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Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы

TicketsS
TicketsS – Гид из Праги
Осмотрите старейшую ратушу Праги.

Посетите готическую часовню и исторические парадные залы, взгляните на внутренний механизм часов и спуститесь в обширное подземелье под зданием Старой ратуши.
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  • €12 за человека

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Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы

Что вы увидите

  • Староместская (старая) ратуша
  • Астрономические часы (Пражские куранты)
Старая ратуша находится на Староместской площади и была создана в 1338 году как здание администрации Старого города. Комплекс состоит из 5 зданий. Основная часть здания — готическая башня с часовней и уникальными астрономическими часами, в которых каждый час с 09:00 до 23:00 поочередно появляются двенадцать апостолов.
Начните тур на первом этаже, где расположены парадные залы. Затем пройдите в готическую часовню Девы Марии и церемониальные помещения. После этого поднимитесь по лестнице на третий этаж к смотровой галерее 70-метровой башни и полюбуйтесь на самый невероятный вид на Прагу.
В ваш входной билет 🎫 включен тур с гидом по средневековому подземелью Старой ратуши, поэтому не забудьте туда заглянуть! Обратите внимание! Проводится на чешском или английском.
Что входит
  • Входной билет
  • Тур с гидом по средневековому подземелью (можно заказать в день тура на стойке регистрации) (Чешский, Английский)
  • Информационная брошюра о Старой ратуше (в том числе на русском языке).
Что не входит
  • Личные расходы
  • Услуги гида не по заявленной программе
Начало и место завершения
🚩 Старе-Место, 110 00 Прага 1, Чехия
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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