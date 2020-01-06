8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Еврейский квартал от Голема до Испанской синагоги

Прогулка начнется от готической Староновой синагоги, на чердаке которой, если верить преданиям, замурован созданный рабби Леви Голем. Затем вы пройдете к Еврейской ратуше 16 века, которая неоднократно перестаивалась после пожаров. Здесь особое внимание стоит обратить на два циферблата — один из них с римскими цифрами, а другой — с цифрами на иврите и стрелками, идущими в обратную сторону. Вы узнаете, кому обязана названием Майзеловая синагога, и услышите историю Пинкасовой синагоги, которая в 15 веке служила домашней молельней семье Горжовских-Горовиц, а после войны здесь открылся мемориал чешским и моравским евреям, погибшим в концлагерях. Следом вы посетите Староееврейское кладбище — старейшее еврейское кладбище Европы, где самый древний надгробный памятник датируется 1439 годом. А закончится экскурсия у самой молодой синагоги Праги — Испанской, построенной в мавританском стиле и считающейся архитектурной жемчужиной Еврейского квартала.

История еврейской общины Праги

На экскурсии вы узнаете о первых еврейских поселениях, возникших в районе Малой Страны в 10 веке, и о том, как Еврейский квартал прошел путь от гетто, отгороженного каменными стенами и рекой Влтавой, до благоустроенного административного квартала Праги. Вы проследите, какой вклад в развитие района внес король Рудольф II, при котором в квартале развивается наука и строятся Ратуша, Высокая и Майзелова синагоги. А также оцените влияние на жизнь еврейской общины Иосифа II, уравнявшего евреев в правах с другими жителями Праги.

После экскурсии рекомендуем посетить какую-либо из синагог, чтобы более детально познакомится с культурой и традициями еврейского народа. Также в этой части города расположены уютные кошерные ресторанчики и сувенирные лавки.