Обзорные экскурсии в Праге

Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!

Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии

Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.