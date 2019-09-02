Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь видом на Пражский Град и Карлов мост во время круиза по Влтаве
Узнайте историю Пражского зоопарка
Посмотрите на множество диких и редких животных
Ваше 5-часовое приключение начнется с круиза по реке Влтава с панорамным видом на весь город. Посмотрите на такие достопримечательности, как Танцующий дом, дворец Жофин, Пражский град, Национальный театр, Карлов мост, а также послушайте множество историй о городе от вашего гида. Во время круиза выпейте освежающий напиток и подкрепитесь печеньем.
Возле зоопарка гид передаст вам входной билет, карту, которая поможет спланировать визит, и автобусный билет для обратного трансфера.
Полюбуйтесь на своих любимых животных и других диких и редких зверей. Проведите в зоопарке сколько времени, сколько захотите.
Обратный автобус в центр отправляется от входа в зоопарк.
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз
Билет в зоопарк и карта
Гид
Напиток и печенье
Билет на общественный транспорт для возвращения в город
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Алкоголь и наркотики
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Inbal
2 сен 2019
(Израиль)
Тур был отличным!!! Наш гид Мартин был добрым и приятным. Он рассказал нам об истории этого места и показал нам интересные сайты по пути. Мы были с человеком, которому было трудно ходить, и гид отрегулировал темп, чтобы удовлетворить всех. Круиз на лодке был красивым и расслабляющим, а посещение зоопарка было очень приятным! Мы настоятельно рекомендуем! Семья Гидрон.
D
Diogo
26 июля 2019
(Португалия)
Это был отличный день в целом. Мартин, наш гид, был отличным парнем и рассказал нам много вещей во время поездки на лодке. Зоопарк огромен и в нем так много животных, чтобы увидеть. Единственное, что я могу изменить, - это время начала тура. Раньше было бы больше времени проводить в зоопарке. Несмотря на это, я рекомендую этот тур на 100% и выберу Мартина своим гидом!
H
Holly
22 июля 2019
(Великобритания)
We enjoyed our trip and our guide was very friendly and helpful. It may be better to have more info for the way back that had to be done on our own as my friend and I got slightly lost, but other than that I would use GYG again.