Обзорные экскурсии в Праге

Пражские истории
Узнать о главных достопримечательностях города то, о чём не пишут в путеводителях
Прага может быть невероятно разной — городом средневековых рыцарей, пристанищем эмигрантов и местом идеальных романтических прогулок. Вы увидите самые важные архитектурные памятники чешской столицы, но я не стану перегружать вас датами и фактами. Вместо этого я расскажу самые интересные истории про события, которые когда-то происходили в Праге в разные эпохи в самом центре города, в самых «открыточных» местах. Эта прогулка по Праге запомнится вам как небольшое путешествие в прошлое, где жили обычные люди, бродившие по тем же мощёным улочкам, и с этого момента вы будете ощущать себя в городе совсем по-другому.