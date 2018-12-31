Откройте для себя великолепный залив Шарм-эль-Нага. Эта бухта расположена всего в 40 километрах от Хургады и предлагает идеальный баланс для всех гостей, прибывших сюда в поисках тишины и покоя. Гид встретит вас у отеля и доставит на автомобиле с кондиционером к заливу, где и начнется ваш день полной релаксации.

По прибытии вы сможете осмотреть уникальный природный заповедник. Этот безмятежный залив — прекрасное место для отдыха. Шарм-эль-Нага славится красивыми коралловыми рифами и кристально чистыми водами. Расслабьтесь на фантастическом песчаном пляже, а также искупайтесь и поныряйте у охраняемых рифов. Оцените великолепный подводный мир и исследуйте это райское местечко.

Перед возвращением в Хургаду на автобусе во второй половине дня вас ждет великолепный обед в местном ресторане. Потом вас довезут до вашего отеля.