Обзорные экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Восхитительная Прага

Вы увидите все главные символы Праги: Староместскую площадь, куранты Орлой, костел Девы Марии перед Тыном, многовековой Карлов мост, роскошные дворцы на Градчанской площади и Пороховую башню, ворота Старого города. А еще загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого, рассмотрите мумию человеческой руки над входом в костел Святого Якуба, пройдете дорогой чешского короля и узнаете, какой подарок сделал Праге российский император и что такое гуситские войны.

Пражские секреты

В Пражском Граде я покажу Парадные ворота, старинные дворы, собор Святого Вита, Старый и Новый дворцы и часовню Святого Йиржи. Кроме того, вы посетите самое романтичное место чешской столицы — Пражскую Венецию — и остров Кампа. А еще услышите историю Голема и Староновой синагоги в Еврейском квартале и отыщете построенный иезуитами комплекс, местную «Эйфелеву башню» и шедевр пражского модерна!