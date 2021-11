Abholung war super pünktlich und hat gut funktioniert. Waren alleine in einem PKW. Unser Fahrer war praktisch unser Guide und war den ganzen Tag in unserer Nähe aber ohne uns zu nerven. Er hat zB auf unsere Sachen aufgepasst, wenn wir im Wasser waren usw. Das Riff ist toll und besser erhalten, als viele andere in der Region. Mittagessen auch super. Wer einen Tag am Privatstrand mit Schnorcheln erleben will - nur zu empfehlen.