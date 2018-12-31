Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады

Полюбуйтесь потрясающими коралловыми рифами и кристально чистыми водами на берегу залива Шарм-эль-Нага

4.6
112 отзывов
Входной билет
Полюбуйтесь потрясающими коралловыми рифами и кристально чистыми водами на берегу залива Шарм-эль-Нага.

В рамках этого тура на день из Хургады вы отдохнете на великолепном песчаном пляже, позагораете и посмотрите на прекрасный подводный мир у побережья.
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь великолепным заливом Шарм-эль-Нага и проведите спокойный и безмятежный день
  2. Оцените красивые коралловые рифы и займитесь подводным плаванием в водах залива среди потрясающих морских обитателей
  3. Отдохните на фантастическом песчаном пляже, позагорайте и прикоснитесь к настоящему раю
Откройте для себя великолепный залив Шарм-эль-Нага. Эта бухта расположена всего в 40 километрах от Хургады и предлагает идеальный баланс для всех гостей, прибывших сюда в поисках тишины и покоя. Гид встретит вас у отеля и доставит на автомобиле с кондиционером к заливу, где и начнется ваш день полной релаксации.
По прибытии вы сможете осмотреть уникальный природный заповедник. Этот безмятежный залив — прекрасное место для отдыха. Шарм-эль-Нага славится красивыми коралловыми рифами и кристально чистыми водами. Расслабьтесь на фантастическом песчаном пляже, а также искупайтесь и поныряйте у охраняемых рифов. Оцените великолепный подводный мир и исследуйте это райское местечко.
Перед возвращением в Хургаду на автобусе во второй половине дня вас ждет великолепный обед в местном ресторане. Потом вас довезут до вашего отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка на автомобиле с кондиционером
  • Бесплатный перенос тура, если вы опоздали или изменили планы
  • Снаряжение для сноркелинга
  • Входные билеты
  • Спасательные жилеты
  • Аптечка первой помощи на борту каждого судна
  • Туалеты
  • Душ с пресной водой
  • Обед в ресторане
  • Пляжные зонты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Не прикасайтесь к кораллам и морским ежам
  • Возьмите купальный костюм, полотенце, солнцезащитный крем, солнечные очки, теплую одежду зимой, легкую одежду летом, а также оборудование для фото и видео
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 112 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
19
3
6
2
4
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
31 дек 2018
(Швеция)
У нас был замечательный день с очень хорошим подводным плаванием. Это была только наша семья и еще один человек в группе и два хороших гида, которые были в воде с нами. Хороший обед в отеле над пляжем. Нам абсолютно на что жаловаться, все было идеально. Отдельное спасибо хорошим гидам. Они снимали и фотографировали целый день, и тогда мы могли купить DVD с фильмом и фотографиями.
D
2 сен 2018
(Великобритания)
Я был здесь дважды и любил его в обоих случаях. В нашей первой поездке в 2017 году мы были частью группы с гидами, которые взяли нас с собой на подводное плавание, сделали много фотографий и видео о том, что мы приобрели. В этом году (2018) мы забронировали через GYG. Водитель подобрал нас и отвез на машине в Эль-Нагу. Он привел нас к нашему удобному месту на пляже, а затем оставил нас в покое, чтобы плавать, гулять, охотиться за снарядами и т. Д. На досуге. В 13:00 наш водитель снова появился, взял нас на обед и спросил, во сколько мы хотели бы покинуть Эль Нагу и вернуться в наш отель. В целом гораздо более расслабленный способ испытать фантастический подводное плавание. На мой взгляд, лучший снорклинг в Хургаде по сравнению с поездками на остров и домом дельфинов. Меньше людей, мелкой или глубокой воды (на ваш выбор) и потрясающих кораллов и морских котиков. Но посетите скоро, потому что они строят отель там, так что я предполагаю, что этот маленький рай скоро превратится в другой к
E
9 окт 2019
(Германия)
Abholung war super pünktlich und hat gut funktioniert. Waren alleine in einem PKW. Unser Fahrer war praktisch unser Guide und war den ganzen Tag in unserer Nähe aber ohne uns zu nerven. Er hat zB auf unsere Sachen aufgepasst, wenn wir im Wasser waren usw. Das Riff ist toll und besser erhalten, als viele andere in der Region. Mittagessen auch super. Wer einen Tag am Privatstrand mit Schnorcheln erleben will - nur zu empfehlen.

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