14 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «В Пражский Град»

4.9
14 отзывов
Александра П.
Александра П. – Гид из Праги
Друзья, наконец-то после карантина открыл свои двери Королевский Пражский Град! Поэтому приглашаю вас отправиться сюда на онлайн-прогулку.

Мы встретимся в zoom, и я покажу вам уютные средневековые улочки в реальном времени.

Вместе мы прогуляемся по старинным мостовым, увидим церковь ⛪ Святого Вита, дворец действующего президента Чехии и аутентичные пражские домики.

Я расскажу вам историю 📖 создания этого места, покажу, где жили львы — охранники Града.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €4 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «В Пражский Град»
Онлайн-экскурсия «В Пражский Град»
Друзья, наконец-то после карантина открыл свои двери Королевский Пражский Град!
Пражский Град- самый большой в мире Кремль! Ежегодно его посещают миллионы туристов. По преданию он был основан чешской княжной Либуше и сразу стал символом власти. Здесь находились резиденции князей, королей, президентов Чехословацкой
Республики, и даже сейчас в Пражском Граде располагается дворец действующего президента Чехии! Я расскажу вам историю 📖 создания этого города, покажу, где жили львы- охранники Града. Поведаю историю самого красивого собора Святого Вита, вы узнаете почему улочка называется «Злата» и побалуетесь панорамами Праги!
Что входит
  • Услуги гида
  • Доступ к онлайн-трансляции в Zoom
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «В Пражский Град»
Онлайн-экскурсия «В Пражский Град»
Онлайн-экскурсия «В Пражский Град»
Онлайн-экскурсия «В Пражский Град»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра П.
Александра П.
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14 отзывов оставили туристы

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