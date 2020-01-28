54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чувство единения с городом

Перемещаясь на мотоцикле — самом удобном средстве передвижения, будто специально созданном для Милана — вы увидите главные достопримечательности города. Вас будет ждать готический собор Дуомо, замок Сфорца, Арка Мира, базилика Св.Амвросия, колонны Св.Лаврентия и квартал Навильи. Искусно освещенные и свободные от толп туристов, они предстанут перед вами во всей своей загадочной красе.

Остановки по пути

Вы сможете внимательно рассмотреть базилику Св.Амвросия, построенную на месте захоронения раннехристианских мучеников, а также колонны Св.Лаврентия — единственное, что осталось от сооружения, которое когда-то соединяло базилику Св.Лаврентия с древней дорогой, ведущей в город Павия. Прогулка по узким улочкам живописного квартала Навильи подарит вам встречу с самым уютным уголком Милана. Вдоль каналов вы увидите симпатичные hand-made лавки, художественные мастерские, бесчисленные бары и рестораны. А в старинной джелатерии попробуете фирменное миланское мороженое.

В конце экскурсии я подскажу вам, где подают лучший аперитив в городе, или помогу выбрать отличный ресторан для ужина.