11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знаковые черты Праги

За время экскурсии вы успеете рассмотреть главные достопримечательности города и немного сориентироваться в его районах. Перед вами проплывёт причудливый «Танцующий дом», Карлова площадь и несколько знаменитых пражских храмов. Я расскажу о районах Смихнов, Летна и Винограды: чем они знамениты, что здесь происходило и что находится сегодня. Вы увидите Страговский, Бржевновский и Белогорский монастыри, услышав самое важное об их истории. Полюбуетесь архитектурой Пороховых ворот, Вацлавской площади и Главного вокзала. Возле Белой горы — не самой известной пражской достопримечательности — поговорим о воинских успехах и поражениях Чехии. А с Градчанской смотровой площадки вы сможете окинуть взглядом широкую и впечатляющую панораму города.

Ремесленнические дары

Вы заглянете на выставку традиционных чешских ремёсел, где с вами с удовольствием поделятся секретами изготовления пива, вина, хрусталя и фарфора. Одним словом, всего того, что стоит увезти из Чехии в качестве сувениров, ведь всё это — труды местных умельцев, которыми славится Прага.