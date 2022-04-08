Дьёр и аббатство Паннонхалма

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Дьёр и аббатство Паннонхалма

Что вас ожидает 🤩

  • Дьёр
  • Аббатство Паннонхалма
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Дьёр – старинный городок с уютной атмосферой и архитектурой 18 века в историческом центре. Австрийское барокко представлено красивыми дворцами, церквями и городскими зданиями.

Мы увидим второй по величине монастырь в мире — Аббатство Паннонхалма, основанное отцом короля Иштвана Святого в 996 году. Именно здесь, согласно преданию, родился знаменитый французский святой Мартин Турский. В архитектуре монастыря встречаются черты разных стилей — романского и готики, барокко и неоклассицизма. Главным сооружением комплекса считается базилика Святого Мартина 12 века, а в монастырской библиотеке содержится более 360 тысяч томов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музей Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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