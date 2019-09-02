Ваше 5-часовое приключение начнется с круиза по реке Влтава с панорамным видом на весь город. Посмотрите на такие достопримечательности, как Танцующий дом, дворец Жофин, Пражский град, Национальный театр, Карлов мост, а также послушайте множество историй о городе от вашего гида. Во время круиза выпейте освежающий напиток и подкрепитесь печеньем.

Возле зоопарка гид передаст вам входной билет, карту, которая поможет спланировать визит, и автобусный билет для обратного трансфера.

Полюбуйтесь на своих любимых животных и других диких и редких зверей. Проведите в зоопарке сколько времени, сколько захотите.

Обратный автобус в центр отправляется от входа в зоопарк.