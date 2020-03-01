Обзорные экскурсии в Праге

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Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии

Ксения
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Ксения – ваш гид
Прага — настоящий музей под открытым небом, где каждая улица и дом бережно хранят свои секреты.

Вы увидите самые интересные районы чешской столицы — Старый город, Еврейский квартал, Пражский Град и Малую Страну — познакомитесь с местными традициями и узнаете, как складывалась судьба Праги на протяжении столетий и чем она живет сейчас.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!

Что вас ожидает

Восхитительная Прага
Вы увидите все главные символы Праги: Староместскую площадь, куранты Орлой, костел Девы Марии перед Тыном, многовековой Карлов мост, роскошные дворцы на Градчанской площади и Пороховую башню, ворота Старого города. А еще загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого, рассмотрите мумию человеческой руки над входом в костел Святого Якуба, пройдете дорогой чешского короля и узнаете, какой подарок сделал Праге российский император и что такое гуситские войны.

Пражские секреты
В Пражском Граде я покажу Парадные ворота, старинные дворы, собор Святого Вита, Старый и Новый дворцы и часовню Святого Йиржи. Кроме того, вы посетите самое романтичное место чешской столицы — Пражскую Венецию — и остров Кампа. А еще услышите историю Голема и Староновой синагоги в Еврейском квартале и отыщете построенный иезуитами комплекс, местную «Эйфелеву башню» и шедевр пражского модерна!

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!
Добро пожаловать в Прагу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения, я официальный гид в Праге с лицензией Муниципалитета города. Родилась в Санкт-Петербурге, с отличием окончила культурологический факультет Московского гуманитарного университета. Продолжила обучение в Высшей школе экономике в Праге по специальности «Управление в сфере культуры и искусства» и в Пражской школе туризма TYRKYS. В 2018 году — в Департаменте образования и культуры Еврейского музея. Буду рада познакомить вас с волшебной чешской столицей!
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Обзорные экскурсии в Праге

По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!
14 за человека
4.5 часов
164 отзыва
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
От 70 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
12 за человека
4 часа
37 отзывов
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Средневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземелья
скидка20%
€15
12 за человека
2.5 часа
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!
скидка10%
€40
36 за человека
4 часа
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Как понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствие
20 за человека
3 часа
336 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!

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