2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Сокровища Саксонии: замок Везенштайн и фарфоровый Майсен

Услышать звон необычных колоколов, полюбоваться долиной Эльбы и попробовать лучшее саксонское пиво

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Из Праги отправимся в удивительную Саксонию — знакомство с этим регионом Германии будет неутомительным и наполненным красотой чешско-саксонской природы.

Вы побываете в долине реки Эльба, увидите замки Альбрехтсбург и Везенштайн с барочным парком, выпьете пива, сваренного по старинному рецепту, и узнаете, как звучат фарфоровые колокола.
€54
44 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Встреча на площади Республики
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Сокровища Саксонии: замок Везенштайн и фарфоровый Майсен
Сокровища Саксонии: замок Везенштайн и фарфоровый Майсен

Что вас ожидает

На родину лучшего европейского фарфора
Знакомство с Саксонией начнётся ещё в автобусе — гид многое расскажет об истории и современности этого региона, а также о культуре Северной Чехии. А дальше вас ждёт встреча с Майсеном — вы окинете взглядом весь город с высоты замка Альбрехтсбург, сможете вдоволь нагуляться по его коридорам с аудиогидом, любуясь живописными панорамами Майсена и долины реки Эльба, а после отправитесь в исторический центр саксонского города. Рыночная площадь, здание городской ратуши и старые костёлы Майсена погрузят вас в атмосферу былых времён. А звон фарфоровых колоколов Богородичного храма, мелодичный и необычный, станет одним из ярких воспоминаний о Саксонии.

Замок на фоне скалы
Замок Везенштайн, окружённый парком в стиле барокко и зеленью деревьев со стороны холма, порадует не только прекрасными видами, но и гастрономической изюминкой — местным пивом. Саксонское пенное вот уже много веков варят в везенштайнской пивоварне, его вкус вы сможете распробовать вместе с традиционными закусками — свежим хлебом с растопленным салом и другими блюдами. Ансамбль замка Везенштайн позволит сделать прекрасные фотографии на фоне причудливо стриженных кустов, скалы позади каменных стен и красок саксонской природы.

Организационные детали

  • В зимний сезон (ноябрь-март) пивоварня иногда закрывается на каникулы
  • Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, советуем уточнить у гида в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Замки вы посещаете самостоятельно с аудиогидом. Вход оплачивается дополнительно: Альбрехтсбург — 8 евро, Везенштайн — 7,5 евро.
Сокровища Саксонии: замок Везенштайн и фарфоровый Майсен
Сокровища Саксонии: замок Везенштайн и фарфоровый Майсен
Сокровища Саксонии: замок Везенштайн и фарфоровый Майсен
Сокровища Саксонии: замок Везенштайн и фарфоровый Майсен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 августа 2019
Спасибо Мартину за интересную экскурсию,все прошло замечательно,быстро,познавательно и интересно👍
14 июля 2019
Экскурсия стоит не дёшево, но в плане познавательном плане не оправдывает своих средств. Посредственный гид, который бросил нас в немецкой пивоварне замка Везенштайн и мы не могли ничего заказать, так как не знаем немецкий язык. Хорошо что среди туристов были те, кто знали язык и смогли нам помочь

Martin проводит ещё 9 экскурсий

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