2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Милан — витиеватый и многоликий, сулит немало сюрпризов всем, кто хочет узнать его поближе. Его неповторимый облик складывался на протяжении многих веков, но несмотря на это, Милан является очень современным городом, деловым и экономическим центром Италии, где бурно кипит жизнь.
Созданный по принципу паутины, с Дуомо в центре, Милан удивит вас своими извилистыми улочками, красивейшими зданиями с романтическими внутренними двориками и уютными площадями. В архитектуре города можно найти самые разные стили от греко-римской, готики и барокко до либерти и нео-классицизма.
В ходе нашей прогулки вы узнаете, где настоящие миланцы, или как их называют здесь — “миланези”, отдыхают, обедают и развлекаются. Кроме истории города, я расскажу о местных обычаях, предрассудках и привычках.
Прогулка начнется с площади Дуомо, я покажу вам главные достопримечательности:
Мы также пройдемся по знаменитому кварталу моды — району между улицами Монтенаполеоне, Спига, Сант-Андреа и Мандзони. Этому феномену 20 лет, сюда съезжаются модницы со всего мира, чтобы посетить бутики самых дорогих кутюрье.