Прага и музыка. «Человек – инструмент – музыка».

Именно эти три слова характеризуют музей 🖼 музыки, с которого начнется наше путешествие.

И это, пожалуй, единственный музей музыки в мире, который находится в бывшем барочном костеле!

Коллекция музыкальных инструментов представлена как выдающееся доказательство искусного и квалифицированного мастерства.

Любой музыкальный инструмент - это основной посредник между человеком и лучшими музыкальными произведениями со всего мира.

Вы увидите не только приспособления для извлечения или имитации разных звуков, но и посмотрите на музыкальные инструменты, познакомитесь с эволюцией изготовления и звучания каждого музыкального экспоната. Узнаете о музыкальном этикете, об особенностях использования инструментов на светских и ритуальных церемониях. Впечатление усилят звуковые и световые эффекты, оригинальная архитектура залов.

Среди старинных музыкальных инструментов представлены: Деревянные духовые Розенбергской капеллы; Арфа мастеров Франции; стеклянная гармоника; шарманка с резьбой «Благовещение»; фортепиано великих композиторов Сметаны и Листа; фортепиано работы 1785 года, на котором, вполне вероятно, играл Моцарт во время своего первого визита в Прагу. Любопытнейший экспонат - неоновый рояль. Оригинальный дизайн, световое решение и звуковое сопровождение композиций, а также возможность прикоснуться и попробовать все это самим, усилит ваши впечатления от просмотра. Вы узнаете, какими способами создавался музыкальный тон, а также как писалась музыка для разных инструментов.

Пражане восхищаются Сметаной и Дворжаком, а о Моцарте говорят, что его дарование раскрылось исключительно в Праге. В 1787 году Моцарт дирижировал премьерой своей оперы «Дон Жуан», написанной по заказу тогдашнего директора театра.

Очевидно, что Прагу и музыку разделить невозможно! Поэтому наш путь продолжится прогулкой по городу.

Мы посетим места связанные с музыкой и великими композиторами:Филармонию Rudolfinum - главную сцену для чешского симфонического оркестра. Муниципальный дом - это домашняя площадка для Пражского симфонического оркестра и место проведения фестиваля "Пражская весна". И это далеко не все странички в музыкальной партитуре Праги! Но поверьте, в этой партитуре каждый сможет найти собственное звучание, гармоничное для слуха и услаждающее душу.