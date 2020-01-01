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Прага и музыка

5
3 отзыва
Pangea. Team
Pangea. Team – Гид из Праги
Во время нашей прогулки мы посетим Музей 🖼 музыки, который находится в бывшем барочном костеле и увидим уникальные музыкальные инструменты, как например фортепиано Моцарта.

Гуляя по ярким залам музея, вы узнаете какими способами создавался музыкальный тон, а также как писалась музыка для разных инструментов.

А после увлекательного знакомства с музеем, нас ждет прогулка 👣 по еще одному музыкальному уголку Праги, где мы увидим стену Джона Леннона, главную сцену для чешского симфонического оркестра – Рудольфинум, и архитектурные жемчужины Старого города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €25 за экскурсию

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Прага и музыка
Прага и музыка

Что вы увидите

  • стена Леннона
  • музей музыки
  • Малостранская площадь
  • Рудольфинум
  • Старый город
Прага и музыка. «Человек – инструмент – музыка».
Именно эти три слова характеризуют музей 🖼 музыки, с которого начнется наше путешествие.
И это, пожалуй, единственный музей музыки в мире, который находится в бывшем барочном костеле!
Коллекция музыкальных инструментов представлена как выдающееся доказательство искусного и квалифицированного мастерства.
Любой музыкальный инструмент - это основной посредник между человеком и лучшими музыкальными произведениями со всего мира.
Вы увидите не только приспособления для извлечения или имитации разных звуков, но и посмотрите на музыкальные инструменты, познакомитесь с эволюцией изготовления и звучания каждого музыкального экспоната. Узнаете о музыкальном этикете, об особенностях использования инструментов на светских и ритуальных церемониях. Впечатление усилят звуковые и световые эффекты, оригинальная архитектура залов.
Среди старинных музыкальных инструментов представлены: Деревянные духовые Розенбергской капеллы; Арфа мастеров Франции; стеклянная гармоника; шарманка с резьбой «Благовещение»; фортепиано великих композиторов Сметаны и Листа; фортепиано работы 1785 года, на котором, вполне вероятно, играл Моцарт во время своего первого визита в Прагу. Любопытнейший экспонат - неоновый рояль. Оригинальный дизайн, световое решение и звуковое сопровождение композиций, а также возможность прикоснуться и попробовать все это самим, усилит ваши впечатления от просмотра. Вы узнаете, какими способами создавался музыкальный тон, а также как писалась музыка для разных инструментов.
Пражане восхищаются Сметаной и Дворжаком, а о Моцарте говорят, что его дарование раскрылось исключительно в Праге. В 1787 году Моцарт дирижировал премьерой своей оперы «Дон Жуан», написанной по заказу тогдашнего директора театра.
Очевидно, что Прагу и музыку разделить невозможно! Поэтому наш путь продолжится прогулкой по городу.
Мы посетим места связанные с музыкой и великими композиторами:Филармонию Rudolfinum - главную сцену для чешского симфонического оркестра. Муниципальный дом - это домашняя площадка для Пражского симфонического оркестра и место проведения фестиваля "Пражская весна". И это далеко не все странички в музыкальной партитуре Праги! Но поверьте, в этой партитуре каждый сможет найти собственное звучание, гармоничное для слуха и услаждающее душу.
Что входит
  • сопровождение гида
Что не входит
  • входной билет в музей Музыки.
Начало
🚩 у Вашего отеля
Место завершения
🏁 Центр города
Прага и музыка
Прага и музыка
Прага и музыка
Прага и музыка

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Pangea. Team
Pangea. Team
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3 отзыва оставили туристы

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