38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Город глазами коренного миланца

Маттео
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Маттео – ваш гид
Хотите прочувствовать ритм Милана, услышать его историю и заглянуть в его душу? Тогда поехали со мной - я покажу вам мой родной город на самом удобном средстве передвижения, будто специально созданном для него, – мотоцикле! За 4 часа вы увидите больше, чем за 4 дня пешком.

Долгих экскурсов в историю не будет, зато будет полное погружение в тот Милан, каким его знают и любят местные жители.
От 156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии38 отзывов
4.97
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком

Что вас ожидает

Места, без которых нельзя представить Милан
Мы будем проезжать и останавливаться возле символов нашего города. У меня всегда с собой планшет и время от времени буду показывать вам старые фотографии, чтобы вы могли сравнить, каким был Милан раньше и как выглядит теперь. Вы увидите Пьяццале Лорето, небоскребы Милана, Монументальное кладбище, Арку Мира, замок Сфорца, Пинакотеку Брера, памятник Леонардо да Винчи, Ла Скала, галерею Витторио Эммануэле II, Миланский Собор, Виа делла Спига, Виа Монтенаполеоне и Пьяццале Лорето.

Места, где вы почувствуете себя «своими»
Кроме всемирно известных достопримечательностей, я приберег для вас несколько знаковых мест для местных. Однo из них — улица Via Gluck. Здесь, в бедном квартале Милана, находится квартира, в которой родился и вырос любимец нескольких поколений зрителей по всему миру — Адриано Челентано. Именно этой улочке посвящена его песня «Парнишка с улицы Глук». А почему она стала самой любимой песней миланцев — я расскажу вам при встрече! Кроме того, подскажу, где можно пообедать со стилем и недорого в самом центре Милана или перекусить дешево и вкусно в популярнейшей студенческой пиццерии.

В результате вы увидите настоящий, живой Милан, и он навсегда останется в вашем сердце. Вы вернетесь домой с багажом новых впечатлений и прекрасных воспоминаний о прекрасном итальянском городе!

Организационные детали

  • Мотопрогулка проходит ежедневно, с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.
  • Гарантия безопасности от опытного мотоциклиста, совершившего мотопутешествие вокруг света.
  • Возможна более обширная экскурсия на полный день по предварительной записи.
  • ВНИМАНИЕ! В Италии мы ездим на мотоцикле круглый год. Температура днем никогда не опускается ниже плюс 5-6 градусов. Скорость движения в городе составляет не более 50 км/ч, а расстояние от одного объекта до другого – всего несколько километров. Поэтому, при условии что Вы одеты по погоде, поездка очень комфортная в любое время года.
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком
По Милану с мотокругосветчиком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маттео
Маттео
Ciao! Меня зовут Маттео, мне 32 года. Я родился и вырос в Милане. Выпускник Миланского Государственного Университета по специальности Движение и Наука Спорта. В 2011-2014 совершил кругосветное путешествие вместе с моей женой Лили. Мы объехали 59 стран на мотоцикле! После путешествия мы 2 года прожили в России, поэтому я немного говорю по-русски. Я очень рад быть частью команды Трипстер и показать Вам свой родной город!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
С удовольствием поделюсь всеми это было безумно интересно 🤔 советую пробывать ночной Милан 💥😇
26 января 2020
Всем, кто будет читать мой отзыв, рекомендую!!! Я получила море положительных эмоций и впечатлений!!! Маттео сделал мой отдых на все 100%! Спасибо большое!!!
22 сентября 2019
Нетипичная обзорная прогулка с ветерком на мотоцикле по Милану с позитивным Маттео- это отличное настроение и куча эмоций!😃
Забрал и привёз обратно в отель, показал не только основные достопримечательности города, но ещё интересные места, мало посещаемые туристами.
На групповых экскурсиях такого точно не покажут.
Благодаря его таланту фотографа вы вернётесь домой с массой замечательных фотографий.
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Polina
29 мая 2019
После этой экскурсии с Маттео я просто влюбилась в Милан. Кто говорит, что Милан это промышленный город и только шопинг, тот не гулял по Милану с Маттео!
Мотопрогулка по Милану это впечатления на всю жизнь! Маттео не просто интересный собеседник, который прекрасно говорит по русски, но и великолепный фотограф. Увидев мои фотографии, друзья решили, что у меня была профессиональная фотосессия)
4 часа пролетели как один миг, прощались уже друзьями) Обязательно вернусь еще раз!
12 мая 2019
Маттео - отличный парень и рассказчик.
За 4 часа, пользуясь таким средством передвижения как мотоцикл, он покажет различные интересные и не всегда известные туристические места в разных частях Милана.
Маттео очень хорошо знает русский язык, старается адаптировать свою экскурсию к желаниям туриста.
Короче, нужно не отзывы читать, а попробовать.
Строго рекомендую - за одну поездку получите "в одном флаконе" познавательную экскурсию, интересного интеллигентного собеседника из местных жителей, кучу впечатлений и фотографий, да и прокатитесь с ветерком за спиной человека, совершившего кругосветное путешествие!
28 января 2019
Это была самая потрясающая и необычная экскурсия. Нам очень понравилось. Оказывается Милан, это не только магазины, он невероятно многогранен. Огромное спасибо ребятам за эмоции и невероятный Милан.
21 января 2019
Тео, огромное спасибо за невероятную поездку!!!!! Если вы много путешествуете и ходите по экскурсиям вам точно просто необходимо прокатиться по Милану на мотоцикле с Тео!!!!! Рекомендуем!!!!! Ни пешком, ни на машине вы столько не объедете и не посмотрите!!!!!! Кстати, спасибо за рекомендацию - пицца была великолепна!!!!! Grazie mille, Teo!!!!!
17 декабря 2018
Отличная идея для погружения в местную атмосферу. Нестандартное путешествие по местам города:) Советы по еде и вину были очень кстати :) Показалось даже мало по времени и хотелось продолжения. Может быть в такое время года побольше совмещать с кафе-ресторанами :))
Я бы взяла все экскурсии у Тео и по вечернему Милану и от капучино до кампари (вина), а летом на озеро Комо:)
26 сентября 2018
Путешествие с Маттео было отличным. Первый раз в жизни в свои почти 60..каталась на мотоциклах по Милану! Тео хорошо говорит по-русски. Много интересного увидели, останавливаясь и гуляя по многим достопримечательностям, много красивых фотографий осталось на память! Спасибо, Маттео и его другу!
27 августа 2018
Спасибо, Тэо! Прекрасное время я провела в компании умного, спокойного, доброго и обаятельного экскурсовода. Драйв, скорость, новые места, которые не увидишь гуляя с путеводителем. Море позитива! Прекрасная идея- Экскурсия на мотоцикле.
Удачи, тебе и новых друзей.
Ещё 28 отзывов

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