Начнем экскурсию ⛳ на площади Аффари в самом сердце Милана. Здесь расположен самый шокирующий и претенциозный и самая нахальный памятник города — памятник Среднему пальцу. Он должен был простоять здесь всего два дня, но задержался. Кстати, установлен он прямо напротив здания фондовой биржи. Поговорим о том, как этот дерзкий монумент появился здесь и почему остался.

Следующая остановка — картинная галерея Амброзиана, где выставлены работы Караваджо, Микеланджело, Боттичели и Леонардо. Осмотрим сторичной магазин продуктов Пек, а потом отправимся на главную площадь города — площадь Дуомо, где находится знаменитый Миланский собор. И, конечно, увидим знаменитый театр Ла Скала.