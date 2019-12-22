11 отзывов оставили туристы

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Первое знакомство с Прагой и её ремёслами

Рассмотреть визитные карточки чешской столицы из окна автобуса и поразиться мастерству её умельцев

23 за человека

У этой экскурсии11 отзывов
4.64
Martin
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Martin – экскурсионное агентство в Праге
Если объединить насыщенное автобусное путешествие по главным улицам Праги с посещением выставки чешских ремёсел, получится отличный способ «с порога» ощутить колорит старого города.

Бережно оберегаемые давние традиции и средневековая архитектура расскажут о Праге самое важное, чтобы после первых впечатлений вы могли углубиться в историю, культуру и кухню Чехии самостоятельно.
Первое знакомство с Прагой и её ремёслами
Первое знакомство с Прагой и её ремёслами

Что вас ожидает

Знаковые черты Праги
За время экскурсии вы успеете рассмотреть главные достопримечательности города и немного сориентироваться в его районах. Перед вами проплывёт причудливый «Танцующий дом», Карлова площадь и несколько знаменитых пражских храмов. Я расскажу о районах Смихнов, Летна и Винограды: чем они знамениты, что здесь происходило и что находится сегодня. Вы увидите Страговский, Бржевновский и Белогорский монастыри, услышав самое важное об их истории. Полюбуетесь архитектурой Пороховых ворот, Вацлавской площади и Главного вокзала. Возле Белой горы — не самой известной пражской достопримечательности — поговорим о воинских успехах и поражениях Чехии. А с Градчанской смотровой площадки вы сможете окинуть взглядом широкую и впечатляющую панораму города.

Ремесленнические дары
Вы заглянете на выставку традиционных чешских ремёсел, где с вами с удовольствием поделятся секретами изготовления пива, вина, хрусталя и фарфора. Одним словом, всего того, что стоит увезти из Чехии в качестве сувениров, ведь всё это — труды местных умельцев, которыми славится Прага.

Организационные детали

  • Важно: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, советуем уточнить у гида в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия не предполагает пеших прогулок по городу
Первое знакомство с Прагой и её ремёслами
Первое знакомство с Прагой и её ремёслами

Экскурсия проводится в понедельник и субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Место встречи для начала у Пороховых ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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11 отзывов оставили туристы

22 декабря 2019
Экскурсия интересная и познавательная, чудесный гид! Но! На заднем сиденье микроавтобуса очень плохой обзор. Тому, кто сидит посередине на заднем сиденье ничего не видно. А ведь экскурсия автобусная.
6 ноября 2019
Я поставила оценку «не уверен» так как не всех может заинтересовать данная экскурсия , а только тех, кто впервые в Праге. Так же лично я не люблю , когда везут в магазин для туристов, для того, чтобы раскрутить на покупку украшений. Но сама экскурсия была комфортной , гид дружелюбным и отзывчивым. Поэтому и плохую оценку поставить не могу.
21 октября 2019
Гид Николай прекрасно провел экскурсию, рассказал много интересного, дал советы, что обязательно посетить и посмотреть, где попробовать лучшее пиво, где вкусно поесть, где обменять валюту. Мы прямо ставили метки на карте, чтобы потом посетить. На все вопросы отвечал очень подробно. Спасибо огромное!
10 августа 2019
Замечательная экскурсия! Гид Николай - прекрасный рассказчик и собеседник! Мы не только узнали много интересного, но и прекрасно сориентировались в городе. В наших дальнейших самостоятельных прогулках мы часто вспоминали его советы.
29 июля 2019
Николай отличный гид. Очень довольны! Спасибо!
9 января 2019
Спасибо за экскурсию! Для первого знакомства с Прагой вполне достаточно. Экскурсовод очень хорошо и достаточно подробно рассказал об истории Праги и ее знаковых местах. Мы ей искренне благодарны за душевную и теплую экскурсию.
25 декабря 2018
Спасибо
25 декабря 2018
Мартин великолепный гид!!!
23 декабря 2018
Елена Михайловна - великолепный рассказчик, глубоко знающий свой предмет. Помимо основной информации, наш экскурсовод рассказала нам много занимательных историй про Чехию, представила живые образы исторических личностей, повлиявших на развитие Чехии, показала много удивительных мест градостроительной архитектуры Праги. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям экскурсии с вашей компанией.
21 декабря 2018
Все было замечательно. Нам очень понравилось. Наш гид Николай провел экскурсию великолепно. На все вопросы очень любезно отвечал и давал советы. Огромное ему спасибо.
Ещё 1 отзыв

Martin проводит ещё 12 экскурсий

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