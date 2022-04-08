Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары

Что вас ожидает 🤩

  • Мельничная колоннада
  • Рыночная колоннада
  • Гейзерная колоннада
  • Замковая колоннада
  • Садовая колоннада
  • Городской театр
  • Англиканский костел св. Луки
  • Костел св. Марии Магдалины
  • Церковь св. Петра и Павла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Известные своими термальными источниками, лечебными водами, атмосферой умиротворения и спокойствия, Карловы Вары привлекли за свою историю множество известных людей со всего мира, среди которых, к примеру, Николай Васильевич Гоголь или близкий друг Пушкина, русский поэт князь Вяземский Пётр Андреевич.

После бархатной революции 1989 года город стал активно развиваться, инфраструктура достигла уровня мировых топ-курортов. Сегодня в городе 12 целебных источников. В шутку, правда, выделяют еще и мистический 13-ый. Под этим названием здесь известен местный ликер Бехеровка.

Вы узнаете «историю успеха» бренда карловарской лечебной воды, выписывают которую пациентам с заболеванием кишечника, желудка или нарушенным обменом веществ. Впрочем, полезна эта вода абсолютно любому человеку! Естественно, подобный курорт со множеством именитых гостей не могли обойти стороной многочисленные курьезы – этими историями с Вами также с удовольствием поделится наш профессиональный гид. Созерцание живописной местности и прогулка по городу с его необыкновенными улочками, создающими неповторимую атмосферу, дополнят Ваше впечатление.

Все, кто приезжал хоть раз в Карловы Вары, обязательно хотели сюда вернуться. И возвращались. Поддайтесь и Вы чарам прекрасного чешского города!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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