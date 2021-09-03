Познакомьтесь с еврейской историей Праги в этой познавательной пешеходной экскурсии под руководством опытного гида. Прогуляйтесь по единственному еврейскому городу в Центральной Европе - кварталу, пережившему Холокост. Посетите несколько важных мест, таких как Старое еврейское кладбище, Староновая синагога, Майзелевская синагога, Испанская синагога и синагога Пинкаса.

Экскурсия начинается с прогулки по Старому еврейскому кладбищу. Он был основан в первой половине 15 века, а его самое старое надгробие датируется 1439 годом! Проявите почтение у могилы поэта и ученого Авигдора Кара и посетите место упокоения знаменитой Ливы Бен Базалель, также известного как раввин Лёв.

Пройдите по улице Майселова до Староместской площади. Староновая синагога была построена в стиле ранней готики примерно в середине 13 века. Главный зал - единственный в своем роде зал средневекового типа.

Это информативный тур, предлагающий вам уникальное представление об истории города, с гидом и входными билетами на запланированные места по системе «все включено».