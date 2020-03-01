Тата проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Телави: взгляд в глубокую древность

По пути из Тбилиси в Телави вы проедете по горной Гомборской дороге, остановитесь возле древней полуразрушенной крепости Уджарма. Археологические раскопки в окрестностях столицы Кахетии доказали, что 50 000 лет назад здесь зародилось первое развитое поселение. Найденные артефакты, которые относят к бронзовому веку, вы рассмотрите в недавно открытом этнографическом музее Телави. Здесь же я покажу вам древние деньги, похожие на женские украшения. Прогуляемся с вами к остаткам древней крепости 8 века, по колоритным улочкам города, где сохранились или были восстановлены старые дома со своими необычными балкончиками, воротами и архитектурой.

Батонис Цихе и современные районы

Далее вы перейдете в районы с более современной историей, где встретите дома 19-20 веков, построенные в этническом стиле. Посетите главную достопримечательность кахетинской столицы — старинную крепость Батонис Цихе и резиденцию-дворец царя Ираклия II. Увидите знаменитый 900-летный платан, возле которого снимали культовый фильм «Мимино». А также пройдете по чудесным садам и великолепному парку дворца Цинандали. Затем погостите в знаменитой семье, которая бережно хранит 200-летнюю лозу во дворе, и продегустируете чудесное вино.

Кахетинская кухня и вино

Регион славится своей винной историей и гастрономией — кажется, что тут даже воздух пропитан ароматом шашлыка и хашламы. Чтобы впечатление от Кахетии было полным, я отвезу вас с расположенную неподалеку от Телави винодельню, где вас познакомят с процессом винного производства, а в ресторане с еще одним прекрасным видом на Алазанскую долину вы сможете вкусно пообедать и, конечно, продегустировать местное вино.