2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На родину лучшего европейского фарфора

Знакомство с Саксонией начнётся ещё в автобусе — гид многое расскажет об истории и современности этого региона, а также о культуре Северной Чехии. А дальше вас ждёт встреча с Майсеном — вы окинете взглядом весь город с высоты замка Альбрехтсбург, сможете вдоволь нагуляться по его коридорам с аудиогидом, любуясь живописными панорамами Майсена и долины реки Эльба, а после отправитесь в исторический центр саксонского города. Рыночная площадь, здание городской ратуши и старые костёлы Майсена погрузят вас в атмосферу былых времён. А звон фарфоровых колоколов Богородичного храма, мелодичный и необычный, станет одним из ярких воспоминаний о Саксонии.

Замок на фоне скалы

Замок Везенштайн, окружённый парком в стиле барокко и зеленью деревьев со стороны холма, порадует не только прекрасными видами, но и гастрономической изюминкой — местным пивом. Саксонское пенное вот уже много веков варят в везенштайнской пивоварне, его вкус вы сможете распробовать вместе с традиционными закусками — свежим хлебом с растопленным салом и другими блюдами. Ансамбль замка Везенштайн позволит сделать прекрасные фотографии на фоне причудливо стриженных кустов, скалы позади каменных стен и красок саксонской природы.