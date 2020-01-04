Что вас ожидает

Все краски Праги

Наша прогулка начнется на Вацлавской площади — одной из самых больших и знаменитых городских площадей в мире. Вы увидите необычную скульптуру «перевернутого коня», заглянете во Францисканские сады и поблуждаете по узким улочкам Старого города. На Староместской площади я покажу Тынский собор, церковь Святого Николая, памятник Яну Гусу, ратушу и астрономические часы Орлой. По желанию, здесь же можно сделать перерыв на кружечку пива или горячего глинтвейна с видом на уютные черепичные крыши.

Местная Венеция и Малая сторона

По Карловой улице мы дойдем до знаменитого одноименного моста. По пути я раскрою, где делают лучшие трдельники в городе и продают пивную косметику. Далее вас ждет Чешская Венеция: вы увидите канал Чертовка и Чертову мельницу, музей Кафки и скульптуру «Писающие мужчины», загадаете желание и сфотографируетесь на фоне Карлова моста и лебедей. На Малой стороне прогуляятесь по Вальдштейнскому саду и рассмотрите дворец, где заседает сенат парламента Чехии. А еще я помогу вам отыскать искусственный сталактит с пещерами, фонтаном, филинами и павлинами!

Чешская столица с высоты

Напоследок мы оставим Пражский Град — крепость, в которой жили императоры и короли, а ныне находится резиденция президента. Здесь вы увидите собор Святого Вита, Королевский дворец и базилику Святого Георгия. А также насладитесь чудесными панорамами города со смотровой площадки. Завершится наше путешествие в районе Пороховых ворот и Общественного дома.

Прага изнутри

Я обязательно поделюсь с вами ценными практическими советами: где выгодно обменять валюту, в какие торговые центры съездить, какие подарки привезти домой и как разобраться в устройстве общественного транспорта. Каким музеям уделить внимание, куда сходить с детьми, какие блюда попробовать и куда направиться за коктейлями ночью.

Кому подойдет экскурсия

Если вы увлекаетесь историей, любите даты и рассказы о королях и династиях — эта экскурсия, к сожалению, не для вас. Мой формат — веселая непринужденная беседа о современной жизни Чехии.