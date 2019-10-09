22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть красоты столицы Иберийского царства, где христианство провозгласили государственной религией

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Мцхета — город, который был столицей Иберийского царства (Восточной Грузии) с IV века до н. э. по V век. Этот город и его окрестности являются культовым и святым местом для каждого грузина, т.к. именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св. Нины.
€145
109 за экскурсию
скидка25%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.91
Древняя столица Грузии
Древняя столица Грузии

Программа

Главной достопримечательностью этого города является Кафедральный Патриарший храм Светицховели (Столб Животворяший) XI-го века, который известен как место захоронения мантии Христа. В городе также расположен монастырь Самтавро XI-го века, в этом храме похоронен царь Мириан и его супруга Нана, которые обратили Грузию в христианство в IV-м веке,во дворе храма по сей день растет ежевичный куст,под которым жила и проповедовала христианство св.Нина.

Далее мы поднимемся к монастырю Джвари (VI-й век), ведь именно его описал в поэме «Мцыри» Лермонтов, события, описанные им происходили именно здесь. Отсюда вам откроется потрясающий вид на Мцхету и слияние двух рек — Арагвы и Куры.

После окончания экскурсии (по желанию) мы заглянем в “Пушкинский кабачок” или «Салобие». На этом месте останавливался Пушкин в 1829 году во время «Путешествия в Арзрум». Мы отведаем самые вкусные хинкали и фасоль в глиняных горшочках и выпьем прохладного домашнего вина «Саперави».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транспортные расходы.
  • Дополнительно оплачивается обед в «Пушкинском кабачке» — (25-35 € за группу).​
Древняя столица Грузии
Древняя столица Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 октября 2019
Ещё раз хочется поблагодарить Галактона за прекрасно проведённое время! Экскурсия очень понравилась, места действительно впечатляющие. Незаметно пролетело несколько часов. Галактион очень эрудированный, профессиональный гид. Всем советуем его экскурсии.
29 апреля 2019
Добрый всем день! Экскурсия нашей семье понравилась очень! Мы рады, что наше первое знакомство с Грузией началось именно с экскурсии в древнюю столицу Грузии - мы узнали очень много полезной и интересной информации. Огромная заслуга в этом, конечно,гида, Галактиона!
Какой он молодец! Экскурсия началась минута в минуту назначенного времени, продолжалась до вечера. Все это время Галактион делился с нами своими всесторонними и неисчерпаемыми знаниями. Нечасто встретишь такого образованного, чуткого, внимательного человека с феноменальной памятью! Дай Бог ему здоровья и долгих лет! Наш сын- подросток слушал его открыв рот, ловил каждое слово! Галактион любит и знает свое дело! Всем рекомендуем именно этого гида!
Отдельное спасибо водителю Георгию - машина комфортная, чистая, водит он умело и аккуратно! Получили сплошное удовольствие!
Хочется вернуться в Тбилиси и встретиться этими людьми вновь!
Спасибо Трипстеру за качественную организацию. Оксана, Евгений, Богдан
11 марта 2019
Великолепный, запоминающийся экскурсионный день, отличная организация. Галактитон - событие! Все грамотно, структурировано, "ненапряжно", очень достойно! Вспоминаем нашу экскурсию с удовольствием!
29 декабря 2018
У нас прошла вторая экскурсия с Галактионом. Я не представляю, что этот человек не знает. Он поражает широтой своих познаний, буквально, во всех сферах. Особое очарование его экскурсиям придают стихи, которых он помнит невероятное количество. Очень благодарны Галактиону за его работу.
16 июля 2018
Очень понравилась
19 июня 2018
Очень интересная,увлекательная и содержательная экскурсия.После которой захотелось еще раз перечитать Лермонтова,Блока,Маяковского.Галактион очень интересный расказчик,экскурсия просто пролетела благодоря его интересным рассказам,цитированию стихотворений классиков,интересным фактам и подачи материала.Так же,хотел бы отметить спокойное и комфортное передвижение,благодоря водитель Мамуке.Резюме:отличная экскурсия,отличный трансфер,рекомендую настоятельно.
20 мая 2018
Галактион отличный экскурсовод - рассказывает и показывает интересно, много знает.
6 апреля 2018
Очень профессионально, информативно, интересно. Рекомендую тем, кто хочет не просто покататься пять часов на машине, а узнать многое об истории Грузии. Мы рады, что выбрали Галактиона нашим гидом, ведь это с интересом и с пользой проведённое время! Спасибо!
7 января 2018
Впечатления полученные от экскурсии потрясающие. Комфортабельный и главное чистый транспорт с профессиональным водителем забрал нас в указанное время. Галактион великолепный рассказчик, а еще очень галантный мужчина. Узнали много интересных фактов о Грузии, о храмах и монастырях, поездка была очень легкой, приятной и познавательной. С удовольствием рекомендую Галактиона всем кто любит историю, а также тем, кто не любит спешки и суеты на экскурсиях.
29 августа 2017
Спасибо огромное! Экскурсия отличная! А гид гпрофессинал на 100%!! Благодаря Галактиону поездка в Тбилиси оказалась незабываемой! Обязательно вернемся !! Спасибо!!!
Ещё 12 отзывов

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