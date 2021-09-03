Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с бурной еврейской историей Праги
Отдайте дань уважения на Старом еврейском кладбище 1439 года
Посетите синагоги Майзеля, Испании и Пинкаса
Прогуляйтесь по старинной Старой ратуше
Познакомьтесь с еврейской историей Праги в этой познавательной пешеходной экскурсии под руководством опытного гида. Прогуляйтесь по единственному еврейскому городу в Центральной Европе - кварталу, пережившему Холокост. Посетите несколько важных мест, таких как Старое еврейское кладбище, Староновая синагога, Майзелевская синагога, Испанская синагога и синагога Пинкаса.
Экскурсия начинается с прогулки по Старому еврейскому кладбищу. Он был основан в первой половине 15 века, а его самое старое надгробие датируется 1439 годом! Проявите почтение у могилы поэта и ученого Авигдора Кара и посетите место упокоения знаменитой Ливы Бен Базалель, также известного как раввин Лёв.
Пройдите по улице Майселова до Староместской площади. Староновая синагога была построена в стиле ранней готики примерно в середине 13 века. Главный зал - единственный в своем роде зал средневекового типа.
Это информативный тур, предлагающий вам уникальное представление об истории города, с гидом и входными билетами на запланированные места по системе «все включено».
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Экспертный гид
Что не входит
Встреча в отеле / высадка
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Чаевые не включены в стоимость тура
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
R
Romuald
3 сен 2021
Die Tour war sehr gut organisiert und sehr spannend. Ich war der einzige angemeldete Teilnehmer und die Tour hat trotzdem statt gefunden. Die Guide war sehr kompetent und freundlich. Die ganze Führung hat länger als geplant gedauert, da wir auch die Altneu-Synagoge besucht haben (man kauft dazu einen zusätzlichen ticket). Meiner Guide bin ich sehr dankbar dafür, dass sie mir für die Führung der Altneu Synagoge ihre Zeit geschenkt hat. In allgemeinen hat sie nicht auf die Uhr geschaut und ich fand das sehr entspannt. Ich empfehle auch, die alte Mikwe bei der Pinkas Synagoge zu besuchen. Der Ticket für die Mikwe kostet nur 50 Kronen. Ihr bekommt dafür eine andere kompetente Führung und genug Zeit auch für Fotos. Ich kann diese Tour allen, die sich für dieses Thema interessieren, sehr empfehlen.
А
Аноним
24 сен 2019
Perdi muito tempo esperando pelo inicio tour. Não havia um guia nos aguardando. Inclusive solicitei no idioma italiano e me disseram que não tinham guia neste idioma Fiz o tour com um fone de ouvido em espanhol. Uma funcionária da agencia, muito gentil e preocupada com a situação, me acompanhou.