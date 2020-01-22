День приключений в пустыне начнется с трансфера от вашего отеля в Хургаде до Sahara Park. По прибытии вы отправитесь на тест-драйв квадроцикла, а затем поедете в пустыню Хургады. Сделайте две остановки по пути, чтобы увидеть мираж, и покорите песчаные дюны.

По прибытии в деревню бедуинов вас ждут приветственные напитки и обед. У вас будет время, чтобы исследовать деревню и узнать о традиционной жизни бедуинов. Также вы сможете прокатиться на верблюде!

Полюбуйтесь с горы на закат и подкрепитесь бедуинским ужином в формате «шведский стол». Затем оцените вечернее шоу Sahara Park с танцами танура и беллиданс.

После представления исследуйте ночное небо пустыни и перед отъездом в Хургаду посмотрите на звезды с помощью цифрового телескопа.

Тур включает в себя трансфер от отелей в Хургаде. Дополнительная плата взимается за трансфер от отелей в Макади-Бей, Сафаге, Эль-Гуне и Абу Сома-Бей.