Известные своими термальными источниками, лечебными водами, атмосферой умиротворения и спокойствия, Карловы Вары привлекли за свою историю множество известных людей со всего мира, среди которых, к примеру, Николай Васильевич Гоголь или близкий друг Пушкина, русский поэт князь Вяземский Пётр Андреевич.

После бархатной революции 1989 года город стал активно развиваться, инфраструктура достигла уровня мировых топ-курортов. Сегодня в городе 12 целебных источников. В шутку, правда, выделяют еще и мистический 13-ый. Под этим названием здесь известен местный ликер Бехеровка.

Вы узнаете «историю успеха» бренда карловарской лечебной воды, выписывают которую пациентам с заболеванием кишечника, желудка или нарушенным обменом веществ. Впрочем, полезна эта вода абсолютно любому человеку! Естественно, подобный курорт со множеством именитых гостей не могли обойти стороной многочисленные курьезы – этими историями с Вами также с удовольствием поделится наш профессиональный гид. Созерцание живописной местности и прогулка по городу с его необыкновенными улочками, создающими неповторимую атмосферу, дополнят Ваше впечатление.

Все, кто приезжал хоть раз в Карловы Вары, обязательно хотели сюда вернуться. И возвращались. Поддайтесь и Вы чарам прекрасного чешского города!