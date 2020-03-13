201 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Знакомство с городом в игровой форме

Сона
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Сона – ваш гид
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
€23
20 за человека
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии201 отзыв
4.89
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге

Что вас ожидает

Ваша индивидуальная квест-экскурсия начнется в самом сердце Старого города. Я встречу вас на старте, дам вводную инструкцию и далее буду сопровождать заочно весь квест: помогать в поиске ответов и предоставлять сопутствующую информацию по достопримечательностям, встречающимся на вашем пути. Решая задачи и отыскивая ответы, шаг за шагом, вы все тщательней будете вглядываться в детали города. А по окончании квеста обнаружите, что теперь видите этот сказочный город совсем по-иному и уж точно знаете, почему его называют мистическим. На финише я буду ждать вас с сюрпризом!

Вы пройдете от Вацлавской площади до Староместской площади, заглянете в множество переулков по пути, обойдете Еврейский квартал и, в общей сложности, остановитесь у 12 важных достопримечательностей.

  • познакомитесь с Вацлавами разных времен
  • используете свои актерские навыки
  • прочитаете невидимую надпись на древней стене
  • выполните любопытные фото-задания
  • узнаете тайну старого чердака Еврейского квартала

Кому подойдет эта экскурсия

Группе путешественников от 2х (взрослых) человек: молодым парам, семьям с детьми, группам друзей. Помимо разгадывания загадок вам предстоит выполнить интерактивные задания!

Организационные детали

  • С собой необходимо иметь 1 полностью заряженный смартфон, через который будет проходить квест-экскурсия. Сим-карта с интернетом на время квеста предоставляется.
  • Квест проводится индивидуально для вашей группы (минимум 2 взрослых участника)
  • Время согласовывается в процессе бронирования: при отправлении заявки указывайте в комментарии желаемое время начала, и мы найдем для вас опцию!
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сона
Сона
Привет! Я Сона, и уже больше 3-х лет я живу в удивительно красивой Праге. Закоулки Праги с множеством едва заметных деталей так меня пленили, что я вспомнила свое давнее московское хобби и организовала пешие квесты-экскурсии по этому невероятному городу. Мои квесты - это возможность познать город посредством 2-3 часовой игры, где решая предложенные задачи, вы постепенно углубляетесь в историю, получаете подсказки и сводки, узнаете старые городские легенды и присказки.
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201 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2020
Здравствуйте . Вчера были на квест экскурсии под руководством гида Сони, сказать что нам понравилось , это ничего не сказать) Мы в восторге). Это отличная альтернатива любой экскурсии . Мы находили такие места и вещи, которые просто так бы и не нашли. Узнали и исторические моменты . Да и вообще отлично провели время ) организация квеста на высоте)))) спасибо 😊
Вероника
10 марта 2020
Хочется поблагодарить за не обычное проведение. Действительно экскурсия проходила по необычным местам для туриста и на некоторые вещи стали смотреть иначе. Спасибо Сона что помогли не просто посмотреть Прагу, а увидеть то, что не разглядеть пробегая впопыхах с экскурсоводом.
Но, сняла одну звезду за ниже следующее)
Так же есть некие замечания по экскурсии.
Так как были с детьми и погода была дождливой пробегая мимо ресторана у Швейка все захотели пить, кушать и в туалет. Думаю ОБЯЗАТЕЛЬНО с детьми нужно предлагать перерыв. Дети не маленькие (8лет), но и мы не получили бы наслаждения от экскурсии если неслись по Праге с телефоном как мокрые мыши... (был дождь) . СПАСИБО отдельное за зонтики!
При плохой погоде даже полностью заряженный телефон быстро разряжается. Рекомендую брать зарядку и power bank.
8 марта 2020
Нам очень понравился формат экскурсии. Ходили по городу и подмечали какие то мелочи, которые не заметили бы сами. Задания получали по телефону, поэтому в каком то смысле, были предоставлены себе и темп экскурсии задавали сами.
5 марта 2020
Очень понравилась экскурсия, особенно то счто есть предыстория. Очень весело было выполнять задания (особенно бонусные) и ущнавать историю это города
29 февраля 2020
Отличный квест, были с детьми разного возраста, от 6 до 16 лет, все остались довольны. Спасибо, Сона!
25 февраля 2020
Квест замечательный. Мы в Праге уже не в первый раз, но нам было интересно пройтись по скрытым от глаз переулкам. Согласна с предыдущим отзывом, что некоторые задания вызывали гомерический хохот. Интересно, неизбито, нестандартно, динамично, увлекательно. Рекомендую однозначно.
23 февраля 2020
Понравилось все!! У нас был гид Дмитрий, интересный молодой человек. Было все очень интересно, познавательно и все понравилось! Спс за такой необычный и увлекательный вид экскурсии!! Всем рекомендую
22 февраля 2020
Очень рекомендую !
С огромным удовольствием прошла с другом один из квестов в Праге.
Увлекательно, познавательно, хорошо организовано (спасибо Соне!), креативные задания и приятные сюрпризы!!
Даша, еще раз спасибо за заботливое сопровождение, фотографии и веру в нас!))
Очень хочу пройти друге ваши квесты!
12 февраля 2020
Отличный квест. Достаточно насыщенный информацией. При случае пройдем другие квесты. Спасибо Сана
10 февраля 2020
устраивали корпоратив на 36 чел.,невероятные эмоции, все очень понравилось!!
Ещё 191 отзыв

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