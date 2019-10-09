22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Главной достопримечательностью этого города является Кафедральный Патриарший храм Светицховели (Столб Животворяший) XI-го века, который известен как место захоронения мантии Христа. В городе также расположен монастырь Самтавро XI-го века, в этом храме похоронен царь Мириан и его супруга Нана, которые обратили Грузию в христианство в IV-м веке,во дворе храма по сей день растет ежевичный куст,под которым жила и проповедовала христианство св.Нина.

Далее мы поднимемся к монастырю Джвари (VI-й век), ведь именно его описал в поэме «Мцыри» Лермонтов, события, описанные им происходили именно здесь. Отсюда вам откроется потрясающий вид на Мцхету и слияние двух рек — Арагвы и Куры.

После окончания экскурсии (по желанию) мы заглянем в “Пушкинский кабачок” или «Салобие». На этом месте останавливался Пушкин в 1829 году во время «Путешествия в Арзрум». Мы отведаем самые вкусные хинкали и фасоль в глиняных горшочках и выпьем прохладного домашнего вина «Саперави».