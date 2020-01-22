Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день

Отправляйтесь за приключениями в восточную пустыню

4.2
221 отзыв
В группе
до 50 чел.
Отправляйтесь за приключениями в восточную пустыню.

Посмотрите на жизнь бедуинов во время путешествия в Sahara Park, совместив приключения с чудесами пустыни.

Прокатитесь на квадроцикле и верблюде, оцените бедуинский ужин с шоу и полюбуйтесь на закат!
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте пустыню Хургады на квадроцикле
  2. Полюбуйтесь на закат во время ужина в формате «шведский стол»
  3. Оцените шоу с танцами танура и беллиданс
  4. Посмотрите на звезды ночного неба через телескоп
День приключений в пустыне начнется с трансфера от вашего отеля в Хургаде до Sahara Park. По прибытии вы отправитесь на тест-драйв квадроцикла, а затем поедете в пустыню Хургады. Сделайте две остановки по пути, чтобы увидеть мираж, и покорите песчаные дюны.
По прибытии в деревню бедуинов вас ждут приветственные напитки и обед. У вас будет время, чтобы исследовать деревню и узнать о традиционной жизни бедуинов. Также вы сможете прокатиться на верблюде!
Полюбуйтесь с горы на закат и подкрепитесь бедуинским ужином в формате «шведский стол». Затем оцените вечернее шоу Sahara Park с танцами танура и беллиданс.
После представления исследуйте ночное небо пустыни и перед отъездом в Хургаду посмотрите на звезды с помощью цифрового телескопа.
Тур включает в себя трансфер от отелей в Хургаде. Дополнительная плата взимается за трансфер от отелей в Макади-Бей, Сафаге, Эль-Гуне и Абу Сома-Бей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сафари на квадроцикле Honda
  • Вода и безалкогольные напитки в автомобиле
  • Бедуинский ужин
  • Поездка на верблюде
  • Наблюдение за звездами через телескоп
  • Все входные билеты в места, указанные в описании
Что не входит
  • Любые дополнительные расходы, не упомянутые в описании
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Важная информация
  • Экскурсии работают ежедневно
  • Доступные языки (гид): английский, немецкий, русский, итальянский
  • Что принести удобная обувь для ходьбы, хлопковая одежда летом, теплая одежда зимой, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, фото / видеокамера
  • Минимальный возраст для вождения - 16 лет
  • Предоставляются шлемы
  • Беременным женщинам нельзя кататься на квадроциклах
  • Необходимо подписать форму отказа от ответственности за ущерб и травмы
  • Это экскурсия, а не гонка
  • Приключенческое сафари на квадроциклах, поездка на верблюде, входные билеты и наблюдение за звездами в телескоп включены в стоимость
  • В стоимость тура включен трансфер из отелей Хургады. За трансфер из отелей в Макади-Бэй, Сафага, Эль-Гуна и Або-Сома-Бэй взимается дополнительная плата в размере 10 евро на человека
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 221 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
58
3
32
2
5
1
11
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
22 янв 2020
(Германия)
Трансфер: Встреча вовремя, возвращение ко входу в отель. Квадроцикл: после короткого инструктажа на немецком и английском языках мы проехали около 10 минут перед станцией и попрактиковались в вождении друг за другом. Затем через час он шел через пустыню до деревни бедуинов. Там была вода и чай, затем тур с катанием на верблюдах, мини-зоопарк, поездки на багги, изготовление бутылок для песочных часов, выпечка и возможность познакомиться с лечебными чаями бедуинов. Ужин: Хороший выбор салатов, горячих блюд и свежеприготовленного кофте со шведского стола. Очень вкусно. Шоу с огненной акробатикой и танцами. Затем он вернулся на станцию с квадроциклом. Развлекательная и захватывающая поездка, настоятельно рекомендуется.
D
27 сен 2019
начать финский великий день!! никаких проблем, все хорошо организовано и отличный гид. . лично для меня, катание на квадроциклах назад через десерт в темноте было фантастическим. . не ожидайте быть разбитым в деревне или поездкой на верблюде, поскольку это всего лишь несколько минут. . но наслаждайтесь, как вы, потому что, пока вы находитесь в отпуске, это обязательно нужно сделать путешествие! Спасибо ребята
P
1 июня 2021
(Великобритания)
I had a wonderful guide in Nasser. He was courteous careful knowledgeable and personalble. We went out on the bikes for about 1.5 hrs with a break in the middle. One goes to a bedoin area where tea is offered and Nasser takes you round to see how the Bedouin make ornaments, medicines and shawls. There is also a camel ride. Trade is poor st the moment for the Bedouin as very few tourists so I strongly encourage you to buy as much as possible as this is their only revenue. Without this they have to travel many miles away to find work. We then drove back to the Centre for another hour where Nasser takes an action video of you driving and you have free reign driving back. The bikes are in good condition and can go about 30/40 miles/ hr. But Nasser ensures you are safe at all times. Overall a very enjoyable 4 hrs. I highly recommend this for anyone to have a go whilst in Hurghada/ El Gouna

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