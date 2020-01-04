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Главные достопримечательности и увлекательные рассказы о чешских традициях, нравах и стиле жизни

Olga
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Olga – ваш гид
Приглашаю отправиться в мини-путешествие по чудесной Праге.

Под моим чутким руководством вы не только увидите все знаковые места города, но и узнаете, чем он живет сегодня.

Я расскажу о местных привычках, менталитете, образовании, медицине, труде и отдыхе.

И сделаю все, чтобы вы полюбили Чехию так же, как люблю ее я!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага

Что вас ожидает

Все краски Праги
Наша прогулка начнется на Вацлавской площади — одной из самых больших и знаменитых городских площадей в мире. Вы увидите необычную скульптуру «перевернутого коня», заглянете во Францисканские сады и поблуждаете по узким улочкам Старого города. На Староместской площади я покажу Тынский собор, церковь Святого Николая, памятник Яну Гусу, ратушу и астрономические часы Орлой. По желанию, здесь же можно сделать перерыв на кружечку пива или горячего глинтвейна с видом на уютные черепичные крыши.

Местная Венеция и Малая сторона
По Карловой улице мы дойдем до знаменитого одноименного моста. По пути я раскрою, где делают лучшие трдельники в городе и продают пивную косметику. Далее вас ждет Чешская Венеция: вы увидите канал Чертовка и Чертову мельницу, музей Кафки и скульптуру «Писающие мужчины», загадаете желание и сфотографируетесь на фоне Карлова моста и лебедей. На Малой стороне прогуляятесь по Вальдштейнскому саду и рассмотрите дворец, где заседает сенат парламента Чехии. А еще я помогу вам отыскать искусственный сталактит с пещерами, фонтаном, филинами и павлинами!

Чешская столица с высоты
Напоследок мы оставим Пражский Град — крепость, в которой жили императоры и короли, а ныне находится резиденция президента. Здесь вы увидите собор Святого Вита, Королевский дворец и базилику Святого Георгия. А также насладитесь чудесными панорамами города со смотровой площадки. Завершится наше путешествие в районе Пороховых ворот и Общественного дома.

Прага изнутри
Я обязательно поделюсь с вами ценными практическими советами: где выгодно обменять валюту, в какие торговые центры съездить, какие подарки привезти домой и как разобраться в устройстве общественного транспорта. Каким музеям уделить внимание, куда сходить с детьми, какие блюда попробовать и куда направиться за коктейлями ночью.

Кому подойдет экскурсия

Если вы увлекаетесь историей, любите даты и рассказы о королях и династиях — эта экскурсия, к сожалению, не для вас. Мой формат — веселая непринужденная беседа о современной жизни Чехии.

Организационные детали

  • По дополнительной договоренности я могу организовать обед в ресторане чешской кухни
  • По желанию часть пешеходной экскурсии можем заменить на автомобильную. Детали уточняйте в личном сообщении.
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага
Вдохновляющая Прага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Меня зовут Ольга, я живу в Праге 13 лет. Легко нахожу язык с людьми, работаю в туризме уже 9 лет. Увлекаюсь гастрономией, ценю хорошее вино и часто посещаю разные мероприятия: фестивали, концерты, фермерские рынки и мастер-классы. С радостью покажу вам Прагу и расскажу о местной жизни. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 января 2020
Я много раз была в Праге, и красота это вечного города покарает сердце раз и навсегда. Но такой красоты, как Пражский Град вечером ,я не видела никогда. Это было просто божественно. Грандиозный, величественный собор Святого Вита главная доминанта Пражского града Как он величественно возвышается в темноте , будто застывшая лава уходит ввысь . Это незабываемо. И показать такую красоту, - в этом частичка заслуги экскурсовода. Пешком через Вацлавскую площадь площадь ,утопающую в разноцветных новогодних огнях... пройти к скульптуре гФранца Кафки.. .Чудесная Экскурсия, незабываемая! Спасибо большое Екатерине

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