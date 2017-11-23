2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешая прогулка по самым красивым и интересным местам города

Любовь
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Любовь – ваш гид
Во время нашей экскурсии вы увидите знаменитые достопримечательности Милана, а также места, спрятанные от глаз туристов, посетите самые красивые церкви и узнаете историю северной столицы Италии.
166 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
3.5
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану

Милан — витиеватый и многоликий, сулит немало сюрпризов всем, кто хочет узнать его поближе. Его неповторимый облик складывался на протяжении многих веков, но несмотря на это, Милан является очень современным городом, деловым и экономическим центром Италии, где бурно кипит жизнь.

Маршрут

Созданный по принципу паутины, с Дуомо в центре, Милан удивит вас своими извилистыми улочками, красивейшими зданиями с романтическими внутренними двориками и уютными площадями. В архитектуре города можно найти самые разные стили от греко-римской, готики и барокко до либерти и нео-классицизма.

В ходе нашей прогулки вы узнаете, где настоящие миланцы, или как их называют здесь — “миланези”, отдыхают, обедают и развлекаются. Кроме истории города, я расскажу о местных обычаях, предрассудках и привычках.

Прогулка начнется с площади Дуомо, я покажу вам главные достопримечательности:

  • кафедральный собор Дуомо — готическое чудо Милана, своими резными кружевами из бело-розового мрамора, напоминающий сказочный замок
  • королевский дворец — построенный на месте ратуши, ныне Городской музей современного искусства и выставочный зал
  • Ла Скала — один из самых известных оперных театров мира
  • галерею Виктора Эмануила II, названная в честь первого короля объединенной Италии XIX века, главный центр культурной жизни Милана
  • замок Сфорцеско — резиденция миланских герцогов 15 века, в котором разместился музей античной скульптуры и искусства средних веков и Возрождения, а также парк Семпионе и Триумфальная арка
  • средневековую Торговую площадь с прекрасно сохранившимся зданием средневекового рынка XIII века
  • элегантный район “Брера” с одноименной картинной галереей, который называют миланским Монмартом
  • проспекты Венеции и Витторио Эмануэле — так называемые музеи под открытым небом: чуть ли не каждое здание здесь — историческая достопримечательность и архитектурный шедевр
  • и многое другое

Мы также пройдемся по знаменитому кварталу моды — району между улицами Монтенаполеоне, Спига, Сант-Андреа и Мандзони. Этому феномену 20 лет, сюда съезжаются модницы со всего мира, чтобы посетить бутики самых дорогих кутюрье.

Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Живя в Милане вот уже 16 лет, я каждый год не перестаю открывать для себя этот удивительный город и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и открытиями. Пишите мне.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 ноября 2017
Любовь умная женщина, очень много интересного рассказала, мы были в Милане несколько раз но никогда не брали экскурсию и теперь я понимаем - зря, потому что когда ты слышишь историю, это совсем другое чем просто погулять по городу, Любовь приделила нам даже больше времени чем обозначено было в экскурсии, мы гуляли, узнали много интересных фактов, задавали вопросы на которые получали ответы, пили кофе в кафешке, беседлвали даже просто о реальной жизни в городе, а не туриста и экскурсия прошла на одном дихании, одним словом на жалейте денег, экскурсия даже обзорная того стоит, в памяти очень много фактов с истории города и главного собора отложилось!!!
21 апреля 2016
Экскурсия не очень понравилась
Гид говорил не очень громко, многое было упущено
Многие вопросы остались без ответа - знания недостаточно глубокие
Как человек гид понравился, с большим вниманием отнёсся и к опозданию, и к пожеланиям по ходу
Но как профессионал - очень средне. Экскурсия не запомнилась
Есть над чем поработать
Лучше, чем без экскурсовода - это точно
Но этих денег она не стоила, к сожалению.

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