14 отзывов оставили туристы

Друзья, наконец-то после карантина открыл свои двери Королевский Пражский Град!

Пражский Град- самый большой в мире Кремль! Ежегодно его посещают миллионы туристов. По преданию он был основан чешской княжной Либуше и сразу стал символом власти. Здесь находились резиденции князей, королей, президентов Чехословацкой

Республики, и даже сейчас в Пражском Граде располагается дворец действующего президента Чехии! Я расскажу вам историю 📖 создания этого города, покажу, где жили львы- охранники Града. Поведаю историю самого красивого собора Святого Вита, вы узнаете почему улочка называется «Злата» и побалуетесь панорамами Праги!