилика Святого Мартина 12 века, а в монастырской библиотеке содержится более 360 тысяч томов.