Обзорные экскурсии в Праге

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Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги

В прямом эфире ощутить атмосферу средневекового города и загадать желание на Карловом мосту

Marina
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Marina – ваш гид
Секретные внутренние дворики, потрясающие костелы, в которых живут призраки, мощеные узкие улочки и колоритные фасады — в режиме реального времени я помогу вам с головой погрузиться в атмосферу Праги! Вы услышите легенды Староместкой площади и Еврейского квартала, загадаете желание на Карловом мосту и непременно очаруетесь самым мистическим городом Европы.

5 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
5
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги

Что вы увидите и узнаете

  • Улицы и дворики старой Праги. Мы обсудим устройство средневекового города, его ремесленные кварталы и интереснейшую систему нумерации домов и выясним, как Пороховая башня получила своё название.
  • Костел святого Якуба, где вам откроется мистическая сторона города. Внутри мы полюбуемся резными балконами и фресками, отыщем масонские символы и жутковатый «артефакт», оставленный нерадивым вором.
  • Староместскую площадь с великолепным Тынским храмом и астрономическими часами Орлой. Вы услышите о событиях, которые происходили здесь в прошлых веках, и посмотрите кукольное представление старейших механических курантов в Европе.
  • Еврейский квартал: разберемся, почему этот район называют чешскими Елисейскими полями, проникнемся историей еврейской общины Праги и вспомним легенду об устрашающем големе.
  • Карлов мост, на котором мы непременно поговорим о славном Карле IV, полюбуемся видом на Влтаву и Пражский Град и загадаем желание «самым надежным способом» у статуи святого Яна Непомуцкого.

За полтора часа я открою для вас мир пражских легенд: расскажу, сколько этажей скрывает город под землей, чем прославились Вацлав и Карл IV и к чему призывает таинственный Плащ совести. А еще расскажу о главных чешских блюдах, сувенирах и секретных местечках, которые вы сможете посетить во время путешествия.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени на улицах Праги. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список художественных и документальных фильмов, а также пражских ресторанов с лучшими видами
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Marina
Marina
Я Марина, лицензированный гид по Праге и Чехии. Живу в этой чудесной стране шестой год и ежедневно продолжаю исследовать ее, чтобы поделиться с вами на своих экскурсиях. На моих экскурсиях вы познакомитесь со знаковыми фигурами, заглянете в те места, куда не ступает нога обычного туриста, увидите секретные и скрытые достопримечательности, пройдетесь по улочкам, где можно встретить привидение, и получите советы от местного жителя — где попробовать пиво и самое лучшее вепрево колено!
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