2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время нашей экскурсии вы увидите знаменитые достопримечательности Милана, а также места, спрятанные от глаз туристов, посетите самые красивые церкви и узнаете историю северной столицы Италии.

Милан — витиеватый и многоликий, сулит немало сюрпризов всем, кто хочет узнать его поближе. Его неповторимый облик складывался на протяжении многих веков, но несмотря на это, Милан является очень современным городом, деловым и экономическим центром Италии, где бурно кипит жизнь.

Маршрут

Созданный по принципу паутины, с Дуомо в центре, Милан удивит вас своими извилистыми улочками, красивейшими зданиями с романтическими внутренними двориками и уютными площадями. В архитектуре города можно найти самые разные стили от греко-римской, готики и барокко до либерти и нео-классицизма.

В ходе нашей прогулки вы узнаете, где настоящие миланцы, или как их называют здесь — “миланези”, отдыхают, обедают и развлекаются. Кроме истории города, я расскажу о местных обычаях, предрассудках и привычках.

Прогулка начнется с площади Дуомо, я покажу вам главные достопримечательности:

кафедральный собор Дуомо — готическое чудо Милана, своими резными кружевами из бело-розового мрамора, напоминающий сказочный замок

королевский дворец — построенный на месте ратуши, ныне Городской музей современного искусства и выставочный зал

Ла Скала — один из самых известных оперных театров мира

галерею Виктора Эмануила II, названная в честь первого короля объединенной Италии XIX века, главный центр культурной жизни Милана

века, главный центр культурной жизни Милана замок Сфорцеско — резиденция миланских герцогов 15 века, в котором разместился музей античной скульптуры и искусства средних веков и Возрождения, а также парк Семпионе и Триумфальная арка

средневековую Торговую площадь с прекрасно сохранившимся зданием средневекового рынка XIII века

века элегантный район “Брера” с одноименной картинной галереей, который называют миланским Монмартом

проспекты Венеции и Витторио Эмануэле — так называемые музеи под открытым небом: чуть ли не каждое здание здесь — историческая достопримечательность и архитектурный шедевр

и многое другое

Мы также пройдемся по знаменитому кварталу моды — району между улицами Монтенаполеоне, Спига, Сант-Андреа и Мандзони. Этому феномену 20 лет, сюда съезжаются модницы со всего мира, чтобы посетить бутики самых дорогих кутюрье.