Тата проводит ещё 2 экскурсии

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Посвятить день достопримечательностям Телави, заехать на винодельню и узнать об истории края

Тата
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Тата – ваш гид
Как уроженка Телави и истинная кахетинка я знаю каждый камушек столицы нашего региона и буду рада рассказать вам о ней со всей душой.

Вы услышите легенды, предания и народные сказки, в которых отразилась богатая история края.

Посетите старинную крепость Ираклия II, а также этнографический музей, в котором осмотрите древнейшие артефакты, начиная с эпохи бронзового века.

На колоритных улочках я расскажу об аутентичном архитектурном стиле жилых строений.

И, конечно, вы посетите винодельню, ведь любые разговоры о Грузии рано или поздно заканчиваются вином!
От 140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча 10:00
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Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии

Что вас ожидает

Телави: взгляд в глубокую древность
По пути из Тбилиси в Телави вы проедете по горной Гомборской дороге, остановитесь возле древней полуразрушенной крепости Уджарма. Археологические раскопки в окрестностях столицы Кахетии доказали, что 50 000 лет назад здесь зародилось первое развитое поселение. Найденные артефакты, которые относят к бронзовому веку, вы рассмотрите в недавно открытом этнографическом музее Телави. Здесь же я покажу вам древние деньги, похожие на женские украшения. Прогуляемся с вами к остаткам древней крепости 8 века, по колоритным улочкам города, где сохранились или были восстановлены старые дома со своими необычными балкончиками, воротами и архитектурой.

Батонис Цихе и современные районы
Далее вы перейдете в районы с более современной историей, где встретите дома 19-20 веков, построенные в этническом стиле. Посетите главную достопримечательность кахетинской столицы — старинную крепость Батонис Цихе и резиденцию-дворец царя Ираклия II. Увидите знаменитый 900-летный платан, возле которого снимали культовый фильм «Мимино». А также пройдете по чудесным садам и великолепному парку дворца Цинандали. Затем погостите в знаменитой семье, которая бережно хранит 200-летнюю лозу во дворе, и продегустируете чудесное вино.

Кахетинская кухня и вино
Регион славится своей винной историей и гастрономией — кажется, что тут даже воздух пропитан ароматом шашлыка и хашламы. Чтобы впечатление от Кахетии было полным, я отвезу вас с расположенную неподалеку от Телави винодельню, где вас познакомят с процессом винного производства, а в ресторане с еще одним прекрасным видом на Алазанскую долину вы сможете вкусно пообедать и, конечно, продегустировать местное вино.

Организационные детали

  • Мы с водителем встретим вас в Тбилиси и после экскурсии отвезем обратно.
  • Трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • В стоимость не включено: обед с вином (35-55 лари за человека), билет в крепость Уджарма (5 лари за человека), в этнографический музей (5 лари за человека) и крепость Ираклия II (5 лари за человека).
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Авторский тур по исторической столице Кахетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 10:00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тата
Тата
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида... Прекрасно зная географию и историю Грузии, я с гордостью показываю гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомлю с традициями и культурой моего народа!
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Тата проводит ещё 2 экскурсии

Узнать Тбилиси, узнать ГрузиюУзнать Тбилиси, узнать ГрузиюУзнать Тбилиси, узнать Грузию
От 100 за экскурсию
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Насыщенный авто-тур: панорамные виды города, музей под открытым небом, вино и грузинская культура
Хотите познакомиться ближе не только с грузинской столицей, но и со всей Грузией? Тбилиси впитал в себя душу горной страны и философию её мудрого народа. Я отвезу вас туда, где вы заочно познакомитесь с характерами разных регионов Грузии, окинете взглядом яркие просторы города, увидите, как живёт один из районов Тбилиси, и сможете выпить вина с видом на реку Кура и крепость Нарикала.
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130 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
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Если вы только приехали в столицу и пока не готовы к дальним маршрутам или, напротив, уже познакомились с главными туристическими артериями Грузии, эта экскурсия на полдня станет украшением вашего путешествия. Вы побываете на вершине Коджорской крепости, которая больше тысячи лет охраняла Тбилиси; узнаете о загадочном погребении царицы Тамары и послушаете рассказ о грузинском Робине Гуде. А также познакомитесь с историей средневекового монастыря Удзо и пообедаете в этническом ресторане с отменной кухней.

Экскурсии в Кахетию

Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
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€32
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Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия. Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
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253 отзыва
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Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Сигнахи: влюбиться в город любвиСигнахи: влюбиться в город любвиСигнахи: влюбиться в город любви
121 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
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По Кахетии с кахетинцемПо Кахетии с кахетинцемПо Кахетии с кахетинцем
От 85 за экскурсию
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Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
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Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный турВся Кахетия за один день. Самый бюджетный турВся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
175 за экскурсию
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261 отзыв
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Кахетия по нестандартному маршрутуКахетия по нестандартному маршрутуКахетия по нестандартному маршруту
скидка70%
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Телави, Цинандали и грузинское застолье в гостях у фермеров: познать вкус, историю и традиции края
В этом путешествии вы объедете стороной наиболее популярные места Кахетии, но исследуете ее не менее значимые и атмосферные уголки. В Телави узнаете о жизни грузинского царя и вспомните любимого Мимино. В усадьбе Цинандали погрузитесь в историю княжеского рода и европеизации Грузии. Заглянете на дегустацию вина и полюбуетесь Алазанской долиной. А по-настоящему открыть Кахетию поможет застолье в частном доме: с тостами, домашним вином из квеври и традиционными блюдами!

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