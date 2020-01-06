8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прошлое и настоящее самого загадочного района Праги на пешеходной экскурсии

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Еврейский квартал, расположенный в центре Праги, притягивает путешественников со всего мира необычной архитектурой, многогранной историей и мистическими легендами.

На экскурсии вы пройдете по самым значимым местам квартала, узнаете о средневековой жизни еврейской общины Праги, увидите красивейшие синагоги и проникните в тайну Голема, мифического стража Еврейского квартала.
19 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии8 отзывов
4.13
Истории и легенды Еврейского квартала
Истории и легенды Еврейского квартала

Что вас ожидает

Еврейский квартал от Голема до Испанской синагоги
Прогулка начнется от готической Староновой синагоги, на чердаке которой, если верить преданиям, замурован созданный рабби Леви Голем. Затем вы пройдете к Еврейской ратуше 16 века, которая неоднократно перестаивалась после пожаров. Здесь особое внимание стоит обратить на два циферблата — один из них с римскими цифрами, а другой — с цифрами на иврите и стрелками, идущими в обратную сторону. Вы узнаете, кому обязана названием Майзеловая синагога, и услышите историю Пинкасовой синагоги, которая в 15 веке служила домашней молельней семье Горжовских-Горовиц, а после войны здесь открылся мемориал чешским и моравским евреям, погибшим в концлагерях. Следом вы посетите Староееврейское кладбище — старейшее еврейское кладбище Европы, где самый древний надгробный памятник датируется 1439 годом. А закончится экскурсия у самой молодой синагоги Праги — Испанской, построенной в мавританском стиле и считающейся архитектурной жемчужиной Еврейского квартала.

История еврейской общины Праги
На экскурсии вы узнаете о первых еврейских поселениях, возникших в районе Малой Страны в 10 веке, и о том, как Еврейский квартал прошел путь от гетто, отгороженного каменными стенами и рекой Влтавой, до благоустроенного административного квартала Праги. Вы проследите, какой вклад в развитие района внес король Рудольф II, при котором в квартале развивается наука и строятся Ратуша, Высокая и Майзелова синагоги. А также оцените влияние на жизнь еврейской общины Иосифа II, уравнявшего евреев в правах с другими жителями Праги.

После экскурсии рекомендуем посетить какую-либо из синагог, чтобы более детально познакомится с культурой и традициями еврейского народа. Также в этой части города расположены уютные кошерные ресторанчики и сувенирные лавки.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии, на человека в сумме понадобится 500 крон.

Истории и легенды Еврейского квартала
Истории и легенды Еврейского квартала
Истории и легенды Еврейского квартала
Истории и легенды Еврейского квартала

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Экскурсия не соответствовала моим ожиданиям, хотя тема очень интересная и глубокая.
Группа состояла из клиентов аж трех агентств, не могли долго разобраться с техникой. На одного экскурсовода 4 человека - обслуживающего персонала из всех этих агентств: кто таблички у памятника держит, другие наушники выдают. А работает за всю эту компанию один экскурсовод. Поэтому цена экскурсии высокая, а качество не соответствует. Таисия - хороший рассказчик, опытный экскурсовод, и начало было мощным! Но потом все испортилось. Никуда в еврейском квартале мы не заходили, бежали по бегом. Так как не все в группе интересовались темой, видимо, занимались спортивной ходьбы. Путеводитель и карта по еврейскому кварталу, которую выдают в музее, расскажет вам намного больше.
23 сентября 2019
Рассказу Галины, к сожалению, не хватало структуры, хотя в принципе мы остались довольны. Спасибо!
7 мая 2019
Самое лучшее в экскурсии, это то что каждый турист снабжался радио наушниками. Поэтому хорошо слышно. Сама экскурсия крайне поверхностная. Главная идея, то что евреям было плохо жить в средневековье. Ну так это и так известно.
17 марта 2019
На самом деле экскурсия проходила 1.5 часа вместо 2. Нас было всего 6 человек,и при отсутствии аудио приходилось за гидом бежать и прислушиваться. Кто чуть отстал, пропустил что-то из рассказа. Гид была Таисия. Забавно, что с первой секунды она сообщила,что является лучшим гидом Праги)))
Елена
17 декабря 2018
Экскурсию проводила Таисия. Очень профессионально, интересно и эмоционально. Рекомендую всем.
27 ноября 2018
Мы с мамой в восторге от этой экскурсии, она была великолепна. Очень много деталей, которые не очень просто узнать самостоятельно. И очень харизматичная гид:) В общем, мне понравилось, и если вы читаете этот отзыв - советую вам взять эту экскурсию, вы точно не пожалеете. Пока это лучшая экскурсия, которую я находила на Трипстере.
25 октября 2018
Экскурсия очень улекательная, Алина отличный экскурсовод,
28 августа 2018
Отличная экскурсия, спасибо нашему экскурсоводу Светлане. Она отличный рассказчик и собеседник. Потрясающей красоты район Праги с богатой историей. Очень рекомендую всем побывать в еврейском квартале с таким экскурсоводом, как Светлана

Александра проводит ещё 8 экскурсий

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