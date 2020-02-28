38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Места, без которых нельзя представить Милан

Мы будем проезжать и останавливаться возле символов нашего города. У меня всегда с собой планшет и время от времени буду показывать вам старые фотографии, чтобы вы могли сравнить, каким был Милан раньше и как выглядит теперь. Вы увидите Пьяццале Лорето, небоскребы Милана, Монументальное кладбище, Арку Мира, замок Сфорца, Пинакотеку Брера, памятник Леонардо да Винчи, Ла Скала, галерею Витторио Эммануэле II, Миланский Собор, Виа делла Спига, Виа Монтенаполеоне и Пьяццале Лорето.

Места, где вы почувствуете себя «своими»

Кроме всемирно известных достопримечательностей, я приберег для вас несколько знаковых мест для местных. Однo из них — улица Via Gluck. Здесь, в бедном квартале Милана, находится квартира, в которой родился и вырос любимец нескольких поколений зрителей по всему миру — Адриано Челентано. Именно этой улочке посвящена его песня «Парнишка с улицы Глук». А почему она стала самой любимой песней миланцев — я расскажу вам при встрече! Кроме того, подскажу, где можно пообедать со стилем и недорого в самом центре Милана или перекусить дешево и вкусно в популярнейшей студенческой пиццерии.

В результате вы увидите настоящий, живой Милан, и он навсегда останется в вашем сердце. Вы вернетесь домой с багажом новых впечатлений и прекрасных воспоминаний о прекрасном итальянском городе!