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Онлайн-экскурсия «Милан — город-музей»

4.5
8 отзывов
Оксана С.
Оксана С. – Гид из Милана
Онлайн-прогулка по самым громким достопримечательностям Милана.

Я пройду по маршруту с телефоном и в прямом эфире покажу Миланский собор, театр Ла Скала, картинную галерею Амброзиана и дерзкий памятник среднему пальцу напротив фондовой биржи.

Конечно, поговорим об истории 📖 города и о современности.

А также узнаем секреты местных жителей и увидим, чем и как сейчас живет Милан.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 200 человек

  • €4.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Милан — город-музей»
Онлайн-экскурсия «Милан — город-музей»

Что вы увидите

  • Миланская биржа
  • картинная галерея Амброзиана
  • историчной магазин продуктов Пек
  • площадь и собор Дуомо
  • галерея Виктора Эммануила
  • театр Ла Скала.
Начнем экскурсию ⛳ на площади Аффари в самом сердце Милана. Здесь расположен самый шокирующий и претенциозный и самая нахальный памятник города — памятник Среднему пальцу. Он должен был простоять здесь всего два дня, но задержался. Кстати, установлен он прямо напротив здания фондовой биржи. Поговорим о том, как этот дерзкий монумент появился здесь и почему остался.
Следующая остановка — картинная галерея Амброзиана, где выставлены работы Караваджо, Микеланджело, Боттичели и Леонардо. Осмотрим сторичной магазин продуктов Пек, а потом отправимся на главную площадь города — площадь Дуомо, где находится знаменитый Миланский собор. И, конечно, увидим знаменитый театр Ла Скала.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Милан — город-музей»
Онлайн-экскурсия «Милан — город-музей»
Онлайн-экскурсия «Милан — город-музей»
Онлайн-экскурсия «Милан — город-музей»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 200 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана С.
Оксана С.
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8 отзывов оставили туристы

Оксана С. проводит ещё 1 экскурсию

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