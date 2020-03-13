201 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Ваша индивидуальная квест-экскурсия начнется в самом сердце Старого города. Я встречу вас на старте, дам вводную инструкцию и далее буду сопровождать заочно весь квест: помогать в поиске ответов и предоставлять сопутствующую информацию по достопримечательностям, встречающимся на вашем пути. Решая задачи и отыскивая ответы, шаг за шагом, вы все тщательней будете вглядываться в детали города. А по окончании квеста обнаружите, что теперь видите этот сказочный город совсем по-иному и уж точно знаете, почему его называют мистическим. На финише я буду ждать вас с сюрпризом!

Вы пройдете от Вацлавской площади до Староместской площади, заглянете в множество переулков по пути, обойдете Еврейский квартал и, в общей сложности, остановитесь у 12 важных достопримечательностей.

познакомитесь с Вацлавами разных времен

используете свои актерские навыки

прочитаете невидимую надпись на древней стене

выполните любопытные фото-задания

узнаете тайну старого чердака Еврейского квартала

Кому подойдет эта экскурсия

Группе путешественников от 2х (взрослых) человек: молодым парам, семьям с детьми, группам друзей. Помимо разгадывания загадок вам предстоит выполнить интерактивные задания!