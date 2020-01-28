54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле

Прокатиться по ночному городу без пробок и туристической суеты

Маттео
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Маттео – ваш гид
Милан обладает неповторимой харизмой в любое время суток.

Огни вечернего города, теплый ветерок и дороги без пробок создадут ощущение, что он принадлежит только вам.

Проехав со мной на мотоцикле, вы увидите главные достопримечательности Милана в сияющей иллюминации.

По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться по живописному кварталу Навильи, поговорить о североитальянском образе жизни и отведать фирменное мороженое в старинной джелатерии.
85 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии54 отзыва
4.94
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле

Что вас ожидает

Чувство единения с городом
Перемещаясь на мотоцикле — самом удобном средстве передвижения, будто специально созданном для Милана — вы увидите главные достопримечательности города. Вас будет ждать готический собор Дуомо, замок Сфорца, Арка Мира, базилика Св.Амвросия, колонны Св.Лаврентия и квартал Навильи. Искусно освещенные и свободные от толп туристов, они предстанут перед вами во всей своей загадочной красе.

Остановки по пути
Вы сможете внимательно рассмотреть базилику Св.Амвросия, построенную на месте захоронения раннехристианских мучеников, а также колонны Св.Лаврентия — единственное, что осталось от сооружения, которое когда-то соединяло базилику Св.Лаврентия с древней дорогой, ведущей в город Павия. Прогулка по узким улочкам живописного квартала Навильи подарит вам встречу с самым уютным уголком Милана. Вдоль каналов вы увидите симпатичные hand-made лавки, художественные мастерские, бесчисленные бары и рестораны. А в старинной джелатерии попробуете фирменное миланское мороженое.

В конце экскурсии я подскажу вам, где подают лучший аперитив в городе, или помогу выбрать отличный ресторан для ужина.

Организационные детали

  • Мотопрогулка проходит в вечернее время, с 20:45 до 22:15
  • Начало в центре города по предварительной договоренности
  • Окончание экскурсии в квартале Навильи
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маттео
Маттео
Ciao! Меня зовут Маттео, мне 32 года. Я родился и вырос в Милане. Выпускник Миланского Государственного Университета по специальности Движение и Наука Спорта. В 2011-2014 совершил кругосветное путешествие вместе с моей женой Лили. Мы объехали 59 стран на мотоцикле! После путешествия мы 2 года прожили в России, поэтому я немного говорю по-русски. Я очень рад быть частью команды Трипстер и показать Вам свой родной город!
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 января 2020
Несмотря на страшные рассказы об ужасной культуре вождения в Милане, водят итальянцы вполне прилично — а вот пешеходы перебегают улицы во всех местах, не оборачиваясь на светофоры. Но для экскурсии это не будет иметь никакого значения, поскольку вечером в Милане машин мало и траффик свободный. Видно, что Маттео очень любит свой город, и покажет он вам не только исторические места, но и интересные закоулки Милана, о которых не расскажет ни один путеводитель))) Маршрут можно скорректировать в зависимости от ваших пожеланий и места проживания. Если берёте экскурсию в прохладное время, не забудь запастись тёплыми перчатками.

Могу сказать, что экскурсия оставила незабываемые впечатления — во-первых, можно осмотреть большую часть города (а автобус hop-on-hop-off далеко везде не проедет), полюбоваться на вечерние каналы и просто отлично провести вечер. Спасибо огромное Маттео за экскурсию, я осталась в восторге)
19 октября 2019
Люблю искусство! Люблю исторические рассказы и байки...но больше всего мне нравится реальная жизнь. Вечерняя прогулка по ночному Милану - это жизнь, это драйв!!! Grazie mille, Teo! Per il vero motociclista, la pioggia non è un ostacolo! Спасибо за бомбеско экипировку!🤗 В ней я была богиня😂 стильная, модная и самое главное непромокаемая! Прекрасное, увлекательное, познавательное времяпрепровождение после длительных пеших прогулок по городу, когда ножки уже отваливаются, а попа хочет приключений! Маттео, grazie mille, mucho gracias, щиро дякую! 🛵❤️️
15 октября 2019
Маттео, добрый и любящий свой город экскурсовод.Готов изменить маршрут под ваши пожелания. Не лихачет , но
после 30-ти лет сидения в машине взвести, оно вам надо двигить торсом в такт поворотов....
Мне понравилось !!!
Анастасия
17 сентября 2019
Прекрасное времяпрепровождение! Вечерний Милан очарователен. Первый раз катались на мотоциклах по городу- все прошло отлично. Спокойно и приятно. Обязательна к посещению. Не могу назвать это экскурсией в привычном понимании. Это скорее новые впечатления, развлечение на память. Спасибо Тео!👐🏻
9 сентября 2019
Я была на экскурсии с мужем 7.09.2019. Экскурсия очень понравилась. И даже стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Маттео приехал с англоязычным другом. Провез нас не только по историческим местам, но и показал современное лицо Милана. Для нас с мужем это был первый подобный опыт экскурсий. Однозначно стоит попробовать! Теперь я как водитель авто с особым вниманием пропускаю мотоциклистов. Запомнилось как мы маневрировали между машинами в Милане). Спасибо Маттео!!!
Anastasiia
17 августа 2019
Мотоциклы -- это, оказывается совсем не страшно, даже если ты девчонка.

Эта эскурсия -- невероятное приключение теплым летним вечером в компании друзей. :)

Тео -- действительно скорее друг, чем гид. Ни одной скучной истории, только честный, иногда забавный и увлекательный рассказ о Милане. Таком, каким его видят местные жители.

Короче, очень рекомендую.

Отличные фотки в инстаграм, кстати -- бонусом от гида. :) Тео отлично фотает. :)

Спасибо! :) Вернемся еще раз )
4 августа 2019
Потрясающе. Ночной город, огни и каналы... - Матео управляет мотоциклом аккуратно, грамотно и что не менее важно - безопасно. Очень рекомендую.
17 июля 2019
Маттео! Великолепно! Это не только экскурсия! Это драйв!!!!
Спасибо большое за сногшибательные впечатления!!!!
17 июня 2019
Это одна из самых необычных и увлекательных экскурсий! Подойдет всем, кто хочет незабываемых впечатлений от поездки по вечернему Милану на мотоцикле с профессиональным, пунктуальным водителем и гидом.
14 июня 2019
Мы с товарищем пережили удивительный вечер, разъезжая на мотоциклах по городу. Я, будучи прежде десяток раз в Милане, увидел то, что никогда прежде не видел, хоть и находился в шаге от этих мест. А мой товарищ получил о Милане первое впечатление такое сильное, что этот город сможет стать самым любимым, куда захочется возвращаться снова и снова. Очень благодарны невероятно позитивным гиду и "самураю" :-)
Ещё 44 отзыва

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